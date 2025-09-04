Edil propone medidas para prevenir accidentes en la intersección de Ruta 3 y Avenida Reyles

- espacio publicitario -

…que se pongan, que se coloquen diamantes de hormigón. Desde la rotonda, pasando la intersección de Reyles y que también pase la otra entrada de la Estación de Servicio de Axion, para que tampoco se atraviesen más adelante… Danny Cohelo, edil por el Frente Amplio

El edil Danny Cohelo (FA) propone colocar diamantes de hormigón en la intersección de Ruta 3 y Av. Reyles en Salto, para prevenir accidentes mientras se define una solución definitiva.

El edil del Frente Amplio, Danny Cohelo, elevó una exposición escrita a la Junta Departamental de Salto y a distintas autoridades competentes en la que advierte sobre la peligrosidad del cruce entre la Ruta 3 y la Avenida Reyles, donde pese a la señalización vigente los vehículos continúan realizando giros indebidos.

Según explica, aunque el Ministerio de Transporte dispuso la prohibición de ingreso desde la Ruta 3 hacia Reyles, la medida no se respeta: “los vehículos siguen girando a la izquierda, y tarde o temprano va a haber un accidente”, señaló el edil.

Ante esta situación, Cohelo propone la instalación de diamantes de hormigón que funcionen como separadores en la ruta, desde la rotonda y pasando la intersección con Reyles, hasta más allá del ingreso a la estación de servicio ubicada en la zona. Con esta medida, asegura, se evitaría que los vehículos crucen en forma indebida y que quienes circulan por Reyles giren hacia el norte, un movimiento riesgoso considerando que la rotonda está a escasos metros.

“Quizás no sea la solución definitiva, pero estoy seguro que, mientras no se busque otra mejor, servirá para prevenir un accidente que sí va a ocurrir si no se toman medidas urgentes”, remarcó.

El edil solicitó que su planteo sea estudiado por el Departamento de Obras, la Comisión de Obras de la Junta Departamental, el Departamento de Movilidad Urbana, la Intendencia de Salto y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con el objetivo de analizar su viabilidad y encontrar una solución de corto plazo para reducir el riesgo en la intersección.