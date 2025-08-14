Efemérides del 14 de agosto: hechos destacados en Uruguay y el mundo

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/e1no
Hechos destacados en Uruguay
- En 1968, fue asesinado el estudiante universitario Líber Arce, militante de la Unión de la Juventud Comunista, tras recibir un balazo de la policía durante una manifestación por el boleto estudiantil en Montevideo
- Desde entonces, cada 14 de agosto se conmemora como el Día de los Mártires Estudiantiles en Uruguay, incluyendo a figuras como Susana Pintos y Hugo de los Santos, con actos y marchas en la Universidad de la República
Eventos internacionales
- 1935: El presidente de EE.UU., Franklin D. Roosevelt, promulgó la Ley de Seguridad Social, que estableció jubilaciones e indeminzaciones por desempleo.
- 1942: FDR y Winston Churchill firmaron la Carta del Atlántico, que definió objetivos tras la Segunda Guerra Mundial.
- 1945: Se hizo pública la rendición incondicional de Japón, lo que marcó el fin de la Segunda Guerra Mundial.
- 1947: Pakistán logró su independencia del dominio británico, celebrando este día como su Día Nacional de la Independencia.
- 1994: La policía francesa capturó al terrorista conocido como Carlos el Chacal en Jartum, Sudán.
- 1996–2009: Otras fechas notables incluyen el fin de la primera ejecución pública en EE.UU. (1936), la conversión de Shannon Faulkner como primera cadete mujer en The Citadel (1995), la sentencia de Timothy McVeigh (1997), y algunos eventos vinculados a personajes como Usain Bolt (2016) o grandes terremotos (Haití, 2021)
Nacimientos notables
- Hans Christian Ørsted (1777): físico y químico danés que descubrió el electromagnetismo.
- Mariano Matamoros y Guridi (1770): sacerdote liberal y luchador por la Independencia de México.
- Figuras contemporáneas nacidas este día incluyen: Magic Johnson, Steve Martin, Mila Kunis, Sarah Brightman.
Fallecimientos relevantes
- Bertolt Brecht (1956): destacado dramaturgo y poeta alemán.
- William Randolph Hearst (1951): influyente empresario mediático estadounidense.
- Maximiliano Kolbe (1941): sacerdote polaco conmemorado como mártir en la II Guerra Mundial.
- Otros fallecimientos históricos pueden consultarse en efemérides detalladas, aunque no se destacan figuras preferentes en algunos listados.
