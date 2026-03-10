Ediles de la Junta de Salto presentaron reclamos

Ediles plantearon reclamos por agua, tránsito, obras y limpieza en distintos barrios de Salto

En la última sesión ordinaria de la Junta Departamental de Salto, varios ediles expusieron inquietudes trasladadas por vecinos de diferentes barrios de la ciudad, vinculadas a problemas de abastecimiento de agua, seguridad vial, infraestructura urbana y limpieza.

Las intervenciones correspondieron a los ediles Carmen Ortiz, Hidelbrando Muñoz, Roxana Costa, Jesús Ecobar y Nancy González.

Preocupación por la calidad del agua en Nuevo Uruguay y Andresito

La edil Carmen Ortiz se refirió a la situación que atraviesan vecinos de los barrios Nuevo Uruguay y Andresito 1, 2 y 3, quienes dependen de una bomba que extrae agua de pozo para el abastecimiento domiciliario.

La legisladora señaló que se trata de una problemática “muy importante y delicada”, que afecta a numerosas familias. Según explicó, la bomba cuenta con una casilla de protección que actualmente se encuentra sin puerta ni tapa debido a reiterados robos.

“Últimamente están pasando por una situación gravísima como es el agua. Esta bomba abastece a barrio Nuevo Uruguay, barrio Andresito 1, Andresito 2 y Andresito 3. Estamos hablando de miles de familias donde hay niños de distintas edades y adultos mayores que consumen el agua que no es potable debido a la situación en que está”, expresó.

Ortiz agregó que, además de los robos de tapas y puertas, recientemente también fueron sustraídos los cables de conexión, lo que provoca interrupciones en el servicio y genera riesgos de contaminación. “La falta de tapa hace que caiga de todo, destruye la bomba y contamina el agua”, afirmó, indicando que vecinos han manifestado preocupación por problemas de salud en los niños.

“Me comentaban madres en la reunión que muchas veces sus niños tienen vómitos o diarrea y no saben de qué y por qué, pero dicen que puede ser del agua que no está en condiciones de beberla. No todos pueden comprar bidones de agua”, añadió. La edil entregó fotografías del estado actual de la bomba y solicitó que el planteo sea remitido al intendente de Salto, Dr. Carlos Albisu, a la Comisión de Salud e Higiene de la Intendencia, a la Comisión de Salud de la Junta, a OSE y a los medios de prensa.

Propuesta para modificar recorrido de ómnibus en barrio Los Portales

Por su parte, el edil Hidelbrando Muñoz planteó la necesidad de finalizar el empalme de la calle Ituzaingó con Pascual Harriague , así como modificar el recorrido de la línea 3 del transporte urbano.

Según explicó, actualmente el ómnibus atraviesa un pasaje interno de las viviendas Covidenfa 1, lo que genera riesgos para los residentes. “El ómnibus cruza por entre medio de ella, en una vivienda que no tiene vereda, es un pasaje y es un peligro para la gente”, sostuvo.

Muñoz propuso que el recorrido continúe hasta el final por calle Ituzaingó y, al llegar a las viviendas, gire hacia la izquierda por el pasaje C del barrio Los Portales, para luego retomar Ituzaingó hacia Pascual Arriaga y continuar el recorrido habitual.

El edil solicitó que el planteo sea remitido al Ejecutivo Departamental, a la División Ómnibus de la Intendencia, a la Dirección de Obras y a las comisiones de Tránsito y Transporte y de Obras de la Junta.

Solicitan reductores de velocidad en Villa España

La edil Roxana Costa trasladó la preocupación de vecinos del barrio Villa España por la velocidad a la que circulan los vehículos en determinadas intersecciones. En ese sentido, solicitó la instalación de reductores de velocidad en Diego Lamas esquina Invernizzi y en Charrúa esquina Invernizzi.

Según indicó, en esos puntos los automóviles circulan a alta velocidad, generando riesgos para peatones. “En estos puntos los vehículos circulan a alta velocidad, generando un riesgo constante para peatones, niños, adultos mayores y para quienes cruzan o ingresan a dicha arteria”, señaló.

Costa agregó que se trata de una zona densamente poblada y que la colocación de lomadas podría contribuir a prevenir siniestros y brindar mayor tranquilidad a los residentes. El planteo fue remitido al Ejecutivo Departamental para su evaluación técnica y a la Comisión de Tránsito de la Junta para su estudio.

Reclamo por alcantarilla en zona de Chacras al Norte

El edil Jesús Escobar expuso una inquietud de vecinos de la zona de Chacras al Norte, ubicada sobre avenida Avenida Manuel Oribe —en el tramo posterior a avenida Trillo— donde existe un paso que se desborda en días de lluvia.

Según explicó, la situación deja aislados a los residentes, impidiendo el tránsito normal. “El problema es que en día de lluvia desborda y no permite el tránsito, dejando a los vecinos aislados”, señaló.

Escobar recordó que durante la administración anterior se realizó un reclamo ante la comuna, tras lo cual se dejaron siete caños en el lugar, aunque nunca fueron instalados. “Lo que hoy están reclamando estos vecinos es su instalación y la construcción de una alcantarilla para poder solucionar así el problema”, expresó.

El edil adjuntó fotografías y la ubicación del sitio, solicitando que sus palabras sean enviadas a la Comisión de Obras de la Junta y a la Dirección de Obras de la Intendencia.

Pedido de contenedor de basura en barrio Salto Nuevo

Finalmente, la edil Nancy González transmitió un reclamo de vecinos del barrio Salto Nuevo, específicamente de la intersección de las calles Washington Beltrán y Yacuy.

Los residentes solicitan la colocación urgente de al menos un contenedor de residuos en la esquina, debido a la acumulación constante de basura. “Los vecinos se quejan porque siempre hay basura tirada por todos lados, dado que los perros rompen las bolsas que dejan los hogares para que las recoja el camión recolector, así como también los comercios de la zona”, indicó.

Agregó que la situación provoca contaminación en calles y veredas, además de malos olores que afectan a los vecinos. La edil solicitó que el planteo sea remitido al intendente de Salto, Dr. Carlos Albisu, a la Dirección de Salud y al área de Recolección de la comuna, así como a la Comisión de Salud de la Junta Departamental.

Las exposiciones reflejaron distintas problemáticas cotidianas planteadas por vecinos de diversos puntos de la ciudad, que van desde servicios básicos y obras de infraestructura hasta aspectos vinculados a la seguridad vial y la higiene urbana.

