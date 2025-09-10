Efemérides del 8 de septiembre: hechos destacados en Uruguay y el mundo

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/pmvd
Hechos destacados en Uruguay
- 1811 – Asamblea de la Panadería de Vidal: Durante la Revolución Oriental, el 10 de septiembre de 1811 se reunieron vecinos de Montevideo (extramuros) con delegados de Buenos Aires en la Panadería de Vidal. En esa asamblea, los orientales rechazaron el armisticio propuesto con los realistas y se mostraron decididos a continuar el sitio de Montevideo por sus propios medios. Este episodio, considerado la primera asamblea popular del país, consolidó el liderazgo de José G. Artigas entre los orientales.
- 1815 – Reglamento de tierras de Artigas: El 10 de septiembre de 1815, en Purificación, José Artigas dio a conocer el “Reglamento Provisorio de la Provincia Oriental para el Fomento de la Campaña y Seguridad de sus hacendados”, conocido como el Reglamento de Tierras. Este decreto estableció una pionera reforma agraria: redistribución de tierras confiscadas a enemigos de la Revolución, entregándolas a viudas, negros libres, indios y criollos pobres (“los más infelices serán los más privilegiados”) para poblar y producir en la campaña. El reglamento, de fines económicos, sociales y jurídicos, buscó repoblar el campo, aumentar la producción ganadera y garantizar el orden, aunque su aplicación fue limitada por la invasión luso-brasileña de 1816.
- 1829 – Sanción de la Primera Constitución: El 10 de septiembre de 1829 la Asamblea General Constituyente y Legislativa de la Provincia Oriental aprobó la primera Constitución de Uruguay. Esta carta magna sería posteriormente promulgada el 18 de julio de 1830, estableciendo un gobierno republicano representativo. La Constitución de 1830 organizó los poderes del Estado y consagró derechos ciudadanos, marcando el nacimiento institucional de la República Oriental del Uruguay. (Cabe señalar que enviados de Brasil y Argentina ratificaron esta Constitución en Río de Janeiro en 1830, conforme a lo acordado en la Convención Preliminar de Paz).
Eventos internacionales
- 1229 – Conquista de Mallorca: Inicio de la Conquista de Mallorca por las tropas aragonesas de Jaime I. Este hecho marcó la expansión de la Corona de Aragón en el Mediterráneo, al arrebatar la isla a dominio musulmán.
- 1509 – Terremoto en Constantinopla: Un violento terremoto de magnitud ~7,4 sacudió la región de Estambul (Imperio Otomano) el 10 de septiembre de 1509, generando un tsunami. Causó destrucción masiva y unas 13.000 víctimas, por lo que los otomanos lo llamaron “Pequeño Día del Juicio”.
- 1541 – Desastre en Guatemala: Un fuerte terremoto afectó Santiago de Guatemala (actual Antigua) el 10 de septiembre de 1541. Un alud desde el Volcán de Agua destruyó la ciudad y causó la muerte de la gobernadora Beatriz de la Cueva (viuda de Pedro de Alvarado) justamente un día después de haber asumido el mando.
- 1586 – Obelisco del Vaticano: En Roma, el 10 de septiembre de 1586, el Papa Sixto V logró ubicar en el centro de la Plaza de San Pedro el antiguo obelisco egipcio que aún adorna el Vaticano. La hazaña de ingeniería, dirigida por Domenico Fontana, requirió 900 hombres y marcó un símbolo perdurable de la cristiandad.
- 1721 – Paz de Nystad: El 10 de septiembre de 1721 se firmó la Paz de Nystad entre Suecia y Rusia, poniendo fin a la Gran Guerra del Norte. Este tratado confirmó la derrota sueca y el surgimiento del Imperio Ruso de Pedro el Grande como potencia en el Báltico.
