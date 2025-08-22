Efemérides del 22 de agosto: hechos destacados en Uruguay y el mundo

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/h2v6
Hechos destacados en Uruguay
- 1811: En el marco de la Revolución Oriental, las tropas independentistas lideradas por José Artigas atacan la villa de San José el 22 de agosto, sin lograr tomarla en ese momento. Debieron replegarse a la espera de refuerzos, que llegaron tres días después, permitiendo finalmente vencer a las fuerzas realistas en la Batalla de San José. Este enfrentamiento formó parte de la gesta emancipadora uruguaya contra el dominio colonial.
- 1939: Poco antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, el acorazado alemán Admiral Graf Spee zarpó de Alemania en agosto de 1939 con la misión de hundir buques mercantes en el Atlántico Sur. Meses después, este buque sería protagonista de la Batalla del Río de la Plata, frente a las costas de Uruguay, uno de los primeros combates navales de la guerra.
- Conmemoración: En Uruguay se celebra cada 22 de agosto el Día de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, una jornada dedicada a recordar y promover los derechos humanos fundamentales. Esta efeméride nacional pone de relieve la importancia histórica de las declaraciones de derechos en la construcción de la ciudadanía uruguaya.
Eventos internacionales
- 1485: Se libra la Batalla de Bosworth, último gran enfrentamiento de la guerra civil inglesa conocida como la Guerra de las Dos Rosas. En esta batalla muere el rey Ricardo III de Inglaterra y triunfa Enrique Tudor, quien se coronará como Enrique VII, marcando el fin de esa guerra dinástica.
- 1642: En Inglaterra, el rey Carlos I declara traidores a los miembros del Parlamento. Este hecho desencadena oficialmente la Guerra Civil Inglesa, conflicto entre realistas y parlamentarios que marcará el destino político de Inglaterra.
- 1791: Estalla en la colonia de Saint-Domingue la Revolución haitiana, liderada por esclavos africanos y hombres libres de color. Este 22 de agosto inicia la revuelta que culminaría con la abolición de la esclavitud y la independencia de Haití en 1804, siendo la única rebelión de esclavos exitosa en la historia.
- 1846: El escritor británico William J. Thoms utiliza por primera vez el término folklore en la revista Athenaeum de Londres. Este acontecimiento da origen al Día Mundial del Folclore, que se conmemora cada 22 de agosto para celebrar las tradiciones y expresiones culturales de los pueblos.
- 1864: Se firma en Suiza la Primera Convención de Ginebra, acordada por 12 naciones. Este tratado estableció la protección humanitaria para los heridos de guerra y dio origen a la Cruz Roja Internacional, adoptando el emblema de la cruz roja sobre fondo blanco en honor a Suiza.
- 1910: Japón formaliza la anexión de Corea, poniendo fin al Imperio coreano e iniciando un período de dominación colonial japonesa sobre la península que duraría hasta 1945.
- 1932: En Londres, la BBC realiza las primeras pruebas de emisión de televisión de su historia. Estos experimentos pioneros marcaron el inicio de la era televisiva, transformando las comunicaciones y la cultura popular en las décadas siguientes.
- 1942: En el contexto de la Segunda Guerra Mundial, Brasil declara la guerra a las Potencias del Eje (Alemania e Italia) el 22 de agosto de 1942. La entrada de Brasil en la guerra, tras sufrir ataques a sus buques, lo convirtió en el único país sudamericano en enviar tropas de combate al frente europeo durante el conflicto.
- 1944: Las tropas de la Unión Soviética invaden Rumanía en plena Segunda Guerra Mundial. La ofensiva soviética del 22 de agosto de 1944 provocó el cambio de bando de Rumanía (que depuso al gobierno pro-Eje de Antonescu) y aceleró el avance aliado en el frente oriental.
