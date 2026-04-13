El alcalde Luis Enrique Zuliani confirmó la inauguración de una obra clave para la conectividad local



El próximo 16 de abril se inaugurará el nuevo acceso a Belén, una obra de 11 kilómetros que conecta la localidad con Ruta 3 e incluye mejoras urbanas, ciclovía y drenaje pluvial. El alcalde Luis Enrique Zuliani destacó su impacto en la producción, la salud y la calidad de vida.



Belén inaugura su nuevo acceso de 11 kilómetros tras décadas de espera

“Es una obra que sin lugar a dudas benefició a todo el pueblo. Estamos muy contentos de haberla podido concretar”

Tal como había sido adelantado oportunamente en las páginas de El Pueblo, el Municipio de Belén se prepara para concretar una de las obras más relevantes de los últimos años, la inauguración del nuevo acceso a la localidad, prevista para el próximo Jueves 16 de abril.

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El alcalde Luis Enrique Zuliani confirmó que se trata de una intervención de gran porte, que comprende la reconstrucción total de un tramo de 11 kilómetros que conecta el pueblo con la Ruta 3, dando respuesta a un reclamo histórico de la comunidad.

El acto de inauguración contará con la presencia de autoridades departamentales y nacionales.

“La verdad que estamos inaugurando ahora el próximo 16 de abril una obra de 11 kilómetros, hecha de nuevo acá en el acceso a nuestra localidad, que une lo que es nuestro pueblo con la Ruta 3”, señaló el jerarca. Es una obra muy importante para nosotros, porque no es solo el acceso, sino todo lo que se pudo hacer en conjunto”, señaló.

Cuadras con mejoras, ciclovía y placita

El proyecto incluyó mejoras sustanciales dentro de la planta urbana. “Por medio de una ampliación de obra, pudimos recuperar unas 40 cuadras de asfalto dentro de la localidad; algunas que estaban en mal estado se pudieron recuperar, otras también se hicieron de nuevo”, detalló Zuliani.

A su vez, destacó la incorporación de infraestructura complementaria. “También le agregamos una ciclovía sobre el acceso, que une MEVIR 2 con la parte de la rotonda en el pueblo. Cerca también de la ciclovía, una placita para niños”.

Uno de los puntos más valorados por los vecinos fue la solución a problemas históricos vinculados al drenaje. En ese sentido, el alcalde agregó que “también se cocretó una solución de pluvial en calle Lavalleja, que era un problema de siempre. Los vecinos cuando llovía mucho tenían el problema del agua que se metía en sus casas, no podían salir. Era un problema bastante grande que teníamos —remarcó— y bueno, con esta obra pudimos también dar solución. O sea que fue una obra bastante importante, y te diría que una de las más grandes que hemos llevado adelante en estos períodos que estamos frente al municipio”.

Como parte de las mejoras, también se instalará un nuevo cartel identificatorio. “Vamos a tener un cartel pasacalle con el ‘Bienvenido a Belén’, que era un reclamo que siempre tenía la gente, y va a quedar también muy lindo”, comentó.

En relación al financiamiento, Zuliani explicó con precisión el esquema que hizo posible la concreción del proyecto. “Se financió con un programa de caminería rural productiva que tienen las intendencias departamentales. Este programa cubrió el 20%, porque es un financiamiento por el Banco Interamericano de Desarrollo, donde el 20% lo cubre la Intendencia y el 80% se hace cargo el BID.Nosotros, con los fondos del municipio, era imposible poder hacer frente a estos elevados costos”, reconoció.

Acto inaugural

La inauguración oficial tendrá lugar el Jueves 16 de abril a las 14:30 horas. “La idea es hacer un corte de cinta, donde vamos a presentar todas las mejoras que se han realizado en esta gran obra que hicimos acá en Belén”, adelantó.

El evento contará con la presencia de autoridades a distintos niveles. “Van a estar las autoridades, obviamente el intendente, diferentes directores, autoridades departamentales, también autoridades nacionales”, indicó. Y añadió que “seguramente van a estar acompañando Manuel Arena, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, también Nicolás Pereira, y diferentes autoridades tanto a nivel departamental como nacional y local, con la presencia de los concejales del municipio”.

Finalmente, el alcalde puso en perspectiva la relevancia histórica de la obra, recordando el origen del actual acceso. “Este acceso surge como consecuencia de lo que fue la represa de Salto Grande. Cuando se construye la represa, nos corren 11 kilómetros el acceso, y desde ese entonces nunca se ha vuelto a tocar esta ruta”.

Aclaró que «estaba bastante en mal estado, esta es una ruta que sí o sí necesitaba una intervención”, afirmó.

En esa línea, subrayó el impacto integral de la obra. “Mejora la conexión, mejora la salud, la educación, la salida de la producción local, con la conectividad que tenemos en el pueblo”.

Y concluyó diciendi que “es una obra que sin lugar a dudas benefició a todo el pueblo. Estamos muy contentos de haberla podido concretar”.

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