- 1919 – Tratado de Saint-Germain: El 10 de septiembre de 1919, tras la Primera Guerra Mundial, los Aliados firmaron el Tratado de Saint-Germain-en-Laye con Austria. Este acuerdo disolvió oficialmente el Imperio Austro-Húngaro, impuso duras condiciones a Austria y reconoció la independencia de nuevas naciones en Europa Central.
- 1939 – Suceso naval en la WWII: En plena Segunda Guerra Mundial, la noche del 10 de septiembre de 1939, el submarino británico HMS Triton hundió por error a otro submarino aliado (HMAS Oxley) cerca de las costas de Noruega. Fue la primera pérdida de la Royal Navy en la guerra, atribuida a fuego amigo.
- 1939 – Canadá entra en la guerra: El mismo día, 10 de septiembre de 1939, Canadá declaró la guerra a Alemania, uniéndose oficialmente al bando Aliado en la Segunda Guerra Mundial. Canadá tomó esta decisión una semana después de Reino Unido, resaltando su autonomía en política exterior.
- 1943 – Ocupación de Roma: Durante la Segunda Guerra Mundial, el 10 de septiembre de 1943 las tropas de la Alemania nazi entraron en Roma tras la rendición italiana, iniciando la ocupación militar de la ciudad. El papa Pío XII se declaró neutral mientras la Resistencia italiana comenzaba a organizarse.
- 1945 – Juicio a Quisling: El 10 de septiembre de 1945, en Oslo, un tribunal noruego condenó a muerte a Vidkun Quisling –ex jefe de gobierno colaboracionista durante la ocupación nazi– por traición. Quisling sería fusilado en octubre; su nombre se volvió sinónimo de “traidor”.
- 1952 – Embrión del Parlamento Europeo: El 10 de septiembre de 1952 inició sesiones en Estrasburgo la Asamblea de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) con 78 diputados de seis países europeos. Fue la primera asamblea supranacional europea, precursora del Parlamento Europeo actual.
- 1960 – Maratón olímpico histórico: El etíope Abebe Bikila ganó el 10 de septiembre de 1960 la maratón de los Juegos Olímpicos de Roma. Bikila corrió descalzo todo el recorrido y se convirtió en el primer africano negro en ganar una medalla de oro olímpica, marcando un hito deportivo y simbólico.
- 1961 – Tragedia en Monza: El 10 de septiembre de 1961, durante el Gran Premio de Italia en Monza, un terrible accidente cobró la vida del piloto alemán Wolfgang von Trips y de 15 espectadores. Von Trips, de Ferrari, perdió el control y se estrelló contra el público; fue uno de los desastres más trágicos en la historia de la Fórmula 1.
- 1972 – Final olímpica de baloncesto: En los Juegos Olímpicos de Múnich 1972, el 10 de septiembre Estados Unidos perdió por primera vez un partido olímpico de baloncesto, en la dramática final contra la Unión Soviética (51-50). El controvertido final, con segundos recolocados en el reloj, otorgó el oro a los soviéticos y puso fin a la hegemonía estadounidense.
- 1974 – Independencia de Guinea-Bisáu: El 10 de septiembre de 1974, Guinea-Bisáu obtuvo formalmente su independencia de Portugal, tras una larga guerra de liberación. Portugal reconoció la soberanía guineana, siendo de las primeras colonias africanas lusas en independizarse (por delante de Angola y Mozambique en 1975).
- 1977 – Última ejecución en Francia: El tunecino Hamida Djandoubi fue guillotinado en Marsella el 10 de septiembre de 1977, convirtiéndose en la última persona ejecutada en Francia. Tras este caso, Francia aboliría la pena de muerte en 1981, cerrando una era de ejecuciones con el método de la guillotina.
- 1981 – Regreso del “Guernica”: El célebre cuadro “Guernica” de Pablo Picasso regresó a España el 10 de septiembre de 1981. Tras estar décadas en el MoMA de Nueva York por expreso deseo de Picasso hasta recuperar la democracia en España, la obra llegó finalmente y fue exhibida junto a sus bocetos en el Museo del Prado (y luego en el Reina Sofía).
