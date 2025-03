Ediles plantean preocupación y posibles soluciones en tema tránsito de la ciudad

En la sesión de anoche hubo variados planteos de los Ediles, donde algunos de ellos centraron su exposición en aspectos de la problemática del tránsito de la ciudad.

MEDIA HORA PREVIA

La sesión comenzó como siempre con los planteos llevados adelante por los Ediles en la Media Hora Previa. En esta oportunidad hicieron uso de la palabra los Ediles Marcela da Col (FA), Marlene Dornelles (FA), Jeorgina Elola (FA), Rosana Figueroa (FA), Gonzalo Rodríguez (FA), Enzo Molina (PN) y Carmen Fusco (PC).

SENDAS Y PEATONES

La Edil Marlene Dornelles, planteó en la media hora previa, su preocupación por algunos aspectos del tránsito y los peatones. “Hoy quisiera hablar de un asunto que cobra cada día más notoriedad y que lamentablemente en muchos casos, son situaciones dolorosas. Me voy a referir al problema del tránsito. Si bien se ha hecho mucho, como he manifestado en más de una oportunidad, hoy hay cosas que me preocupan”, comenzó expresando.

“La flota vehicular ha crecido mucho, y eso nos lleva a pensar en el tema de la accesibilidad para el peatón. Refiriéndome a la necesidad de senderos en las veredas, por ejemplo, en la Avenida Harriague, desde calle Treinta y Tres a Wáshington Beltrán, y Wilson Ferreira Aldunate, desde Morquio a Juan H. Paiva, que es por una de las sendas, porque en una se hizo y en la otra no”.

“Estoy segura que en esta propuesta, además de brindar seguridad a los transeúntes, va a embellecer a la ciudad y va a permitir seguir mejorando en infraestructura. También se presenta el problema de que las veredas son ocupadas por comercios, por vehículos, talleres. La gravedad es que si el peatón no tiene por dónde pasar, se ve obligado a bajar a la calle, y en caso de que ocurra un accidente, esa persona no tiene derecho a nada por no ir por donde debe. Lo mismo sucede en algunas estaciones de servicio”.

“Además, hay personas que sacan la basura de sus casas, como la poda, para lo cual hay un calendario de recolección que indica los recorridos y los días de levantamiento. Sin embargo, también sacan, por ejemplo, sofás, cocinas, colchones, etcétera. Esto último además de obstaculizar el normal tránsito de los peatones, afean la ciudad, siendo el principal llamador de alimañas”.

“Y ya que estoy aquí para expresar lo que veo, quiero abordar el tema de los perros sueltos, donde no se cumple con la tenencia responsable. Esto también acarrea gravísimas consecuencias a peatones y conductores de bicicletas y motos”.

“Increíblemente todos estos problemas que estoy planteando, como las veredas obstruidas y los perros sueltos, ya están regulados por el gobierno departamental, y solo se requiere de un poco de conciencia de la gente. Quisiera creer que todos los vecinos de Salto abogamos por el bienestar común y el cuidado de los espacios públicos. Debo confesar que algunas acciones, como las que he enumerado, me entristecen. Sin embargo, la necesaria construcción de sendas peatonales, es una tarea que se podría instrumentar por parte del gobierno departamental. Estoy segura que esta propuesta será bienvenida”, concluyó.

REDUCTORES DE VELOCIDAD

El Edil Enzo Molina por su parte, expuso sobre la preocupación de los vecinos del asentamiento Puente Blanco que se encuentra en el arroyo Ceibal y la Avenida Reyles. “El sábado 15 –comenzó diciendo-, nos reunimos con los vecinos del asentamiento Puente Blanco, para recoger de parte de los vecinos planteos de su problemática y lo que allí están sufriendo, que dentro de todas las problemáticas que puedan tener los vecinos salteños, la de ellos son de fácil solución o por lo menos requiere de voluntad política de la administración”.

“Los vecinos nos plantearon la grave problemática que padecen con el tránsito en la zona, donde se han registrado accidentes, algunos fatales. Recordemos que el asentamiento está sobre lo que es el arroyo Ceibal, bajo el puente, de ahí viene el nombre, y los niños juegan en la calle. Avenida Reyles se ha transformado en una vía de acceso a la ciudad por parte de los ómnibus y camiones. Entonces, teniendo en cuenta este diagnóstico de la zona y de lo que pasa allí, se hace necesario instalar lo que son reductores de velocidad antes y pasando el puente, del estilo de las famosas lomadas”.

“Algunos vehículos pasan a alta velocidad, y a pesar que las calles están sobre lo que es la Avenida Reyles, no reducen la velocidad, lo que ha provocado accidentes, lo que no deja de ser un peligro inminente para los niños que viven en esa zona”, remarcó Molina.