El Colegio dio las cartas. UN SANDUCERO PARA EL CONTROL DE NACIONAL Y FERRO.

Este jueves, con el Colegio de Árbitros para expedirse. Dio las cartas y designó, con la mira en la primera fecha del Campeonato Salteño en la A.

Nacional vs. Ferro Carril polariza la atracción y el Colegio quiere ponerse a la altura designando a un sanducero. Cuestión de pasar revista desde EL PUEBLO.

PROGRAMA DE PARTIDOS

Divisional Primera “A”, 1ª División. Campeonato Salteño “Sr. Roberto O. Alvez Ocampo”.

Copa Cable Visión Salto. 1ª Fecha. 1ª Rueda.

DOMINGO 10/08/2025

DICKINSON

14:30 hrs. S. América – Gladiador. Árbitros: Marcelo Izaguirre, Robert Ledesma, Ivo Moreira.

16:45 hrs. Nacional – F. Carril. Árbitros: Robert Ledesma, Johan Ghelfi, Ricardo González.

Parciales de S. América y Nacional ingresan a la tribuna España, de Gladiador y F. Carril a la Irazoqui.

PARQUE CARLOS AMBROSONI

14 hrs. S. Uruguay – Libertad. Árbitros: Andrés Piriz, Alexander Moreno, Danilo Urrutia.

16:15 hrs. S. Nuevo – Universitario. Árbitros: Robert Aguirre, Mauro Melo, Jonathan Guglielmone.

Parciales de Libertad y S. Nuevo ingresan al sector norte (principal), de S. Uruguay y Universitario al sector este.

NACIONAL

14 hrs. Arsenal – R. Plate. Árbitros: Sebastián Hernández, Nicolás Castaño, Guillermo Araujo.

16:15 hrs. Hindú – Ceibal. Árbitros: Fernando López, José Ramallo, Gimena Rodríguez.

Parciales de R. Plate e Hindú ingresan al sector oeste, de Arsenal y Ceibal al sector este.

PRECIO DE ENTRADAS

Entradas de damas y caballeros (a partir de 12 años): $250.

Socios locatarios cuando juegan en su cancha ingresan gratis siempre y cuando presenten recibo o carnet de socio al día.

Socios locatarios cuando no juegan en su cancha, abonan $150 presentando el carnet o recibo al día.

Menores de hasta 11 años ingresan gratis, deberán presentar la cédula de identidad e ingresar acompañados de una persona mayor a cargo.

Entrada de juveniles (HASTA 18 AÑOS) de clubes deberán ir obligatoriamente acompañados con su cédula de identidad, caso contrario no podrán ingresar (nacidos desde el 01/01/2007 en adelante).

SEDE SOCIAL PROPIA: Brasil 762 – Tel.: 473 94909

ESTADIO E. DICKINSON: Propiedad de la Liga – Av. Manuel Oribe 2900

SALTO – URUGUAY