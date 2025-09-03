«El canillita del Pueblo»

- espacio publicitario -

Julio César Machado es uno de esos rostros familiares que acompañan la rutina diaria de muchos salteños. Con su pila de ejemplares bajo el brazo y una sonrisa dispuesta para cada cliente, lleva años siendo canillita, oficio que eligió casi por casualidad, pero que con el tiempo se transformó en parte esencial de su vida.

Desde su primera esquina en San Miguel hasta su próximo destino en El Dorado, Julio César ha encontrado en la venta de diarios no solo un trabajo, sino también una forma de estar en contacto con la gente, compartir charlas y sostener un vínculo cercano con la comunidad.

Por tal motivo, el protagonista de la historia de vida de hoy es Julio César Machado.

¿Cómo llegaste a ser canillita?

«Me anote con la encargada, que me dijo que tenía que esperar, que en cualquier momento me iba a llamar. Cuando me llamó, me dieron la esquina de San Miguel para vender los diarios. Salto Nuevo fue el primer lugar en donde vendí diarios, después me trasladé a avenida Barbieri, en donde estoy actualmente, hasta esta semana, que me cambio para el dorado.»

¿Recordás el primer día que repartiste diarios?

«Sí, trabajaba en la esquina de San Miguel y ahí empecé a ofertar a la gente. Ese día no se vendió mucho porque era el primer día, vendí más o menos 80 diarios y después empecé a vender cada vez más.»

¿Qué significa para vos ser canillita?

«Me gusta, es lindo tratar con la gente.»

¿Cómo es el trato con la gente?

«Lo más bien, la gente te trata bien, tenés que saber cómo tratarlos.»

¿Qué es lo más lindo de tu trabajo?

«Poder ofertar a la gente y vender, estar con la gente.»

Si no fueras canillita, ¿a qué te hubiera gustado dedicarte?

«Yo me perdí de estudiar, era para estar en el cuartel, que era a lo que me quería dedicar, o a otro tipo de trabajo, en la Intendencia o en algún otro lugar mejor. Si hubiera estudiado la cosa sería distinta, pero estoy contento con mi trabajo, me sirve.»

«La semana que viene comienzo a trabajar en la esquina del dorado, porque abre todo el día.»

«Yo trabajo todos los domingos y la gente sigue eligiendo diario El Pueblo, siguen comprando. Cada vez compran más.»