- 1972: Ocurre la Masacre de Trelew en Argentina: 16 militantes de organizaciones guerrilleras de izquierda, recapturados tras un intento de fuga, son asesinados en la Base Almirante Zar (Patagonia) por fuerzas de la Armada Argentina. El hecho conmocionó al país y es recordado como uno de los episodios más oscuros de la lucha antisubversiva previa a la última dictadura.
- 1978: En Nicaragua, un comando del Frente Sandinista de Liberación Nacional liderado por Edén Pastora (el “Comandante Cero”) asalta el Palacio Nacional en Managua durante una sesión del Congreso, tomando a unos 1000 rehenes. La audaz operación, destinada a presionar al régimen de Somoza, logró la liberación de presos políticos y aceleró el debilitamiento de la dictadura nicaragüense.
- 2010: Tras 17 días de estar atrapados a casi 700 metros de profundidad, los 33 mineros chilenos sepultados en la mina San José (Atacama, Chile) son encontrados con vida. El hallazgo, el 22 de agosto de 2010, desencadenó un masivo operativo de rescate internacional que concluyó exitosamente con el rescate de todos en octubre de ese año.
Nacimientos notables
- 1862: Claude Debussy, compositor francés pionero del impresionismo musical. Nacido en Saint-Germain-en-Laye, sus innovaciones en obras como “Preludio a la siesta de un fauno” influyeron profundamente en la música del siglo XX.
- 1893: Dorothy Parker, poetisa, escritora y crítica estadounidense, nacida en Nueva York. Famosa por su ingenio punzante y miembro del célebre Círculo de Algonquin, Parker destacó en la literatura y el periodismo de la primera mitad del siglo XX.
- 1904: Deng Xiaoping, político chino, nacido en la provincia de Sichuán. Fue el líder supremo de China en la década de 1980, artífice de las reformas económicas que transformaron al país, y una de las figuras más influyentes del siglo XX.
- 1920: Ray Bradbury, escritor estadounidense de ciencia ficción, nacido en Waukegan (Illinois). Autor de obras clásicas del género como “Crónicas marcianas” y “Fahrenheit 451”, Bradbury es uno de los escritores más reconocidos y premiados de la literatura fantástica.
- 1961: Andrés Calamaro, cantante y compositor de rock argentino, nacido en Buenos Aires. Integrante de Los Abuelos de la Nada en sus inicios y luego exitoso solista, Calamaro es una figura prominente del rock en español con álbumes emblemáticos desde los años 80.
- 1995: Dua Lipa, cantante y compositora británica, nacida en Londres. Es una de las artistas pop más exitosas de la actualidad, ganadora de premios Grammy y conocida por hits globales como “New Rules” y “Levitating”.
Fallecimientos relevantes
- 1485: Ricardo III de Inglaterra, último rey de la dinastía Plantagenet, muere en la batalla de Bosworth Field. Su muerte marcó el fin de la Guerra de las Dos Rosas y dio paso al reinado de la Casa Tudor en Inglaterra.
- 1922: Michael Collins, líder revolucionario irlandés y comandante del Ejército del Estado Libre de Irlanda, es asesinado en una emboscada durante la Guerra Civil de Irlanda. Con 31 años, su caída conmocionó al país que poco antes había logrado su independencia parcial del Reino Unido.
- 1978: Jomo Kenyatta, primer presidente y padre de la independencia de Kenia, fallece en Mombasa a los ~84 años de edad mientras ejercía el poder. Kenyatta lideró la liberación de Kenia del colonialismo británico y fue una figura central del panafricanismo en el siglo XX.
- 1998: Elena Garro, escritora y dramaturga mexicana, muere a los 77 años en Cuernavaca. Considerada una importante voz de la literatura hispanoamericana, su obra abordó el realismo mágico y las tensiones políticas de México; fue contemporánea y en un tiempo pareja del Nobel Octavio Paz.
- 2017: John Abercrombie, guitarrista de jazz estadounidense, fallece a los 72 años. Reconocido por su virtuosismo y estilo innovador, Abercrombie dejó una profunda huella en el jazz fusion desde la década de 1970, grabando numerosos discos bajo el sello ECM.
