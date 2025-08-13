El Colegio de Árbitros decidió. UNIVERSITARIO Y ARSENAL: MARCELO IZAGUIRRE, EL ELEGIDO

Miércoles a la noche. El Colegio de Árbitros decidió las ternas. Es la segunda fecha para el fútbol de la divisional A. Un partido tiene la mochila pesada: Arsenal y Universitario. El elegido es Marcelo Izaguirre. Desde EL PUEBLO, para saber el todo referil. De eso se trata.
PROGRAMA DE PARTIDOS.
Divisional Primera “A”. 1ª División. Campeonato Salteño. “Sr. Roberto O. Alvez Ocampo”.
Copa Cable Visión Salto. 2ª Fecha. 1ª Rueda.
DOMINGO 17/08/2025.
DICKINSON.
14:30 hrs. Universitario – Arsenal. Árbitros: Marcelo Izaguirre, Johan Ghelffi, Robert Ledesma.
16:45 hrs. Gladiador – Ceibal. Árbitros: Robert Ledesma, Nicolás Castaño, Danilo Urrutti.
Parciales de Universitario y Ceibal ingresan a la tribuna España, de Arsenal y Gladiador a la Irazoqui.
C. AMBROSONI.
14 hrs. Libertad – Nacional. Árbitros: Mauro Melo, Sebastián Hernández, Alexander Moreno.
16:15 hrs. R. Plate – S. Nuevo. Árbitros: Mauricio Revuelta, Diego Artave, Andrés Píriz.
Parciales de Libertad y R. Plate ingresan al sector norte (principal), de Nacional y R. Plate al sector este.
MERAZZI.
14 hrs. S. América – Hindú. Árbitros: José de los Santos, Didier Cuello, Jhon Asencio.
16:15 hrs. F. Carril – S. Uruguay. Árbitros: Matías Fagúndez, Ivo Moreira, Jonathan Guglielmone.
Parciales de Hindú y F. Carril ingresan al sector sur (principal), de S. América y S. Uruguay al sector este.
PRECIO DE ENTRADAS.
- Entradas de damas y caballeros (a partir de 12 años) $ 250.
- Socios locatarios cuando juegan en su cancha ingresan gratis siempre y cuando presenten recibo o carnet de socio al día.
- Socios locatarios cuando no juegan en su cancha, abonan $ 150 presentando el carnet o recibo al día.
- Menores de hasta 11 años ingresan gratis, deberán presentar la cédula de identidad e ingresar acompañado de una persona mayor a cargo.
- Entrada de juveniles (HASTA 18 AÑOS) de clubes deberán ir obligatoriamente acompañado con su cédula de identidad, caso contrario no podrán ingresar. (nacidos desde el 01/01/2007 en adelante).
