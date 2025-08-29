Efemérides del 29 de agosto: hechos destacados en Uruguay y el mundo

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/o6py
Hechos destacados en Uruguay
- 1828: Tras la Guerra del Brasil (1825–1828), el 29 de agosto se selló la Convención Preliminar de Paz (Tratado de Montevideo) en Río de Janeiro, que puso fin al conflicto y acordó la independencia definitiva de la República Oriental del Uruguay.
- Cada 29 de agosto: En Uruguay se celebra el Día del Enfermero y la Enfermera, en conmemoración del nacimiento del Dr. Carlos Nery (fundador de la primera escuela de enfermería profesional uruguaya)
Eventos internacionales
- 1526: En Hungría, el sultán Solimán el Magnífico derrotó al rey Luis II de Hungría y Bohemia en la batalla de Mohács, lo que significó el fin de la dinastía jaguelona húngara.
- 1842: China y Gran Bretaña firmaron el 29 de agosto el Tratado de Nankín, que puso fin a la Primera Guerra del Opio. Este acuerdo cedió Hong Kong al Reino Unido y abrió varios puertos chinos al comercio británico.
- 1862: Giuseppe Garibaldi, líder de la unificación italiana, fue herido y capturado en Aspromonte (Italia) mientras intentaba marchar sobre Roma. Su derrota el 29 de agosto puso fin a una etapa de lucha revolucionaria en Italia.
- 1929: El dirigible alemán Graf Zeppelin completó el 29 de agosto su primera vuelta al mundo (habiendo partido de Friedrichshafen el 7 de agosto), tras 20 días y 4 horas de vuelo sin escalas.
- 1997: Se funda Netflix como plataforma de alquiler de DVD por correo en Estados Unidos. Con el tiempo se convertiría en líder mundial del streaming de contenidos audiovisuales.
- 2005: El huracán Katrina tocó tierra el 29 de agosto como huracán categoría 3 cerca de Buras, Luisiana (EE. UU.). El ciclón inundó gran parte de Nueva Orleans (rotas sus defensas) y causó miles de muertos y daños catastróficos.
- Día Internacional: El 29 de agosto se conmemora el Día Internacional contra los Ensayos Nucleares, declarado por la ONU para sensibilizar sobre los riesgos de las pruebas nucleares.
Nacimientos notables
- 1915: Nació en Estocolmo la actriz sueca Ingrid Bergman (29/08/1915 – 29/08/1982), ganadora de tres premios Oscar y estrella de clásicos como Casablanca. Fue icono del cine de la Época Dorada de Hollywood.
- 1923: Nació en Cambridge el actor y director británico Richard Attenborough (29/08/1923 – 24/08/2014), célebre por la película Gandhi (1977), por la que ganó los premios Oscar a Mejor Director y Mejor Película.
- 1958: Nació en Gary, Indiana (EE. UU.) el cantante y bailarín estadounidense Michael Jackson (29/08/1958 – 25/06/2009). Conocido como el “Rey del Pop”, revolucionó la música pop con álbumes como Thriller.
Fallecimientos relevantes
- 1935: Falleció en Suiza la reina consorte Astrid de Bélgica (1905–1935) tras un accidente automovilístico el 29 de agosto. Muy querida por el pueblo belga, su muerte conmocionó al país.
- 1947: Falleció en Linares (España) el famoso torero Manuel “Manolete” Rodríguez Sánchez (1917–1947). Tras ser herido gravemente por un toro en Linares el 28 de agosto, murió en la madrugada del día 29, convirtiéndose en leyenda del toreo.
- 1975: Falleció en Dublín el político irlandés Éamon de Valera (1882–1975), líder histórico de la independencia irlandesa y varias veces presidente del país. Murió el 29 de agosto a los 92 años.
- 1982: Falleció en Londres la actriz Ingrid Bergman (1915–1982) exactamente el día de su cumpleaños, 29 de agosto de 1982, a los 67 años, tras una dilatada carrera en Hollywood.
