El Dr. Ulises Gonzálvez Brum asumió la Presidencia de la Asociación de Abogados de Salto

El nuevo Presidente de la gremial de abogados es socio del estudio Sosa Pereira & Asociados, firma fundada en 2023, que consolida así su posicionamiento institucional en el ámbito jurídico salteño.

El pasado jueves 26 de marzo de 2026 se celebró la Asamblea Anual Ordinaria de la Asociación de Abogados de Salto, oportunidad en la que se aprobó la memoria y el balance anual de la institución, y se procedió a la renovación parcial de autoridades mediante la elección de tres miembros titulares y tres suplentes del Consejo Directivo para el período 2026–2027.

En dicha instancia, resultó electo como Presidente de la Asociación de Abogados de Salto el Dr. Ulises Gonzálvez Brum, quien asumirá la conducción de la gremial durante el mencionado período, en una etapa que se proyecta de fortalecimiento institucional, participación gremial y promoción de la capacitación profesional.

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El Dr. Gonzálvez Brum integra el estudio jurídico Sosa Pereira & Asociados, firma fundada en el año 2023 por el Dr. Pablo Sosa, y a la cual se incorporó como socio el Dr. Gonzálvez Brum en el año 2025, consolidando una asociación profesional basada en el trabajo conjunto, la complementación de áreas y una visión moderna del ejercicio de la abogacía.

La designación del Dr. Gonzálvez Brum al frente de la Asociación de Abogados de Salto no solo constituye un reconocimiento a su trayectoria y compromiso con la profesión, sino que también posiciona institucionalmente al estudio Sosa Pereira & Asociados, una firma joven que en pocos años ha logrado insertarse activamente en el ámbito jurídico departamental, participando tanto en el ejercicio profesional como en la vida gremial e institucional de la abogacía salteña.

Desde el estudio se destacó que esta nueva responsabilidad asumida por uno de sus socios implica un fuerte compromiso con la profesión, con la defensa del ejercicio digno de la abogacía y con el fortalecimiento de las instituciones, principios que forman parte de la identidad y la forma de trabajo del escritorio desde su fundación.

La nueva integración del Consejo Directivo de la Asociación de Abogados de Salto tendrá entre sus objetivos continuar jerarquizando la profesión, generar instancias de formación y actualización para los colegas, y promover una gremial activa, participativa y comprometida con la realidad profesional del departamento.

La asunción del Dr. Ulises Gonzálvez Brum marca así una nueva etapa tanto para la Asociación de Abogados de Salto como para el estudio Sosa Pereira & Asociados, consolidando un proyecto profesional e institucional que continúa en crecimiento.

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