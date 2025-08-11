Efemérides del 11 de agosto: hechos destacados en Uruguay y el mundo

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/ct18
Hechos destacados en Uruguay
- 1825 – Incorporación de la Provincia Oriental a las Provincias Unidas del Río de la Plata: La Sala de Representantes reunida en la Florida aprobó la Ley de Unión, por la cual la Provincia Oriental declaraba su voluntad de integrarse a las Provincias Unidas, reafirmando así su rechazo al dominio brasileño. Esta ley formó parte de las llamadas Leyes de 1825 junto con la de Independencia y la de Pabellón, y fue un paso clave en el proceso que culminaría con la independencia definitiva.
- 1928 – Nace el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU): Se formaliza la creación de esta institución financiera estatal, que con el tiempo se convertiría en uno de los pilares del crédito para vivienda en el país.
- 1988 – Fallecimiento de Líber Seregni: El general retirado y líder político, fundador del Frente Amplio, fallece en Montevideo a los 71 años. Seregni fue una figura central de la izquierda uruguaya, perseguido y encarcelado durante la dictadura (1973–1985).
Eventos internacionales
- 1492 – Rodrigo de Borja es elegido Papa Alejandro VI: Este nombramiento marcó uno de los pontificados más influyentes y controvertidos del Renacimiento, vinculado a intrigas políticas y expansiones territoriales.
- 1821 – Independencia definitiva de Ecuador: El Ejército patriota comandado por Antonio José de Sucre logra asegurar la independencia de Quito tras varias batallas contra las fuerzas realistas, completando así la emancipación de lo que hoy es Ecuador.
- 1929 – Nace la aerolínea Lufthansa: En Alemania se constituye la compañía aérea Lufthansa, que con el tiempo se convertiría en una de las más importantes de Europa y del mundo.
- 1960 – Chad se independiza de Francia: Este país africano proclama su independencia, sumándose a la oleada de emancipaciones en el continente durante el proceso de descolonización.
- 1999 – Eclipse solar total en Europa: Un fenómeno astronómico de gran magnitud, visible en gran parte de Europa y Asia, atrajo la atención de millones de personas y fue uno de los eclipses más seguidos del siglo XX.
Nacimientos notables
- 1863 – Gaston Doumergue: Político francés que fue presidente de Francia entre 1924 y 1931.
- 1921 – Alex Haley: Escritor estadounidense, autor de Raíces, obra que marcó un hito en la narrativa sobre la esclavitud y la identidad afroamericana.
- 1943 – Pervez Musharraf: General y político paquistaní que gobernó Pakistán como presidente entre 2001 y 2008.
- 1950 – Steve Wozniak: Cofundador de Apple Inc., pionero de la computación personal y figura clave en la revolución tecnológica de finales del siglo XX.
Fallecimientos relevantes
- 480 a. C. – Leónidas I: Rey espartano caído en la batalla de las Termópilas durante la invasión persa.
- 1253 – Clara de Asís: Fundadora de la orden de las Clarisas, canonizada por la Iglesia católica.
- 1956 – Jackson Pollock: Pintor estadounidense, referente del expresionismo abstracto, muere en un siniestro automovilístico.
- 2014 – Robin Williams: Actor y comediante estadounidense, ganador de un Óscar, recordado por películas como La sociedad de los poetas muertos y En busca del destino.
