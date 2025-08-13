Efemérides del 13 de agosto: hechos destacados en Uruguay y el mundo

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/sbv9
Hechos destacados en Uruguay
- Este miércoles 13 de agosto de 2025 es feriado no laborable en Uruguay en conmemoración del Día del Funcionario del Tribunal de Cuentas. Esta fecha fue establecida por la ley N.º 20342 en setiembre de 2024, y aplica específicamente a quienes desempeñan funciones en ese organismo.
- Además, se celebra internacionalmente el Día Internacional de la Zurdera, instaurado en 1976, que busca visibilizar los desafíos cotidianos para las personas zurdas.
Eventos internacionales
- 1521: Hernán Cortés captura Tenochtitlán (actual Ciudad de México), poniendo fin al Imperio Azteca.
- 1792: Revolucionarios franceses arrestan al rey Luis XVI, preludio de su ejecución en enero de 1793.
- 1889: William Gray patenta el teléfono de cobro automático o “coin‑operated telephone”.
- 1918: Opha May Johnson se convierte en la primera mujer en alistarse en el Cuerpo de Marines de EE.UU.
- 1940: Comienza la Batalla de Inglaterra, con ataques alemanes a bases aéreas británicas.
- 1942: Se estrena la película animada «Bambi», de Walt Disney.
- 1961: En el suceso conocido como «Barbed Wire Sunday», Alemania Oriental cierra la frontera con Berlín Occidental, marcando el inicio de la construcción del Muro de Berlín.
- 1969: Se realiza un desfile de cinta de papel en Nueva York para celebrar el aterrizaje del Apolo 11.
- 1995: Fallece el legendario beisbolista Mickey Mantle a los 63 años.
- 2011: Un escenario colapsa durante un concierto en la Feria Estatal de Indiana, causando siete muertes.
Nacimientos notables
- 1899: Alfred Hitchcock, cineasta británico y maestro del suspenso.
- 1926: Fidel Castro, líder cubano de la Revolución, quien gobernó como primer ministro y presidente hasta 2008.
- Otros nacimientos de relevancia global incluyen a John Logie Baird (1888), inventor del primer televisor, y Janet Yellen (1946), economista y figura política estadounidense
Fallecimientos relevantes
- 1910: Florence Nightingale, pionera de la enfermería moderna.
- 1946: H. G. Wells, escritor británico de ciencia ficción.
- 1995: Mickey Mantle, figura emblemática del béisbol estadounidense.
- Además, en Colombia fue asesinado —en 1999— el periodista y humorista Jaime Garzón, muy recordado en América Latina
