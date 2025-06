El derecho aurinegro. Saladero elabora los descargos y el lunes los deriva al Tribunal Arbitral: «La protesta de Peñarol es liviana y es vacía»

-El miércoles pasado en el ámbito de la Divisional «B», cuando el Club Atlético Peñarol procedió a elevar una nota de denuncia contra Saladero, y a renglón siguiente, reclamando los puntos. El partido se jugó en el marco de la última fecha de la primera rueda y finalizó con victoria de Saladero por 3 a 1. Antes de iniciarse el partido, el Preparador Físico de Saladero, Richard Nessi, desarrolló el plan a favor de la puesta a punto de los jugadores albinegros. Cuando se disponía a salir de la cancha, el portón de salida «se encontraba con el candado puesto. Fue en ese momento que Nessi fue captado por quien tomó las fotos».

El hecho es que Peñarol expone esas tomas gráficas, para acentuar la denuncia, porque Nessi no podía estar dentro del campo de juego, desde el momento que no dispone del carnet habilitante.A los pocos minutos Nessi abandonó el campo de juego. En Saladero se afincan como réplica, «en que tampoco permaneció media hora. Se retiró de la cancha, cuando fue posible».

Cabe consignar que el cierre de los portones con candado, fue una solicitud-exigencia de la gremial de jueces, «para respaldar desde la seguridad a los actores en cancha, esto es, la terna de jueces y ambos planteles protagonistas del partido».

LA NUEVA HORA

Si de la nueva hora hay que hablar, la decisión de darle ingreso a la nota de Peñarol y derivarla al Tribunal Arbitral de la Divisional «B», la que impondrá del contenido de la misma Saladero. En Saladero bien que saben en qué consiste la denuncia. A los albinegros se les solicitó «que como máximo el viernes» (ayer), pueda estar formulando sus descargos al Tribunal.

En la mañana de la víspera el contacto de EL PUEBLO con el dirigente de Saladero, Pablo Cardona, y este dejó en claro que «es imposible que hagamos lo que se nos pide, por una cuestión de tiempo. Pero además necesitamos el fin de semana para afinar los argumentos que pretendemos sean la defensa nuestra». Lo cierto es que el lunes es el día en que Saladero establecerá sus descargos, Son tres días hábiles de los que dispone, a los efectos de traducir en texto los descargos posibles.

«LIVIANA Y VACÍA»

El derecho real de Peñarol de apegarse a lo que cree válido a los efectos de denunciar lo que denunció y reclamar lo que reclamó. Ello surge desde el sentido común, en el entendido que además el reglamento lo posibilita. Sin embargo quienes han tenido conocimiento del texto de la nota en cuestión, parecen coincidir en que se trata de «una protesta liviana y vacía. La redacción no aparece del todo convincente, por lo que no puede dejar de tenerse en cuenta que el Tribunal Arbitral podría no darle la razón, por lo que en ese caso Saladero legitimará los tres puntos que ganó en la cancha». A nivel de la Comisión Directva de Peñarol, la opción transita por la restante línea paralela, «porque Saladero obró claramente en una violación a las normas establecidas».

Las interrogantes levantaron vuelo. La suspensión del Campeonato de la «B» como consecuencia irreversible. Acumulación de broncas…y sí. El derecho de Peñarol….y sí.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-

Legítimo turno de Robert Olivera en la selección Sub 14: El «Gato» DT

–Cuando jugaba (no hace tanto tiempo atrás….), ROBERT OLIVERA fue cultor de ese fútbol donde el respeto hacia la pelota, se convertía en factor esencial. «Llevarla atada al pie», dirían aquellos quienes están afiliados al «arte de la construcción y no a favor de la malicia que barre con la estética». En el caso de Robert, chanaense siempre. La escalera del ascenso hasta llegar al plantel superior. Hasta que llegó el tiempo de postergar al jugador, con el «Gato» planteándose la opción en el horizonte que fue paladeando: la de ser Director Técnico.Esta semana para Robert se mete de cuerpo y alma en su historia personal, desde el momento que fue designado como Director Técnico de la selección de Salto en categoría Sub 14, para encarar la disputa del Campeonato del Interior. «Es la alegría que tengo, pero la responsabilidad que no me falta», al decir de quien asumirá un debut absoluto en un torneo impulsado por OFI, el que se iniciará en agosto próximo, «por eso arrancamos a practicar cuando se inicie el mes de julio. El tiempo es suficiente, como para producir después, la respuesta que pretendemos». Con los neutrales del Consejo Único Juvenil, la concreción de todos los aspectos preliminares. Para Robert, la certeza de «ese apoyo directriz que no faltará». Quienes optaron por él, admiten que se trata de un técnico «con proyección a partir de las comprobables condiciones que lo distinguen». El «Gato» Olivera: producto genuino de Chaná. El «Gato» ahora: el de la selección también.

Quedamos sin los juveniles de Salto FC

-La resolución surgió desde la Asociación Uruguaya de Fútbol y con la mira puesta en los partidos de categoría juveniles que involucra entre otros a Salto Fútbol Club. Los equipos «naranjeros» irían a enfrentar a Nacional: dos partidos en el Vispo Mari y los tres restantes en Montevideo. La suspensión se produjo teniendo en cuenta los pronósticos de lluvia para hoy sábado a nivel de todo el país, especialmente abundantes. Permanece en pie la tercera fecha a nivel de la Divisional «C». Salto Fútbol Club jugará de visitante ante Bella Vista en la capital, mañana domingo desde las 15 horas. En la fecha pasada, Salto cayó a manos de Deutscher 1 a 0.