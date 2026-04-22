El campeón Ferro descarga el arsenal

¡los 32 jugadores para librar batallas!

A través de su red oficial, la Comisión Directiva de Ferro Carril Fútbol Club, amplificó la información respecto a los 32 jugadores que integran el plantel, de cara a las dos batallas que va palpitando en el horizonte. Para el Campeón Salteño, es la segunda temporada consecutiva. Primero el Campeonato del Interior, siendo uno más en la Divisional «A» y tras ello, la disputa del Torneo Salteño.

📝 Plantel – Distribución por posiciones

📊 Totales

Posición Cantidad Arqueros 4 Defensas 11 Volantes 8 Delanteros 9

🧤 Arqueros

Jugadores Leonardo Fagúndez Guzmán Aranda Mateo Pereira Nicolás Panelli

🛡️ Defensas

Jugadores Hernán Barros Agustín Echagüe Richard Rodríguez Lautaro Fernández Joaquín de León Nahuel de León Kévin González Máximo Texeira Mauro de Mora Michel Palacio Diego González

⚙️ Volantes

Jugadores Ezequiel Martínez Franco Silva Leandro De Mora Nahuel Machado Fabio Andrés Rondán Alan Rusconi Javier Quintero Ramiro Tafernaberry

⚽ Delanteros

Jugadores Brian Pertuzatti Franco Pinto Ignacio Giménez Jorgeluis Vera Natanel Tabárez Ruben Carlís Dalton Bueno Santiago Falcón Elías Falcón

Como puede calibrarse, desde la Dirección Técnica de Ferro Carril se decidió la integración de cuatro de los cinco jugadores que integraron la selección salteña Sub 18. Se trata de Agustín Echagüe, Kévin González, Máximo Texeira y Ramiro Tafernaberry. Desde otros clubes, los arribos entre otros, de Nicolás Panelli, Richard Rodríguez, Mauro de Mora, Michel Palacio, Franco Pinto, Ruben Carlís, Santiago Falcón y Elías Falcón.

- espacio publicitario -



«Nosotros los padres; los hijos campeones»

La valoración surgió por parte de Miguel Rognoni, presidente del Consejo Único Juvenil, «hacia quienes conformaron el entorno a favor de la selección Sub 18. Desde cada área, el aporte que no faltó». El mismo Miguel que antes de iniciarse el ciclo, suele resumir un pensamiento clave: que los padres sean hinchas del combinado y no de sus hijos. Es cosa real que al paso de los últimos años, se ha reafirmado esa tesitura conceptual. Por eso es que el presidente, ahora que la consagración llegó, no dejó de consentir a partir del elogio, a quienes desde la familia se han convertido en soportes de los adolescentes jugadores. Es obvio que tras el domingo que pasó, las reflexiones se sumaron. La misión cumplida fue puntual, incluso a la hora de integrar excursiones y fomentar el aliento cuando Salto fue visitante. Estos dos registros gráficos desde EL PUEBLO, se transforman en síntesis del apunte descrito. Ahí están los casos de FEDERICO DE ABREU y su hijo NICOLÁS, mientras que MIGUEL ÁNGEL BIASSINI es parte del orgullo por LUCAS campeón. Tanto Federico como Miguel, fueron jugadores de fútbol, incorporados a la historia de Gladiador y Atlético Arsenal. Para el fútbol salteño en el Campeonato del Interior, la tercera vez consecutiva en materia de consagraciones a nivel del Interior en Sub 18. Los jugadores que juegan y el rol de los padres, ¡seguro que también!

Divisional «B»: Chaná y Dublín no es un partido más

Hoy miércoles, para que se juegue el último y definitivo partido de la sexta fecha de la primera rueda a nivel de la Divisional «B». El partido fue postergado, teniendo en cuenta que lo solicitó Chaná por la citación de Jean Emilio Rosas Pintos a la selección mayor. Por mayoría en el Consejo de la «B», se validó el objetivo de Chaná. A la luz de los resultados que se registraron el pasado domingo, el partido que se juega hoy, no es un partido más. Este es el detalle para tener en cuenta.

MIÉRCOLES 22 de abril

Campo de juego: Parque Carlos Ambrosoni

20 hrs. Chaná vs Dublín Central. Árbitros: Johan Ghelfi, César Loetti, Lorena Machiavello.

Parciales de Chaná ingresan al sector oeste (principal), de D. Central al sector este.

EN LA TABLA

Saladero……… 12 puntos.

Hindú………….. 12 puntos.

Progreso……… 12 puntos.

Tigre……………. 11 puntos.

San Eugenio…. 10 puntos

Sud América… 10 puntos

Dep. Artigas….. 8 puntos.

Chaná………….. 7 puntos.

Dublín Central… 7 puntos.

Cerro…………….. 4 puntos.

Palomar…………. 4 puntos

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/ba42