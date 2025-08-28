back to top
22.7 C
Salto
jueves, agosto 28, 2025
InicioEFEMÉRIDES

Efemérides del 28 de agosto: hechos destacados en Uruguay y el mundo

EL PORTAL Digital
Por EL PORTAL Digital
0
Tiempo de lectura: 1 min.
- espacio publicitario -
Diario EL PUEBLO digital
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/vqxy

Hechos destacados en Uruguay

  • 1816 – Tropas lusobrasileñas ocuparon la Fortaleza de Santa Teresa, iniciando la invasión de la Banda Oriental.
  • 1828 – Se firmó en Río de Janeiro la Convención Preliminar de Paz, que reconoció la independencia del territorio oriental y dio origen al Estado uruguayo.
  • 1975 – El Instituto Antártico Uruguayo pasó a depender del Ministerio de Defensa, consolidando la presencia científica del país en la Antártida.

Eventos internacionales

  • 1891 – En Chile, la Batalla de Placilla puso fin a la Guerra Civil con la derrota del presidente José Manuel Balmaceda.
  • 1903 – En Estados Unidos se fundó la empresa de motocicletas Harley-Davidson.
  • 1929 – Chile devolvió la ciudad de Tacna al Perú, tras décadas de disputa territorial.
  • 1963 – En Washington D.C., se realizó la Marcha por los Derechos Civiles, donde Martin Luther King pronunció su histórico discurso “I Have a Dream”.
  • 1973 – Un terremoto sacudió Veracruz, México, dejando severos daños.
  • 1988 – En Alemania, un accidente aéreo en la base de Ramstein dejó decenas de muertos durante un espectáculo aéreo.
  • 1990 – Irak anunció la anexión de Kuwait, paso previo a la Guerra del Golfo.
  • 2004 – En Atenas, Argentina ganó la medalla de oro en fútbol masculino y en básquetbol masculino en los Juegos Olímpicos.
  • 2024 – Se inauguraron en París los Juegos Paralímpicos, los primeros celebrados en esa ciudad.

Nacimientos notables

  • 1749Johann Wolfgang von Goethe, escritor y filósofo alemán, autor de Fausto.
  • 1917Jack Kirby, dibujante y guionista estadounidense, co-creador de superhéroes icónicos.
  • 1919Godfrey Hounsfield, ingeniero británico y Premio Nobel de Medicina por el desarrollo del escáner médico.
  • 1921Fernando Fernán Gómez, actor, director y escritor hispano-argentino.
  • 1925Donald O’Connor, actor, bailarín y cantante estadounidense.

Fallecimientos relevantes

  • 1645Hugo Grocio, jurista neerlandés, padre del derecho internacional moderno.
  • 1784Junípero Serra, fraile franciscano, fundador de misiones en la California colonial.
  • 1903Frederick Law Olmsted, arquitecto paisajista, creador del Central Park de Nueva York.
  • 1987John Huston, director de cine estadounidense (El halcón maltés, La reina de África).
  • 1995Michael Ende, escritor alemán, autor de La historia interminable.
  • 2016Juan Gabriel, cantante y compositor mexicano.
  • 2020Chadwick Boseman, actor estadounidense, protagonista de Black Panther.

- espacio publicitario -SOL - Calidez en compañía

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/vqxy
- espacio publicitario -Bloom
Te recomendamos leer:

Efemérides del 21 de junio: hechos destacados en Uruguay y el...

Efemérides del 9 de julio: hechos destacados en Uruguay y el...

Efemérides del 13 de agosto: hechos destacados en Uruguay y el...