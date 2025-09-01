back to top
Efemérides del 1° de septiembre: hechos destacados en Uruguay y el mundo

Hechos destacados en Uruguay

  • 1976 – El general Aparicio Méndez asume la presidencia de facto, designado por las Fuerzas Armadas durante la dictadura cívico-militar.
  • 1981 – El coronel Gregorio Álvarez asume la presidencia de facto, en reemplazo de Méndez.
  • 2024 – La selección uruguaya de fútbol empata 1-1 con Guatemala en un amistoso internacional disputado en Florida, Estados Unidos.
  • Además, cada 1 de septiembre se celebra en Uruguay el Día Nacional del Cocinero/a.

Eventos internacionales

  • 301 – Fundación de la República de San Marino, uno de los estados más antiguos del mundo.
  • 1159 – Fallece el papa Adriano IV, único pontífice inglés de la historia.
  • 1513Vasco Núñez de Balboa avista por primera vez el Océano Pacífico desde el istmo de Panamá.
  • 1715 – Muere en Versalles el rey Luis XIV de Francia, conocido como el “Rey Sol”.
  • 1769 – El capitán británico James Cook avista las islas Tubuai en el Pacífico Sur.
  • 1786 – El inventor John Fitch prueba en EE.UU. uno de los primeros barcos de vapor propulsado por ruedas.
  • 1939Alemania invade Polonia, dando inicio a la Segunda Guerra Mundial.
  • 1969Muamar el Gadafi lidera un golpe de Estado en Libia, derrocando al rey Idris.
  • 1979 – La sonda espacial Pioneer 11 sobrevuela Saturno, pasando a 20.930 km de sus nubes.
  • 1983 – Cazas soviéticos derriban el vuelo Korean Air 007, causando la muerte de 269 personas.
  • 1985 – Una expedición franco-estadounidense localiza los restos del Titanic en el Atlántico Norte.

Nacimientos notables

  • 1453Gonzalo Fernández de Córdoba, militar español conocido como “El Gran Capitán”.
  • 1653Johann Pachelbel, compositor alemán, autor del célebre Canon en Re.
  • 1875Edgar Rice Burroughs, escritor estadounidense, creador de Tarzán.
  • 1877Francis W. Aston, químico británico, Premio Nobel en 1922.
  • 1886Tarsila do Amaral, pintora brasileña, referente del modernismo.
  • 1900José Pedro Cea, futbolista uruguayo, campeón olímpico y mundial con la Celeste.
  • 1906Joaquín Balaguer, político dominicano, presidente en varias oportunidades.

Fallecimientos relevantes

  • 1159Papa Adriano IV, el único pontífice inglés de la historia.
  • 1557Jacques Cartier, navegante francés, explorador de Canadá.
  • 1715Luis XIV, rey de Francia, apodado “El Rey Sol”.
  • 1970François Mauriac, escritor francés, Premio Nobel de Literatura.
  • 1981Albert Speer, arquitecto nazi y ministro de Armamento de Hitler.
  • 1988Luis W. Álvarez, físico estadounidense, Premio Nobel en 1968.

