El Apertura a falta de tres fechas

Racing, Deportivo Maldonado y Peñarol: ¿qué les queda a los tres?

Así está la tabla de posiciones a falta de tres fechas para la conclusión del Campeonato Apertura de Primera División. La punta a manos de Racing de Sayago, estableciendo una diferencia de cuatro puntos sobre los escoltas a falta de tres fechas. Una notable trayectoria del equipo albiverde orientado por Cristian Chambian, con un total de 11 partidos invicto y alcanzando el mayor registro de goles a favor. La interrogante pasa a ser una: ¿Qué les queda a los tres equipos que pelean por llevarse el primer torneo de la temporada? La respuesta que es puntual.

📊 Recta final – Fixture de los de arriba

⚪🟢 Racing (27 puntos)

Condición Rival Visitante Cerro Largo Local MC Torque Visitante Central Español

🔴🟢 Deportivo Maldonado (23 puntos)

Condición Rival Local Albion Visitante Cerro Local Boston River

🟡⚫ Peñarol (23 puntos)

Condición Rival Visitante (Centenario) Wanderers Local Defensor Sporting Visitante (Ubilla) Cerro Largo

¡El «Chumbo» de Sporting!

Una foto para la antología y registra un tiempo inolvidable de uno de los equipos más emblemáticos en la historia del básquetbol uruguayo. Ahí está Sporting, consagrado en ese entonces como campeón intercontinental tras vencer a Real Madrid en 1965. El Cr.José Pedro Damiani era el presidente y se lo ve en la fotografía del equipo junto a Omar Miguel Arrestia y el panameño Pedro “Mago” Rivas, incorporado por Damiani desde Panamá. El «Chumbo», iniciado en Ferro Carril de la Liga Salteña de Básquetbol, es el segundo de los parados de izquierda a derecha. Al paso de los años, Omar sería parte de equipos inolvidables, como Hebraica Macabi primero y Peñarol después.

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El dinero que repartirá OFI: Que los salteños lo sepan también

El Consejo Ejecutivo de la Organización del Fútbol del Interior ha decidido destinar aproximadamente 105.000 dólares americanos para los clubes que jueguen el torneo, un equipo que arranque en la Fase “0” y pase por el repechaje y llegue a la final estaría recibiendo $U 285.000, aproximadamente unos 7.000 dólares, cuando se vea la distribución por etapa del certamen se verá que alcanza o ayuda a para pagar los uno de los gastos mínimos de un partido, jueces, guardia de seguridad, escenario, veedores.

LOS 4.108.000 PESOS DESTINADOS SE DISTRIBUIRÁN DE LA SIGUIENTE FORMA:

FASE “0”: $ 25.000 por equipo, sumando un total de $ 650.000

SERIES: $ 40.000 por club, es decir $1.600.000

REPECHAJE: $ 25.000 al equipo que juega de visitante, total $ 100.000

OCTAVOS DE FINAL: $ 30.000 para cada club que participe, total $ 480.000

CUARTOS DE FINAL: $ 30.000 a cada club, sumando un total de $ 240.000

SEMIFINALES: $ 50.000 para cada club que llegue a la instancia, sumando $ 200.000

FINALES: $ 80.000 para cada uno de los finalistas, esto es $ 160.000

TOTAL: $ 3.430.000

La diferencia de $ 678.000 para llegar a los 4.108.000 anunciados se compone en pelotas, se entregaran tres pelotas a cada club que participe de la Fase “0” y 10 a cada uno que juegue en las SERIES.

Es todo un drama: Diego Aguirre ya no sabe qué decir

“No estamos en un buen momento, los rivales juegan sueltos y tienen sus virtudes. Los que tenemos que mejorar somos nosotros porque no estamos encontrando los caminos al gol. No estuvimos con la recuperación ni con la presión que podemos hacer. Son rachas adversas y tenemos que salir de esto. En el segundo tiempo, el equipo tuvo actitud, lo fue a buscar y pudimos marcar los goles. Como no pudimos sacar el resultado, no hay cosas que luzcan. Cuando no se da el resultado, no hay cosas positivas porque no conseguimos el objetivo, es válido y tenemos que aceptar las críticas. Así como cuando nos va bien recibimos elogios, hoy está bien que nos cuestionen”, confesó Aguirre, reconociendo el mal presente de Peñarol. “Así como te contagiás de optimismo cuando las cosas salen bien, hay una preocupación obvia en lo que ha pasado en los últimos partidos y obvio que nos afecta”.

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