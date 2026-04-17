«El CED organiza una nueva edición del Congreso de Derecho Público»

En el marco de una nueva propuesta académica impulsada desde el ámbito estudiantil, el Centro de Estudiantes de Derecho (CED) se prepara para llevar adelante la tercera edición del Congreso de Derecho Público, una instancia que, año tras año, se consolida como un espacio de encuentro, formación e intercambio entre estudiantes, docentes y profesionales del Derecho. La actividad, organizada íntegramente por estudiantes, refleja no solo el compromiso gremial, sino también el interés por generar oportunidades que acerquen el conocimiento y la academia a la realidad local.

En esta oportunidad, dialogamos con Milagros González, Abigail Amarillo y Santiago de Lima, integrantes del CED, quienes compartieron detalles sobre la organización del congreso, sus objetivos y el trabajo que implica llevar adelante una actividad de esta magnitud. Destacaron especialmente el carácter descentralizador de la propuesta, que busca acercar a Salto a destacados catedráticos de Montevideo, permitiendo a los estudiantes del interior acceder a ponencias de alto nivel académico sin necesidad de trasladarse.

El congreso abordará diversas áreas del Derecho Público, incluyendo Derecho Constitucional, Administrativo, Penal, Procesal e Informático, lo que lo convierte en una instancia enriquecedora tanto para estudiantes como para el público en general. Además, contará con espacios de participación e intercambio, fomentando el diálogo directo entre los asistentes y los expositores, algo fundamental en la formación académica.

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Más allá del contenido, los entrevistados hicieron énfasis en el valor de la experiencia organizativa, que implica asumir responsabilidades, coordinar detalles logísticos y trabajar en equipo, demostrando el rol activo que cumplen los estudiantes dentro de la vida universitaria. En ese sentido, el congreso no solo representa una oportunidad de aprendizaje, sino también una muestra del compromiso, la iniciativa y la capacidad de gestión del movimiento estudiantil.

De esta manera, el tercer Congreso de Derecho Público se presenta como una propuesta integral que combina formación, participación y crecimiento, reafirmando la importancia de generar espacios académicos accesibles y de calidad en el interior del país.

Abigail Amarillo, contanos qué se viene: “Nosotros estamos organizando por tercer año consecutivo el Congreso de Derecho Público, organizado exclusivamente por estudiantes. En el evento contaremos con destacados catedráticos, tanto de nuestro Cenur como de Montevideo. Es una instancia súper buena porque abarca a todos estos docentes y es una excelente oportunidad para que los alumnos se acerquen a conocerlos”.

Santiago de Lima, ¿cómo surge la iniciativa de organizar este tercer congreso de Derecho Público? “Está por ser la tercera edición consecutiva, que surge por iniciativa de Foro Universitario y MEI ante el Centro de Estudiantes de Derecho. Era una idea para apostar a la descentralización de la Universidad, porque tenemos pocos profesores grado 5 acá en Salto. Hay excelentes docentes también, pero era para acercar la academia de Montevideo, profesores de Montevideo acá a Salto, para tener acceso a escuchar ponencias de ellos y absorber lo que ellos nos pueden transmitir”.

¿El Centro de Estudiantes de Derecho, Milagros González, está integrado por Foro y por MEI? “Exactamente. Este año también, por tercer año consecutivo, la mayoría es de Foro: somos 4 secretarios de Foro y 3 secretarios de MEI. Destacar que es una actividad realizada exclusivamente por estudiantes. Este año me tocó a mí organizarlo desde el más mínimo detalle: las reservas del aula hasta contactar con los 18 exponentes, reservar hoteles, pasajes, todos los pormenores. Es algo que lo hacemos nosotros con nuestros medios. Es una oportunidad muy linda para nosotros, al mismo tiempo un desafío personal, diría yo, porque estás probando que solo podés organizar todo eso, a pesar de que tenés 6 secretarios más que te están respaldando, pero es todo un desafío para la persona que está ocupando, en mi caso, la secretaría”.

Abigail Amarillo, este tercer congreso es mañana, ¿a qué hora comienza? “A las 8:30 son las acreditaciones”.