- 1990 – Estreno de The Fresh Prince: El 10 de septiembre de 1990 la cadena NBC emitió el primer episodio de la comedia “The Fresh Prince of Bel-Air” (El Príncipe del Rap). La serie, protagonizada por Will Smith, se volvería muy popular en los 90 y lanzaría al estrellato internacional a su joven actor principal.
- 1991 – Himno del grunge: El 10 de septiembre de 1991 se lanzó “Smells Like Teen Spirit” de Nirvana, sencillo que se convirtió en emblema del movimiento grunge y de la juventud de los 90. La canción catapultó a Nirvana (y a su líder Kurt Cobain) a la fama global e inauguró una nueva era en la música rock.
- 2001 – Último concierto de Michael Jackson: El 10 de septiembre de 2001, la estrella del pop Michael Jackson dio en Nueva York el último concierto en vida de su carrera. Fue la segunda noche de un espectáculo de 30º aniversario en el Madison Square Garden, apenas un día antes de los atentados del 11-S que conmocionarían esa misma ciudad.
- 2002 – Suiza ingresa a la ONU: El 10 de septiembre de 2002, tras un referéndum nacional ese año, Suiza se unió oficialmente a la Organización de las Naciones Unidas. Históricamente neutral, Suiza había permanecido fuera de la ONU hasta ese momento; su ingreso elevó a 191 el número de Estados miembros.
- 2008 – Primer haz del LHC (CERN): El 10 de septiembre de 2008 se puso en funcionamiento el Gran Colisionador de Hadrones (LHC) en Ginebra. Por primera vez se hizo circular un haz de protones por todo el anillo de 27 km del mayor acelerador de partículas del mundo, marcando un hito científico que dio inicio a nuevos experimentos sobre el origen de la materia.
Nacimientos notables
- 920 – Luis IV de Francia: Nace Luis IV “el Trasmarino”, rey de Francia (936–954) de la dinastía carolingia. Hijo de Carlos el Simple, pasó su juventud exiliado en Inglaterra y recuperó el trono franco, aunque reinó con dificultades hasta su temprana muerte.
- 1169 – Alejo II Comneno: Nace Alejo II, quien sería emperador bizantino de 1180 a 1183. Hijo de Manuel I, ascendió al trono a los 11 años; su breve reinado estuvo dominado por regencias e intrigas en Constantinopla, hasta ser depuesto y asesinado.
- 1404 – Gilles de Rais: Nace este noble francés, mariscal de Francia, famoso por su cercanía a Juana de Arco y tristemente célebre por las acusaciones de asesinatos rituales que llevaron a su ejecución. Su figura inspiró la leyenda de “Barba Azul”.
- 1487 – Papa Julio III: Nace Giovanni M. del Monte, quien sería Papa Julio III (1550–1555). Su pontificado estuvo marcado por nepotismo y el estancamiento del Concilio de Trento. Encargó la Villa Giulia en Roma, pero tuvo poca trascendencia religiosa.
- 1561 – Hernandarias: Nace Hernando Arias de Saavedra, “Hernandarias”. Conquistador criollo nacido en Asunción, llegó a ser gobernador de Río de la Plata y del Paraguay (1602–1618). Impulsó medidas pioneras como la primera fundación de pueblos en la Banda Oriental (hoy Uruguay) y prohibió la esclavitud de los indígenas, siendo figura destacada de la era colonial rioplatense.
- 1659 – Henry Purcell: Nace en Londres el compositor Henry Purcell. Considerado el más grande compositor barroco inglés, creó música sacra, óperas (como Dido y Eneas) y piezas de corte, integrando estilos italiano y francés a la tradición británica hasta su muerte con solo 36 años.
