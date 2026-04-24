Un resumen deportivo / El clásico de las sombras

En lo estrictamente deportivo, Peñarol se llevó una victoria agónica por 82 a 80, demostrando jerarquía en los cierres de juego y silenciando un estadio que, hasta el último segundo, fue una caldera. Sin embargo, el pitazo final no trajo el descanso, sino el caos.

Apenas los jueces sentenciaron el final del encuentro, el clima de tensión acumulado durante los cuatro cuartos explotó de la peor manera. La derrota, al parecer, fue un trago que un sector de la parcialidad tricolor no estuvo dispuesto a digerir con hidalguía.

En una actitud díscola y carente de toda deportividad, hinchas de Nacional (¿hinchas?) saltaron las vallas de seguridad, ganando el parqué con el único objetivo de increpar y agredir físicamente a los jugadores de Peñarol.

- espacio publicitario -

Los integrantes del plantel aurinegro, que intentaban celebrar un triunfo legítimo, se vieron obligados a emprender una retirada apresurada hacia los vestuarios, escoltados por una seguridad que se vio totalmente desbordada por la horda.

ZONA DE GUERRA

No solo fue la invasión; desde las tribunas llovieron objetos de todo tipo, transformando el recinto en una zona de guerra donde la integridad física de deportistas, jueces y trabajadores de la prensa estuvo en serio riesgo.

preludio de un proceso judicial y administrativo que será implacable. La Federación Uruguaya de Basketball (FUBB) ya tiene en su poder los informes que detallan la desmedida violencia de los parciales locales.

Se esperan multas de gran calibre que afectarán directamente las arcas del club Nacional, dinero que debería invertirse en el crecimiento de la disciplina y no en costear la mala conducta de sus seguidores.

La quita de puntos y el cierre de cancha por varias fechas son escenarios más que probables. Nacional se arriesga a jugar gran parte del torneo a puertas cerradas, perdiendo el apoyo de su gente «verdadera» por culpa de un grupo de inadaptados.

Los cabecillas de la invasión

Las cámaras de seguridad ya están siendo analizadas para identificar a los cabecillas de la invasión. La justicia ordinaria tomará cartas en el asunto, buscando que la impunidad no sea el mensaje final de esta jornada.

De lo que no hay dudas: es imperativo que las instituciones dejen de ser rehenes de sus barras. Lo visto tras el 82-80 no fue «pasión», fue delincuencia pura.

El básquetbol uruguayo, que tanto esfuerzo hace por profesionalizarse, no merece que su página principal sea escrita por quienes no entienden que, en el deporte, se puede ganar o perder, pero la dignidad no es negociable.

Un candidato de nombre Racing

Racing es el candidato número uno a gritar campeón e incluso podría hacerlo de forma anticipada. Luego de empatar ante Defensor Sporting por la decimosegunda fecha, Racing parecía complicar sus chances ya que le otorgó a sus perseguidores —Deportivo Maldonado y Peñarol— la oportunidad de acortar distancias en la tabla. Pero ninguno de los dos aprovechó el tropezón y todo quedó igual que antes, pero con un partido menos por jugarse.

Por lo tanto, la posición de Racing es inmejorable, en el apunte de Tenfield.com: lidera el Apertura con 27 puntos, con un único partido perdido —en la primera fecha— y con una ventaja de cuatro unidades sobre el segundo y tercer puesto, lo que le otorga un margen de error importante.

Incluso una derrota lo mantendría en la cima en solitario. Además, es el equipo más goleador y es el único que depende de sí mismo para conquistar el título.

Sin embargo, el camino hacia la gloria del equipo de Cristian Chambian es, quizás, el más desafiante, con dos partidos como visitante —el primero en Melo— y ante rivales que no serán sencillos de superar. Fecha 13 (visitante): Racing viajará a Melo para enfrentar a Cerro Largo con la baja de Agustín Álvarez Wallace —desgarrado— en la mitad de la cancha. Fecha 14 (local): será el último encuentro de la Escuelita como local, donde recibirá a Montevideo City Torque en el Parque Roberto.

El equipo de Marcelo Méndez ha hecho una campaña irregular en cuanto a resultados, pero ha mostrado buenos funcionamientos. Fecha 15 (visitante): matemáticamente, Central Español aún mantiene posibilidades de alcanzar la línea actual de Racing en la tabla, no de superarlo. Sin embargo, por la cantidad y la improbabilidad de los resultados que tendrían que darse, sus chances reales no existen.

Amistoso: Ferro se va a Paysandú

Será mañana sábado en el complejo de Paysandú Fútbol Club, cuando Ferro Carril enfrente a Huracán local, en partido amistoso. El partido se jugará a partir de la hora 17, de acuerdo a la comunicación proveniente de la entidad de la franja.

Hay que tener en cuenta que el Campeón Salteño afrontará el domingo otro juego de prueba ante Gladiador en campo de juego rival. Intensificación del tiempo previo de Ferro, con la mira puesta en la doble misión de este año: el Torneo de OFI primero y el Salteño después. El plantel puede superar largamente los 30 partidos en este 2026.

Pelota al medio

TORNEO APERTURA

DECIMOTERCERA FECHA

Viernes 24 de abril

MC TORQUE-BOSTON RIVER

Estadio Charrúa. Hora: 19:30.

Juez: Leandro Lasso. Asistentes: Héctor Bergaló y Heber Godoy.

Cuarto árbitro: Federico Río. VAR: Javier Feres y Richard Trinidad.

TORNEO COMPETENCIA

SÉPTIMA FECHA

Viernes 24 de abril

PLAZA COLONIA-ORIENTAL (SERIE B)

Parque Prandi de Colonia. Hora: 19:00.

Juez: Federico Arman.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/1bqk