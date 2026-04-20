Ediles del MPP destacan inversión histórica en infraestructura desde el MTOP

El MTOP impulsa un plan de 2.600 millones de dólares para mejorar rutas, generar empleo y potenciar la producción en todo Uruguay. Ediles del MPP participaron de un taller de capacitación en el Ateneo.

Inversión en infraestructura: el motor del desarrollo nacional

El equipo de ediles del MPP-609 de Salto difundió recientemente un informe detallado sobre la gestión de la Ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry. El documento destaca un plan de inversión pública que supera los 2.600 millones de dólares, posicionando al Estado como el principal dinamizador del crecimiento económico y la integración territorial en el Uruguay actual.

De la cifra total mencionada, más de 2.100 millones de dólares se han volcado específicamente a la infraestructura vial. Según el informe, esta apuesta estratégica busca fortalecer la producción nacional y facilitar el acceso a derechos fundamentales en cada rincón del país. Actualmente, se contabilizan 77 obras en ejecución, a las que se sumarán nuevos proyectos en proceso de inicio y futuras licitaciones ya programadas.

Impacto en el empleo y la producción

Desde el sector político local se subrayó que estas intervenciones no solo representan mejoras en el asfalto, sino que tienen un impacto social directo. Se estima que el plan genera más de 2.500 empleos directos por año, contribuyendo significativamente a la estabilidad laboral.

Asimismo, la mejora en la red vial se traduce en una reducción de los tiempos de traslado y una baja en los costos logísticos para transportar la producción. El informe también hace hincapié en la seguridad vial y en cómo una mejor conectividad facilita el acceso de los ciudadanos a centros de salud, instituciones educativas y puestos de trabajo.

Conectividad y transporte metropolitano

El plan impulsado por el ministerio pone el foco en corredores estratégicos y rutas nacionales que conectan con países vecinos. Este fortalecimiento logístico busca volver a Uruguay un país más competitivo en la región.

Por otro lado, se destacó el desempeño del sistema ferroviario, que ha alcanzado récords históricos en volumen de carga. En cuanto al transporte metropolitano, la gestión de Etcheverry apunta a una transformación que priorice el derecho de las personas a una movilidad eficiente.

Finalmente, los ediles de la lista 609, Manuela Mutti, Hildebrando Muñoz, Carolina Silva y Fernando Irabuena, reafirmaron la importancia de un Estado presente que planifique e invierta con una mirada de largo plazo para garantizar que el progreso llegue a todos los sectores de la sociedad.

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