- 1839 – Charles S. Peirce: Nace en EE. UU. el filósofo y científico Charles Sanders Peirce. Lógico, matemático y astrónomo, es conocido como el padre del pragmatismo y por sus aportes a la semiótica. Sus ideas influyeron profundamente el pensamiento y la filosofía de la ciencia del siglo XX.
- 1892 – Arthur H. Compton: Nace el físico estadounidense Arthur Compton, premio Nobel de Física 1927 por descubrir el efecto Compton (dispersión de rayos X por electrones, evidenciando la dualidad partícula-onda de la luz). Dirigió además investigaciones atómicas durante la Segunda Guerra Mundial.
- 1898 – Georges Bataille: Nace en Francia el escritor y filósofo Georges Bataille. Figura heterodoxa, exploró en sus ensayos y novelas temas de transgresión, erotismo y misticismo (El erotismo, La experiencia interior). Su pensamiento influyó en corrientes posmodernas y en filósofos como Foucault o Derrida.
- 1901 – Ondino Viera: Nace en Cerro Largo, Uruguay, el entrenador de fútbol Ondino Viera. Es considerado un histórico director técnico uruguayo: dirigió a clubes campeones en Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay entre los años 30–60, y como DT de la selección uruguaya la condujo hasta cuartos de final del Mundial de Inglaterra 1966. Se le atribuye la frase “Otros países tienen su historia, Uruguay tiene su fútbol”.
- 1904 – Juan José Arévalo: Nace el político y pedagogo Juan J. Arévalo, quien fue presidente de Guatemala (1945–1951). Impulsó la “Revolución de Octubre” guatemalteca con reformas sociales, educativas y laborales importantes, estableciendo la Seguridad Social y un nuevo código de trabajo en el país.
- 1911 – Nelly Omar: Nace en Buenos Aires la cantante Nelly Omar, figura legendaria del tango y folclore argentino. Apodada “La Gardel con polleras”, su voz engalanó películas y radios; interpretó tangos como “Desde el alma” y siguió cantando hasta los 100 años, alcanzando la condición de mito viviente del tango.
- 1929 – Arnold Palmer: Nace el golfista estadounidense Arnold Palmer, apodado “The King”. Fue uno de los más grandes del golf, ganador de 7 majors entre 1958 y 1964, y fundamental para popularizar este deporte en el mundo. Formó junto a Nicklaus y Player el “Big Three” del golf en los 60.
- 1933 – Karl Lagerfeld: Nace en Hamburgo el diseñador Karl Lagerfeld. Icono de la moda, fue director creativo de Chanel desde 1983 hasta su muerte en 2019, así como de Fendi y su propia marca. Reconocido por su imagen de gafas oscuras y abanico, redefinió el estilo de alta costura de fines del siglo XX y comienzos del XXI.
- 1937 – Jared Diamond: Nace en Boston el científico y escritor Jared Diamond. Biólogo evolutivo, antropólogo y geógrafo, alcanzó fama mundial por su libro “Guns, Germs, and Steel” (Armas, gérmenes y acero) ganador del Pulitzer, donde explora las causas geográficas y ambientales de la desigualdad entre civilizaciones.
- 1939 – Cynthia Lennon: Nace en Inglaterra Cynthia Powell, luego Cynthia Lennon. Fue la primera esposa del Beatle John Lennon y madre de Julian Lennon. Vivió de cerca la explosión de la Beatlemanía en los 60; tras su divorcio en 1968, contó sus memorias en libros, incluyendo “A Twist of Lennon”. Falleció en 2015.
- 1941 – Stephen Jay Gould: Nace en Nueva York el paleontólogo y divulgador Stephen Jay Gould. Autor de ensayos científicos populares (“La vida maravillosa”, “El pulgar del panda”), fue también uno de los proponentes de la teoría del equilibrio puntuado en evolución. Se destacó por combatir el racismo científico y hacer accesible la ciencia al público.
