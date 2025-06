Efemérides del 27 de junio: hechos destacados en Uruguay y el mundo

- espacio publicitario -

Hechos destacados en Uruguay

1795 – Fundación de Melo:

Establecida como fortín en el noreste del país, Melo se fundó para proteger la frontera con Brasil. Hoy es capital de Cerro Largo y celebra cada 27 de junio su aniversario fundacional.

Diseñado por Eriberto Prati , fue aprobado oficialmente por decreto departamental. Sus símbolos representan la industria, la unión y el amanecer del progreso salteño.

El presidente Juan María Bordaberry , con apoyo de las Fuerzas Armadas, disolvió el Parlamento e instauró una dictadura que duró casi 12 años. Se impusieron restricciones a las libertades y se instauró un Consejo de Estado de facto. La respuesta inmediata fue la huelga general de la CNT , universidades y organizaciones sociales, en uno de los momentos más oscuros de la democracia uruguaya. Cada 27 de junio se conmemora el Día del Golpe de Estado , con el lema “ Nunca Más ”.

Se celebraron las primeras internas simultáneas obligatorias para todos los partidos, marcando un hito del nuevo sistema electoral democrático uruguayo.

Eventos internacionales

1709 – Batalla de Poltava (Ucrania):

Pedro el Grande derrotó a Carlos XII de Suecia, debilitando la hegemonía sueca y consolidando el ascenso de Rusia en Europa Oriental.

Tropas británicas ocuparon Buenos Aires durante la primera invasión al Virreinato del Río de la Plata. Aunque la ocupación fue efímera, anticipó las luchas independentistas sudamericanas.

Japón adoptó el yen como su moneda nacional, pieza clave del proceso de modernización de la era Meiji .

Marinos rusos se rebelaron contra el régimen zarista en protesta por las condiciones inhumanas. El hecho inspiró obras como el célebre filme de Eisenstein y simboliza la antesala de la Revolución Rusa .

Los criptoanalistas de Bletchley Park lograron romper la clave usada por los nazis en el frente oriental. Este logro fue fundamental para cambiar el rumbo de la Segunda Guerra Mundial .

Dos días después del inicio del conflicto, Harry S. Truman autorizó el envío de tropas a Corea del Sur, internacionalizando la guerra bajo el mandato de la ONU.

El presidente Jacobo Árbenz fue derrocado por una invasión financiada por la CIA . Ese mismo día se activó en la URSS la central nuclear de Obninsk , inicio de la era nuclear civil.

Richard Nixon visitó Moscú en el marco de la política de distensión (détente), avanzando en los acuerdos de limitación de armas nucleares SALT .

El virus Ébola fue detectado por primera vez en Nzara , iniciando una serie de brotes que marcarían la historia de la medicina africana.

Comenzó el enfrentamiento armado entre Eslovenia y el Ejército yugoslavo , que consolidó la independencia del país tras una breve guerra.

El primer ministro británico dimite tras 10 años en el poder, traspasando el mando a Gordon Brown. Su legado incluye la intervención en Irak y el proceso de paz en Irlanda del Norte.

Días internacionales

Día de las Microempresas y las PYMEs (ONU, desde 2017).

Nacimientos importantes

1869 – Emma Goldman:

Anarquista y feminista nacida en Lituania, radicada en EE. UU., defensora de la libertad de expresión, el amor libre y los derechos sociales.

Primera persona sordociega en obtener un título universitario. Su vida y lucha por la inclusión continúan inspirando al mundo.

Empresario y dos veces candidato independiente a la presidencia de EE. UU., famoso por introducir temas económicos al debate público.

Ídolo de Peñarol y figura clave de la selección uruguaya. Ganó la Copa América 1995 y hoy es un respetado entrenador sudamericano.

Actor conocido por interpretar a Spider-Man en la trilogía dirigida por Sam Raimi. Ha participado en numerosas producciones aclamadas.

Fallecimientos relevantes

2001 – Jack Lemmon (EE. UU.):

Actor icónico de Hollywood, dos veces ganador del Óscar, protagonista de comedias y dramas clásicos como The Apartment y Some Like It Hot.

1839 – Maharajá Ranjit Singh (India):

Unificó el imperio sij en el Punjab. Su muerte debilitó la región frente al avance británico.

1844 – Joseph Smith (EE. UU.):

Fundador del mormonismo, asesinado en Illinois. Su muerte motivó el éxodo de sus seguidores a Utah bajo el liderazgo de Brigham Young.

1988 – Aparicio Méndez (Uruguay):

Presidente de facto entre 1976 y 1981. Su figura está asociada al gobierno autoritario durante la dictadura uruguaya.