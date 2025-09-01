Efemérides del 1° de septiembre: hechos destacados en Uruguay y el mundo

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/rxx4
Hechos destacados en Uruguay
- 1976 – El general Aparicio Méndez asume la presidencia de facto, designado por las Fuerzas Armadas durante la dictadura cívico-militar.
- 1981 – El coronel Gregorio Álvarez asume la presidencia de facto, en reemplazo de Méndez.
- 2024 – La selección uruguaya de fútbol empata 1-1 con Guatemala en un amistoso internacional disputado en Florida, Estados Unidos.
- Además, cada 1 de septiembre se celebra en Uruguay el Día Nacional del Cocinero/a.
Eventos internacionales
- 301 – Fundación de la República de San Marino, uno de los estados más antiguos del mundo.
- 1159 – Fallece el papa Adriano IV, único pontífice inglés de la historia.
- 1513 – Vasco Núñez de Balboa avista por primera vez el Océano Pacífico desde el istmo de Panamá.
- 1715 – Muere en Versalles el rey Luis XIV de Francia, conocido como el “Rey Sol”.
- 1769 – El capitán británico James Cook avista las islas Tubuai en el Pacífico Sur.
- 1786 – El inventor John Fitch prueba en EE.UU. uno de los primeros barcos de vapor propulsado por ruedas.
- 1939 – Alemania invade Polonia, dando inicio a la Segunda Guerra Mundial.
- 1969 – Muamar el Gadafi lidera un golpe de Estado en Libia, derrocando al rey Idris.
- 1979 – La sonda espacial Pioneer 11 sobrevuela Saturno, pasando a 20.930 km de sus nubes.
- 1983 – Cazas soviéticos derriban el vuelo Korean Air 007, causando la muerte de 269 personas.
- 1985 – Una expedición franco-estadounidense localiza los restos del Titanic en el Atlántico Norte.
Nacimientos notables
- 1453 – Gonzalo Fernández de Córdoba, militar español conocido como “El Gran Capitán”.
- 1653 – Johann Pachelbel, compositor alemán, autor del célebre Canon en Re.
- 1875 – Edgar Rice Burroughs, escritor estadounidense, creador de Tarzán.
- 1877 – Francis W. Aston, químico británico, Premio Nobel en 1922.
- 1886 – Tarsila do Amaral, pintora brasileña, referente del modernismo.
- 1900 – José Pedro Cea, futbolista uruguayo, campeón olímpico y mundial con la Celeste.
- 1906 – Joaquín Balaguer, político dominicano, presidente en varias oportunidades.
Fallecimientos relevantes
- 1159 – Papa Adriano IV, el único pontífice inglés de la historia.
- 1557 – Jacques Cartier, navegante francés, explorador de Canadá.
- 1715 – Luis XIV, rey de Francia, apodado “El Rey Sol”.
- 1970 – François Mauriac, escritor francés, Premio Nobel de Literatura.
- 1981 – Albert Speer, arquitecto nazi y ministro de Armamento de Hitler.
- 1988 – Luis W. Álvarez, físico estadounidense, Premio Nobel en 1968.
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/rxx4