- 1960 – Colin Firth: Nace el actor británico Colin Firth. Ganador del premio Óscar a Mejor Actor por “El discurso del rey” (2010), Firth es conocido por sus interpretaciones destacadas en cine y televisión, desde Orgullo y Prejuicio hasta Bridget Jones y Kingsman, con un estilo clásico y elegante que lo ha vuelto figura del cine inglés contemporáneo.
- 1961 – Alberto Núñez Feijóo: Nace en Galicia el político español Alberto Núñez Feijóo. Presidente de la Xunta de Galicia entre 2009 y 2022, y líder del Partido Popular (centro-derecha) desde 2022, Feijóo es una figura relevante de la política española contemporánea, señalado por sus cuatro mayorías absolutas en Galicia y su estilo moderado.
- 1968 – Guy Ritchie: Nace en Reino Unido el cineasta Guy Ritchie. Director de películas de culto británicas como “Lock, Stock and Two Smoking Barrels” (Juegos, trampas y dos armas humeantes) y “Snatch”, se caracterizó por su dinámica narrativa gangsteril. También dirigió éxitos comerciales (Sherlock Holmes, Aladdin), además de ser conocido por su matrimonio pasado con Madonna.
- 1974 – Ryan Phillippe: Nace el actor estadounidense Ryan Phillippe. Saltó a la fama con filmes juveniles de los 90 como “Sé lo que hicieron el verano pasado” y “Cruel Intentions”, y ha tenido una carrera destacada en cine y TV. Su trabajo en Crash (ganadora del Óscar 2006) y la serie Shooter son ejemplos de su trayectoria.
- 1976 – Gustavo Kuerten: Nace en Brasil el tenista Gustavo “Guga” Kuerten. Llegó a ser número 1 del mundo y ganó tres veces Roland Garros (1997, 2000, 2001), convirtiéndose en uno de los grandes tenistas sudamericanos de la historia. Su carisma y celebraciones dibujando un corazón en la cancha lo hicieron muy querido entre los aficionados.
- (Otros nacidos en esta fecha incluyen a Henry Purcell (1659), compositor barroco inglés; María Teresa de Austria (1638), reina consorte de Luis XIV de Francia; Niccolò Jommelli (1714), compositor italiano; Nicolás Bravo (1786), héroe insurgente mexicano; Bessie Love (1898), actriz del cine mudo; Miguel Serrano (1917), escritor chileno esotérico; José Feliciano (1945), cantante puertorriqueño; Amy Irving (1953), actriz estadounidense; Chris Columbus (1958), director de cine; Big Daddy Kane (1968), pionero del rap estadounidense; Jack Grealish (1995), futbolista inglés, entre otros.)
Fallecimientos relevantes
- 210 a.C. – Qin Shi Huang: Muere a los 49 años el Qin Shi Huangdi, unificador de China y primer emperador chino (221–210 a.C.). Fundador de la dinastía Qin, construyó gran parte de la Gran Muralla y su mausoleo es famoso por los guerreros de terracota. Su fallecimiento desencadenó rebeliones que pocos años después derribaron a sus sucesores.
- 1797 – Mary Wollstonecraft: Fallece a los 38 años la escritora inglesa Mary Wollstonecraft tras complicaciones de parto. Pionera del feminismo, autora de “Vindicación de los derechos de la mujer” (1792) —uno de los primeros llamados a la igualdad de género—, dejó una obra que influyó en el pensamiento sobre la educación y la emancipación femenina. (Fue madre de Mary Shelley, autora de Frankenstein).
- 1898 – Emperatriz Elisabeth (Sissi): El 10 de septiembre de 1898, en Ginebra, es asesinada la emperatriz Elisabeth de Baviera, conocida como “Sissi”. La carismática consorte del emperador Francisco José I de Austria fue apuñalada por un anarquista italiano mientras paseaba por el lago Lemán. Su trágica muerte conmovió a Europa y alimentó el mito romántico de Sissi, inmortalizado luego en películas.
