¿El absurdo total?

Flamengo venció 8-0 a Madureira, se metió en la final del Campeonato Carioca (11-0 en el global) pero la dirigencia del Mengao ECHÓ A FILIPE LUIS. Cabe mencionar que en este 2026 perdieron la final de la Supercopa de Brasil (contra Corinthians) y de la Recopa Sudamericana (Lanús). El DT se va del club tras ganar ¡7 títulos en un año y medio! incluyendo la Copa Libertadores y el Brasileirao.

Además, cosechó estos números:

📊 Estadísticas generales

Indicador Registro Partidos jugados 101 Victorias 64 Empates 22 Derrotas 15 Efectividad 70,6 % Goles marcados 184 Goles recibidos 68 Partidos con valla invicta 46

Como para morirse…

Rodrygo ha sido diagnosticado con una ruptura del ligamento cruzado anterior y una ruptura del menisco lateral de su pierna derecha. ESTARÁ 10 MESES DE BAJA. VOLVERÁ EN EL 2027. Es doble baja, tanto para Real Madrid como para la selección de Brasil, en función del próximo Campeonato Mundial de Fútbol. Sorprende el grado de continuidad de lesiones, esas que determinan ausencias entre seis y ocho meses. Lo del brasileño es tan solo un caso más entre tantos.

- espacio publicitario -

Lástima por un salteño ahora: Es Defensor Sporting y se cae por todos lados

La deuda internacional de Defensor Sporting es concreta. Nótese el trayecto adverso de los violetas de Punta Carretas en los últimos años. De última, la eliminación ante Torque, jugando por la primera fase de la Copa Sudamericana. Un salteño en la plantilla: Mateo Caballero. Cuestión de repaso.

𝐃𝐄𝐔𝐃𝐀 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑𝐍𝐀𝐂𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋

•2023: Eliminado en Primera Fase de Sudamericana vs Danubio

•2024: Eliminado en Primera Fase de Libertadores vs Puerto Cabello

•2025: Eliminado en Primera Fase de Libertadores vs Monagas

•2026: Eliminado en Primera Fase de Sudamericana vs MC Torque

Para un club como DEFENSOR SPORTING esto es fracaso y, además de lo deportivo, es dinero que pierde de ingresar a sus arcas. Hoy hizo un partido muy deficiente. Hoy por la Copa Sudamericana desde la hora 19, Racing Club de Montevideo vs Boston River.

El descalabro de Rampla Juniors

La noticia que surgió en la víspera es concreta. La Justicia de Uruguay embargó al club RAMPLA JUNIORS.

Se contempló que hay deudas millonarias que incluso superan todo el activo de la institución.

Desplazaron a las actuales autoridades y convocaron a junta de acreedores el 22 de septiembre.

La Justicia designará un síndico de la Asociación Uruguaya de Peritos para controlar la economía e intentar acomodar el club. Mientras tanto se investiga a los empresarios Foster Gillett y Guillermo Tofoni por posible lavado de activos. Las cabezas de la SAD que prometía invertir más de US$ 2 millones en el club. Desde los hinchas, el colgado en las redes sociales del club, sintetizado en tres palabras: «Te destrozaron picapiedra»

Liga de Fútbol Súper Sénior: De jugadores, de los pases, de los árbitros

En el caso de la Liga Súper Sénior, una manera de ir apuntando a la temporada que vendrà. Por ejemplo, respecto a la inscripción de jugadores, con todos los días habilitados a partir de la hora 19. El período de pases, el viernes 13 de marzo de 19 a 21 horas; sábado 14 de marzo, de 10 a 12 horas; domingo 15 de marzo, de 11 a 12 horas.

En lo relativo a las inscripciones de árbitros, a partir del martes 10 de marzo en la sede del Club Parque Solari. Finalmente, si del Campeonato Salteño se trata, comenzará el domingo 12 de abril. La continuidad en la presidencia por parte de Nery Cardozo. Cuando se produjo la asamblea, no había ninguna lista opositora. Las inscripciones y pases tienen un mismo valor: 400 pesos.

Tigre, Saladero y Ambrosoni: La Divisional «B» toda en el sábado

Finalmente en la víspera la Divisional «B» resolvió como jugar la primera fecha del Campeonato Salteño 2026, que determinará el ascenso de dos equipos a la «A». Con el Parque Dickinson descartado, la opción que surgió fue el Parque Carlos Ambrosini. Rumbo al sábado 7 de marzo con esta primera fecha para tener en cuenta:

Campo de juego: Parque Tomás Green.

Hora 16: Progreso vs Hindú.

Hora 18: Tigre vs Chaná.

Campo de juego: Saladero.

Hora 16: Dublín Central vs Sud América.

Hora 18: Saladero vs Palomar.

Campo de juego: Parque Carlos Ambrosoni.

Hora 16: El Tanque vs Deportivo Artigas.

Hora 18: Cerro vs San Eugenio.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/0hu2