¿Es en el transcurso de todo el día? “Es en la mañana y después en la tarde”.

Santiago de Lima, ¿qué temáticas se van a abordar en el Congreso y por qué consideran que son relevantes para los estudiantes y para los futuros profesionales? “En el Congreso va a haber paneles de Derecho Constitucional, Administrativo, Derecho Informático, Derecho Penal y Derecho Procesal. Se van a hablar cosas que se puede decir que son de interés general. Se habla del Código de lo Contencioso Administrativo, que me parece que puede ser de interés para alguna persona que no estudie Derecho, y también para los estudiantes, porque el Derecho es muy cambiante, está constantemente modernizándose, adaptándose a las necesidades sociales, siempre corre detrás de la realidad, y es una instancia muy enriquecedora para todos los estudiantes de acá de Salto, que van a escuchar a sus profesores y a los profesores de Montevideo, Facultad de Derecho de Montevideo”.

Milagros González, aquellos estudiantes que tienen clase mañana, ¿cómo hacen? “El tema de las faltas ya es aparte. Nosotros tendemos a que ellos prioricen las clases. El que desee ir al Congreso, que asista, pero principalmente está Constitucional mañana, y los que van a Constitucional este año es primer año, y primero tiene clase de tarde, así que pueden perfectamente asistir al Congreso”.

“El itinerario sería así: empezaría a las 8 las acreditaciones, 8:30 la apertura, a las 9 comenzaría la primera ponencia hasta el mediodía, 12:30. A las 13 hs se retoma, y de tarde arranca a las 15:30 con las acreditaciones; a las 16 hs comienza el Congreso”, expresaba Milagros González.

Abigail Amarillo, ¿va a haber intercambio entre quienes exponen y quienes estén presentes? “Sí, hay una instancia donde se termina un tiempo que el alumno, el egresado o la persona que viene de afuera pueda participar, hacer preguntas a los exponentes”.

Santiago de Lima, ¿tiene costo? “La entrada es libre, pero se puede abonar el certificado. Hay distintos precios dependiendo, por ejemplo, si sos socio de la Asociación de Abogados sale un poco menos; estudiantes que son socios del Centro pagan menos, y los estudiantes que no son socios tienen otro precio”.

Milagros González, ¿qué mensaje le podrías dar a aquellos estudiantes que tienen la posibilidad de escuchar a estos exponentes con tanto conocimiento? “Es una oportunidad que ahora se da año a año, pero tal vez los gurises recién ingresan, ven grado 5, autores que a veces ellos dicen ‘son autores que los vamos a leer’. Tenerlos ahí, escucharlos hablar, que ellos estén brindando su conocimiento ahí presencial, es una oportunidad enriquecedora para los gurises”.

¿Qué les deja la carrera? Abigail Amarillo, vos que hace 2 años que empezaste: “A mí me encanta, y me encanta más el tema de la actividad gremial como venimos haciendo. La facultad, unirte a la facultad, estar ahí, hacer las actividades, las jornadas, no es solo ir a clase, es esa oportunidad de absorber de la facultad, las personas con las que te juntás, con gente más grande o que está cursando con vos, y conocés la facultad de otra manera, te integrás a ella y no es solo que pasás y te vas”.

Santiago de Lima, a vos, ¿qué te va dejando estos tres años de la carrera de abogacía? “Sin dudas, primero muchos amigos, mucha gente que no conocés de otros departamentos. Las experiencias gremiales, que me parece que son muy buenas. Yo me uní voluntariamente a Foro desde que entré a la carrera; desde ese momento no quise salir nunca, estoy muy cómodo ahí en este ámbito gremial”.

Milagros González, ¿por qué escribanía? “Yo no me veo mucho tratando así con la gente, porque yo sé cómo es la parte de consultorio, el tener a la persona a tu cargo, por lo que no me siento capaz. Entonces digo, vamos por escribanía: tenés más tiempo, más tranquilo, me siento más cómoda. No soy muy buena en la oratoria, soy mejor escribiendo, redactando, siempre fui más por ese lado”.

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