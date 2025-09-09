back to top
EDUARDO ENRIQUE DANDALUZ SANTANA (Q.E.P.D.)

Falleció hoy, 9 de septiembre de 2025, a los 68 años de edad.

Su esposa: Zulma Albarrenque. Sus hijos: Lourdes, Claudia y Claudio. Sus nietos: Nicolás, Braian, Tiago, Joaquín, Mauro y Martina. Su bisnieta: Luna. Y respectivas familias participan con profundo dolor dicho fallecimiento. Sepelio a realizarse el día 10 de septiembre a la hora 09:00 en Cementerio Central.

Casa de duelo: Oficial 1 Nº 1939.

Velatorio en Brasil 731, Sala 3.

COMPLEJO VELATORIO RÉQUIEM


