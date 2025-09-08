Efemérides del 8 de septiembre: hechos destacados en Uruguay y el mundo

Dos siniestros de tránsito con lesionados, uno de ellos con pérdida de conocimiento; una denuncia por lesiones personales tras una agresión con un termo; la detención de un joven de 20 años por hurto en un comercio de Av. Paraguay; y una rapiña en barrio Fátima, donde un hombre fue amenazado y despojado de su celular y billetera. La Policía continúa trabajando en todos los casos.