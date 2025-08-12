Efemérides del 12 de agosto: hechos destacados en Uruguay y el mundo

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/a55k
Hechos destacados en Uruguay
- 1828 – Retorno de la delegación oriental tras la Convención Preliminar de Paz. Dos días después de la firma de la Convención Preliminar de Paz en Río de Janeiro, la delegación oriental regresa con la noticia de que el nuevo Estado Oriental del Uruguay sería reconocido como independiente por Brasil y las Provincias Unidas, consolidando el fin de la Guerra del Brasil.
- 1942 – Fundación de la Liga Salteña de Básquetbol. En Salto se crea la Liga Salteña de Básquetbol, organizando la actividad oficial del deporte en el departamento y marcando el inicio de competiciones locales regulares.
- 2013 – Uruguay campeón mundial sub-17 de handball femenino. El seleccionado uruguayo juvenil se consagra campeón en el Mundial B disputado en México, logrando el ascenso a la máxima categoría.
Eventos internacionales
- 30 a. C. – Muerte de Cleopatra. La reina egipcia Cleopatra VII, última soberana de la dinastía ptolemaica, muere en Alejandría. Según la tradición, se suicidó al dejarse morder por una serpiente áspid, tras la derrota frente a Octavio (futuro Augusto).
- 1492 – Colón parte hacia Canarias. Durante su primer viaje, Cristóbal Colón llega con sus tres naves a las Islas Canarias para reparaciones antes de cruzar el Atlántico.
- 1851 – Máquina de coser de Isaac Singer. El inventor estadounidense Isaac Singer patenta su versión mejorada de la máquina de coser, clave en la industria textil.
- 1898 – Anexión de Hawái. Estados Unidos anexa formalmente el archipiélago de Hawái, incorporándolo como territorio no incorporado.
- 1944 – Masacre de Saint-Laurent-sur-Sèvre. Durante la Segunda Guerra Mundial, tropas alemanas ejecutan a 99 civiles en esta localidad francesa como represalia por actividades de la resistencia.
- 1981 – Lanzamiento del IBM Personal Computer. IBM presenta su primera computadora personal (IBM 5150), marcando un hito en la historia de la informática.
- 2000 – Tragedia del submarino Kursk. El submarino nuclear ruso K-141 Kursk se hunde en el mar de Barents tras una explosión interna, muriendo sus 118 tripulantes.
- 2020 – Explosión en Baltimore. Una fuga de gas provoca una explosión en un barrio residencial de Baltimore, dejando varias víctimas y daños significativos.
Nacimientos notables
- 1887 – Erwin Schrödinger. Físico austríaco, Premio Nobel de Física en 1933, creador de la ecuación que lleva su nombre y uno de los padres de la mecánica cuántica.
- 1918 – Guy Gibson. Aviador británico, líder del famoso ataque Dam Busters en la Segunda Guerra Mundial.
- 1924 – Muhammad Zia-ul-Haq. Militar y político pakistaní, presidente de Pakistán entre 1978 y 1988.
- 1930 – George Soros. Inversionista y filántropo húngaro-estadounidense, uno de los financistas más influyentes del mundo.
- 1936 – Javier Villafañe. Poeta, narrador y titiritero argentino, figura fundamental del teatro de títeres en Latinoamérica.
- 1949 – Mark Knopfler. Músico británico, guitarrista y líder de la banda Dire Straits, reconocido por su estilo distintivo de toque de guitarra.
- 1975 – Casey Affleck. Actor y director estadounidense, ganador del Óscar por Manchester by the Sea.
- 1990 – Mario Balotelli. Futbolista italiano, conocido por su paso por clubes como Inter, Manchester City y la selección italiana.
Fallecimientos relevantes
- 30 a. C. – Cleopatra VII.
- Última reina del antiguo Egipto, símbolo de poder y diplomacia en la Antigüedad.
- 1827 – William Blake. Poeta, pintor y grabador británico, precursor del romanticismo.
- 1848 – George Stephenson. Ingeniero inglés, pionero del ferrocarril, conocido como el “padre de los ferrocarriles”.
- 1901 – Adolfo Berro. Poeta uruguayo del romanticismo, autor de Poesías y figura relevante de la literatura nacional.
- 1955 – Thomas Mann. Escritor alemán, Premio Nobel de Literatura en 1929, autor de La montaña mágica y Muerte en Venecia.
- 2000 – Víktor Baránov. Comandante del submarino ruso Kursk, fallecido en la tragedia junto a toda su tripulación.
- 2014 – Lauren Bacall. Actriz estadounidense, ícono del cine clásico de Hollywood, recordada por filmes junto a Humphrey Bogart.
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/a55k