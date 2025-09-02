El Dorado abre su primera sucursal en Salto con una fuerte apuesta a la comunidad

- espacio publicitario -

La cadena de supermercados El Dorado inauguró este 4 de setiembre su primera sucursal en Salto, ampliando así su presencia a 16 departamentos del país. El nuevo local, ubicado en Avenida Armando de Barbieri entre Luis Alberto de Herrera y Antonio Invernizzi, cuenta con 1.076 metros cuadrados y requirió una importante inversión en construcción y equipamiento.

Fundado en 1929, El Dorado es pionero del supermercadismo en el interior del país y actualmente cuenta con más de 75 sucursales y 3.000 colaboradores. La llegada a Salto representa un paso clave dentro de su proceso de expansión y una señal de compromiso con la comunidad local.

El nuevo supermercado ofrece un amplio surtido de productos que incluyen alimentos frescos, envasados y congelados, bebidas, perfumería, limpieza, bazar, textil y electrodomésticos. Además, incorpora secciones de elaboración propia como panadería, rotisería, carnicería y fiambrería, manteniendo los diferenciales que identifican a la cadena: atención cálida, precios convenientes y cercanía con el cliente.

En esta apuesta, El Dorado también suma un valor agregado: la inclusión de marcas locales para potenciar la producción salteña y un espacio innovador bajo el concepto “Terra Bio Almacén”, dedicado a alimentos naturales, orgánicos, sin gluten, integrales y opciones para dietas especiales, siguiendo la tendencia hacia una alimentación consciente y saludable.

El local de Salto fue diseñado para brindar una experiencia de compra moderna, con estacionamiento para 63 vehículos, seis cajas tradicionales y cuatro de autocobro, así como un layout ordenado que se adapta a los estándares del nuevo supermercadismo.

La inauguración coincide con la campaña aniversario de la cadena, que cuenta con la participación de los cocineros Ale Acland, Marcelo Bornio y Nilson Viazzo, e incluye promociones, sorpresas y sorteos. Entre ellos, la posibilidad de ganar una de las 16 fiestas para 30 personas que El Dorado sorteará entre sus clientes.

A su vez, los salteños ya pueden acceder al Programa de Ahorro El Dorado Pro, que ofrece descuentos directos en cientos de productos cada mes y que puede activarse fácilmente en el local, por teléfono o en la web.

Pensando en la comodidad de los clientes, la sucursal también ofrece compras a distancia a través del número gratuito 0800 1990, el sitio web eldorado.com.uy o la aplicación El Dorado en Casa, todas con entrega a domicilio.

Con esta inauguración, El Dorado reafirma su lema “Siempre cerca”, dando la bienvenida a las familias salteñas con un espacio pensado para simplificar sus rutinas y ampliar sus opciones de compra.