El basquetbol del acuerdo

Sucedió ayer a la tarde en el local de la Liga Salteña de Básquetbol, cuando el encuentro se produjo entre neutrales y representantes de los árbitros, en este caso Sergio Rivero y Julian Rodrúguez, a los efectos de unificar criterios primero y acordar después los aranceles, con la mira puesta en la temporada que se viene. Primero el básquetbol de categoría juveniles y en lo posterior, la acción a cuenta del básquetbol de Primera División, con las sumas de Nacional, Salto Uruguay, Atlético Juventus, Universitario, Ferro Carril y Círculo Sportivo. El acuerdo surgió, por lo que el paso fue válido, para avanzar de aquí en más, al plano deportivo. La nota gráfica incluye a Julian Rodríguez, Dr Roberto Fioritti (parados), Sergio Rivero y el presidente de la Liga Salteña de Básquetbol, Marcelo María Oliva Espasandín.

Valió la pena; Nacional: 3-1

Nacional se impuso ayer a la noche a Deportes Tolima de Colombia por 3 a 1, jugando en el Gran Parque Central por la Copa Libertadores de América, Grupo «B». A los 47 de juego, Maximiliano Gómez, en 47′ Sebastián Coates, el descuento de Tolima con notable ejecución libre de Rovera. hasta que a tres minutos del final, Nicolás Diente López plasmó el tercero, tras la habilitación del salteño Agustín Dos Santos. El equipo de Jorge Bava llegó a 4 puntos. Hay que tener en cuenta aquel empate inicial ante Coquimbo de Chile. Ahora los tricolores apuntan a la nueva fecha del Campeonato Apertura, teniendo en la mira a Liverpool.

Champions: Lo barrieron al Barcelona y el PSG nunca se esconde: 2 a 0

La jornada de ayer martes confirmó la jerarquía de los equipos que supieron administrar sus ventajas de la ida,en el marco de la Champions League..

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Atlético de Madrid (3) 1-2 (2) Barcelona

En el Metropolitano, un duelo de alta tensión. Pese a que el Barcelona se llevó el partido de vuelta con un 2-1, el Atlético de Madrid logró la clasificación a semifinales gracias al 3-2 en el marcador global. Fue un choque ríspido, decidido por mínimos detalles y donde la resistencia del equipo del «Cholo» Simeone terminó pesando más que el empuje final de los blaugranas. Yamal y Torres los goles de Barcelona; Lookman para «Aleti»



Liverpool (0) 0-2 (4) PSG

El conjunto parisino no dejó espacio para la mística de Anfield. Con una victoria sólida de 2-0 (idéntica a la de la ida), el París Saint-Germain selló un global contundente de 4-0. El Liverpool, lejos de sus mejores noches europeas, no pudo descifrar el planteo de un PSG que se perfila como un candidato sumamente serio al título. Dos goles de Dembelé.

LO QUE VIENE PARA HOY

Hoy se completará el cuadro de las semifinales con dos duelos donde las llaves están totalmente abiertas:

Bayern Múnich vs. Real Madrid (Allianz Arena)

El Bayern llega con la mínima ventaja tras haber ganado 2-1 en la ida.

Un clásico europeo en toda regla. El Madrid, «Rey de Europa», deberá remontar en Múnich ante un equipo alemán que suele hacerse imbatible en casa. Se espera una batalla táctica de altísimo vuelo.

Arsenal vs. Sporting de Lisboa (Emirates Stadium):

Los «Gunners» tienen la ventaja tras imponerse 1-0 en el primer duelo.

El Arsenal de Arteta busca volver a los primeros planos continentales, pero el Sporting ha demostrado ser un equipo ordenado y capaz de dar la sorpresa si encuentra espacios.

Anda en la mala

Leonardo Fernández sufrió una dura lesión de rodilla que requerirá intervención quirúrgica en los próximos días, según confirmó la sanidad del club. Los estudios detectaron un problema en los ligamentos, lo que enciende las alarmas en el plantel. Tras la operación, se evaluarán los pasos a seguir, aunque ya se estima que la recuperación demandará entre 4 y 7 meses. Esto podría dejar al jugador fuera de las canchas hasta finales de 2026 o incluso comienzos de 2027, dependiendo de la evolución. La baja representa un golpe fuerte para Peñarol, que pierde a su futbolista más desequilibrante en un momento clave de la temporada. Además, el equipo no cuenta con un reemplazo natural de sus características.

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