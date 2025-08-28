Efemérides del 28 de agosto: hechos destacados en Uruguay y el mundo

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/vqxy
Hechos destacados en Uruguay
- 1816 – Tropas lusobrasileñas ocuparon la Fortaleza de Santa Teresa, iniciando la invasión de la Banda Oriental.
- 1828 – Se firmó en Río de Janeiro la Convención Preliminar de Paz, que reconoció la independencia del territorio oriental y dio origen al Estado uruguayo.
- 1975 – El Instituto Antártico Uruguayo pasó a depender del Ministerio de Defensa, consolidando la presencia científica del país en la Antártida.
Eventos internacionales
- 1891 – En Chile, la Batalla de Placilla puso fin a la Guerra Civil con la derrota del presidente José Manuel Balmaceda.
- 1903 – En Estados Unidos se fundó la empresa de motocicletas Harley-Davidson.
- 1929 – Chile devolvió la ciudad de Tacna al Perú, tras décadas de disputa territorial.
- 1963 – En Washington D.C., se realizó la Marcha por los Derechos Civiles, donde Martin Luther King pronunció su histórico discurso “I Have a Dream”.
- 1973 – Un terremoto sacudió Veracruz, México, dejando severos daños.
- 1988 – En Alemania, un accidente aéreo en la base de Ramstein dejó decenas de muertos durante un espectáculo aéreo.
- 1990 – Irak anunció la anexión de Kuwait, paso previo a la Guerra del Golfo.
- 2004 – En Atenas, Argentina ganó la medalla de oro en fútbol masculino y en básquetbol masculino en los Juegos Olímpicos.
- 2024 – Se inauguraron en París los Juegos Paralímpicos, los primeros celebrados en esa ciudad.
Nacimientos notables
- 1749 – Johann Wolfgang von Goethe, escritor y filósofo alemán, autor de Fausto.
- 1917 – Jack Kirby, dibujante y guionista estadounidense, co-creador de superhéroes icónicos.
- 1919 – Godfrey Hounsfield, ingeniero británico y Premio Nobel de Medicina por el desarrollo del escáner médico.
- 1921 – Fernando Fernán Gómez, actor, director y escritor hispano-argentino.
- 1925 – Donald O’Connor, actor, bailarín y cantante estadounidense.
Fallecimientos relevantes
- 1645 – Hugo Grocio, jurista neerlandés, padre del derecho internacional moderno.
- 1784 – Junípero Serra, fraile franciscano, fundador de misiones en la California colonial.
- 1903 – Frederick Law Olmsted, arquitecto paisajista, creador del Central Park de Nueva York.
- 1987 – John Huston, director de cine estadounidense (El halcón maltés, La reina de África).
- 1995 – Michael Ende, escritor alemán, autor de La historia interminable.
- 2016 – Juan Gabriel, cantante y compositor mexicano.
- 2020 – Chadwick Boseman, actor estadounidense, protagonista de Black Panther.
