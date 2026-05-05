El acordeón vuelve a respirar en la plazoleta: música, memoria y comunidad

Silvio Previale invita a celebrar el Día Internacional del Acordeón este 6 de mayo, con un encuentro musical abierto en la plazoleta del acordeón.

El acordeonista Silvio Previale invita a celebrar el Día Internacional del Acordeón con música en vivo y espíritu colectivo.

En el marco del Día Internacional del Acordeón, que se celebra cada 6 de mayo, el acordeonista y docente Silvio Previale encabezará una propuesta abierta a la comunidad que combina música, identidad y encuentro. La cita será en la plazoleta del acordeón, un espacio simbólico que se ha consolidado como punto de referencia para los amantes del instrumento en Salto.

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La fecha, relativamente reciente, tiene su origen en 2009, cuando la Confederación Internacional de Acordeonistas impulsó su reconocimiento oficial. La elección del 6 de mayo no es casual: remite a 1829, año en que se registró en Viena la primera patente de un instrumento denominado acordeón. “A partir de ese momento se toma como referencia histórica para celebrar a nivel global”, explica Previale.

Sin embargo, en la región del Río de la Plata existían antecedentes. Desde la década de 1990 se promovía el 15 de noviembre como Día del Acordeón, una iniciativa impulsada por músicos locales que incluso incluía intervenciones urbanas en Buenos Aires. “Fue una fecha que surgió casi de casualidad, pero con mucho entusiasmo. No trascendió internacionalmente, pero marcó un antecedente importante”, recuerda.

Para esta edición, la propuesta será sencilla pero significativa: un encuentro musical al aire libre a partir de las 19 horas, con la participación del Grupo Acordeones del Uruguay. “No es un concierto formal, es un toque entre colegas, un momento para compartir y rendir homenaje al instrumento”, señala. La actividad se desarrollará en la plazoleta ubicada en la intersección de las calles Grito de Asencio y Joaquín Suárez, un espacio cuya conservación fue confiada a su academia mediante un convenio con la Intendencia.

Previale destaca el valor de estos espacios públicos como escenarios culturales: “Es una propuesta de gestión privada en un lugar público, pensada para que la gente se acerque, escuche, disfrute y se conecte con la música”.

Más allá de la celebración puntual, el acordeonista reflexiona sobre el vínculo emocional que genera el instrumento. En la plazoleta, una placa recoge una frase del escritor Gabriel García Márquez que resume esa sensación: “Tiene el acordeón de maravilloso que cuando suena te arruga el sentimiento”. Para Previale, esa definición captura la esencia de su sonido.

“Hay quienes dicen que el acordeón es un instrumento que respira, y eso es muy cierto”, afirma. Su mecanismo, basado en lengüetas libres, reproduce un efecto similar al del viento atravesando las hojas de los árboles. Esa cualidad orgánica, casi vital, es parte de su magnetismo.

El acordeón llegó a América a mediados del siglo XIX, de la mano de inmigrantes europeos, especialmente alemanes del Volga que se asentaron en el sur de Brasil. Desde allí se expandió por la región, adoptando distintas formas como la verdulera o el acordeón a piano. “Este último es el que yo prefiero, por su versatilidad. Permite interpretar desde música clásica hasta rock, tango o cumbia”, explica.

Esa capacidad de adaptación ha sido clave para su vigencia. Lejos de quedar relegado a lo tradicional, el acordeón se ha integrado a múltiples géneros contemporáneos, manteniendo su identidad pero dialogando con nuevas expresiones.

La invitación, insiste Previale, es abierta y sin formalidades: “Va a ser una hora, quizá un poco más. Quien quiera puede llevar su silla, sentarse y disfrutar. Lo importante es acompañar, compartir y celebrar”.

En tiempos donde lo inmediato suele imponerse, propuestas como esta recuperan el valor de lo simple: un grupo de músicos, un espacio público y un instrumento que, al sonar, sigue siendo capaz de conmover.

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