El Centro de Fotografía celebra el Día Mundial de la Fotografía en el Chalet Las Nubes

Jornada cultural abierta a todo público este jueves en Salto

El Centro de Fotografía de la Intendencia de Salto, dependiente de la Coordinación de Cultura, celebra esta semana el Día Mundial de la Fotografía con una serie de actividades educativas y culturales.

Desde su creación, el espacio —dirigido por Marcelo Cattani— ha impulsado talleres en escuelas, liceos, UTU y el CERP, buscando acercar a estudiantes y docentes al mundo de la imagen y fomentar la preservación de archivos fotográficos.

En el marco de la conmemoración, ya se realizaron talleres en distintos centros educativos de la ciudad, como escuelas del barrio Salto Nuevo y el Liceo Piloto, donde se trabajó con jóvenes en torno al valor de la fotografía como recurso creativo y de memoria colectiva.

La agenda continúa este jueves 21 de agosto a las 19 horas en el Chalet Las Nubes, con una charla abierta titulada “De Niépce a Instagram: un viaje por la historia de la fotografía”. La propuesta recorrerá los orígenes de esta disciplina, desde las primeras capturas de Nicéphore Niépce hasta la transformación que trajo la era digital y las redes sociales.

La actividad es gratuita y abierta a todo público, y busca generar un espacio de aprendizaje, reflexión e intercambio sobre la fotografía como herramienta cultural y social. La Intendencia de Salto invita a la ciudadanía a sumarse a esta conmemoración.