- 1904 – Aparicio Saravia: Fallece a los 48 años el caudillo uruguayo Aparicio Saravia, el 10 de septiembre de 1904. Líder del Partido Nacional, se había alzado en armas contra el gobierno colorado; resultó herido en la batalla de Masoller (agosto 1904) y murió días después. Su desaparición marcó el fin de la última guerra civil uruguaya y consolidó la paz política bajo el gobierno de José Batlle y Ordóñez.
- 1976 – Dalton Trumbo: Muere a los 70 años el novelista y guionista estadounidense Dalton Trumbo. Integrante de los “Diez de Hollywood”, sufrió la caza de brujas anticomunista y fue encarcelado y luego boicoteado en los 50. Escribió guiones bajo seudónimo ganadores del Óscar (Vacaciones en Roma, El Bravo). Su rehabilitación en los 60 lo vio acreditarse obras como Espartaco. Su vida refleja la turbulencia política de Hollywood en la Guerra Fría.
- 1977 – Hamida Djandoubi: Ejecutado el 10 de septiembre de 1977 a los 27 años Hamida Djandoubi, de origen tunecino, quien pasó a la historia por ser el último condenado a muerte guillotinado en Francia. Había sido sentenciado por asesinato; su ejecución en Marsella fue la última aplicación de la pena capital antes de su abolición en Francia en 1981.
- 1979 – Agostinho Neto: Fallece en Moscú a los 56 años el político y poeta Agostinho Neto, primer presidente de Angola independiente (1975–1979). Lideró el Movimiento Popular para la Liberación de Angola (MPLA) en la lucha anticolonial contra Portugal. Murió en el cargo por complicaciones de salud; es recordado como héroe nacional angoleño, y también por su obra poética de temática anticolonial.
- 2011 – Cliff Robertson: Muere a los 88 años el actor estadounidense Cliff Robertson. Ganador del Óscar por “Charly” (1968), actuó en cine y TV durante cinco décadas. Entre sus papeles destacados están el tío Ben en Spider-Man (2002) y el joven JFK en PT-109. Su carrera también incluyó denunciar un escándalo de fraude en Hollywood en los 70, lo que le valió cierto ostracismo temporal.
- 2014 – Emilio Botín: Fallece a los 79 años de forma sorpresiva el banquero español Emilio Botín. Presidente del Banco Santander desde 1986, lo transformó de banco regional a uno de los mayores grupos financieros de Europa y Latinoamérica. Su muerte supuso el fin de una era en la banca española; le sucedió en la presidencia su hija Ana Patricia Botín.
- 2019 – Daniel Johnston: Muere a los 58 años el músico y artista Daniel Johnston. Cantautor de culto en la escena indie, sus grabaciones caseras de los 80 (como “Hi, How Are You”) influenciaron a numerosos artistas alternativos. Luchó con problemas de salud mental toda su vida. Su legado se reconoce en tributos de figuras como Kurt Cobain (quien lucía su camiseta) y en el documental “The Devil and Daniel Johnston”, que plasman su genio frágil y genuino.
- (Otros fallecimientos notables un 10 de septiembre: Qin Shi Huangdi (210 a.C.), primer emperador de China unificado; Luis IV de Francia (954); Juan Sin Miedo (1419), duque de Borgoña; Émilie du Châtelet (1749), matemática francesa colaboradora de Voltaire; John S. Copley (1815), pintor anglo-estadounidense; Juan José Paso (1833), miembro de la Primera Junta argentina; Carlos Antonio López (1862), primer presidente del Paraguay independiente; Pier Angeli (1971), actriz italiana de Hollywood; George P. Thomson (1975), físico británico Nobel; Jock Stein (1985), legendario entrenador de fútbol escocés; Jane Wyman (2007), actriz estadounidense ganadora del Óscar, entre otros.)
