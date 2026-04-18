e la consistencia de Salto a la vulnerabilidad de Paysandú

Cabillón, el DT: «cuando la experiencia es inversión»

Cuando habla Carlos Cabillón no son simplemente una observación técnica; son un diagnóstico crudo y una comparación inevitable entre dos potencias del fútbol del Interior. Al frente de 18 de Julio de Fray Bentos, el exentrenador de la selección de Paysandú pone el dedo en la llaga sobre una realidad que trasciende el marcador de un partido: la acumulación de kilómetros competitivos.

Es Salto y es Paysandú. Del oficio y del fogueo.

Aquí presentamos una crónica ampliada que analiza este concepto de «oficio y fogueo» que hoy parece inclinar la balanza hacia el norte.



La Ventaja del «Kilometraje»: Por qué Salto marca la diferencia

En el fútbol, el talento es el punto de partida, pero el oficio, tantas veces, es el que decide las finales. Para Carlos Cabillón, la diferencia actual entre el futbolista salteño y el sanducero radica en un concepto fundamental: el «fogueo constante». Mientras una liga se vuelve introspectiva, la otra ha hecho de la competencia regional su hábitat natural.

Cabillón es tajante al analizar los últimos años. La participación masiva de equipos salteños en la Copa de Clubes de la OFI no es solo una cuestión de prestigio, es una inversión en experiencia.

Para la próxima edición de la Divisional A, Salto contará con cuatro representantes, mientras que Paysandú solo tendrá uno, en este caso a nivel de la Divisional «A». Y en la «B», la suma de Nacional y Ceibal.

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EL EFECTO DERRAME

Esa competencia de alto nivel se traslada luego a la selección de mayores. Un jugador que disputa 10 o 15 partidos interdepartamentales al año adquiere una «capacidad de respuesta» que no se entrena en la práctica semanal, se forja bajo presión.

El «oficio» al que refiere el DT no es otra cosa que la suma de minutos en escenarios complejos. Salto ha logrado que sus jugadores, incluso en la Divisional B, se mantengan en un ritmo de competencia que excede lo doméstico.

«Todos esos jugadores suman minutos al margen de la competición local. Les potencia el oficio», en el apunte de quien fue técnico de Paysandú en la edición del Torneo de OFI que se prolonga. Esta estructura genera un círculo virtuoso: más competencia, más roce, mejores jugadores, mejores resultados. En Paysandú, la mirada es autocrítica; la falta de esa «vidriera» constante ha limitado la evolución de sus futbolistas, quienes se ven confinados a una realidad local que hoy parece no alcanzar para equiparar fuerzas con el vecino. Por lo tanto, la consistencia de Salto. Por lo tanto, la vulnerabilidad de Paysandú. Razones no son los que faltan

Resolver bajo fuego: «El fin general y amoldar el futuro»



Quizás el punto más preocupante del diagnóstico de Cabillón sea el presente de las selecciones y las bases. Al reconocer que «no estamos bien en Paysandú», el técnico señala el camino a seguir: «la formación adaptada a la realidad actual. No basta con el talento natural que históricamente ha dado la «Heroica».

Hay que amoldar a los jóvenes para que recuperen la competitividad perdida. Esto implica no solo enseñarles a jugar, sino rodearlos de una estructura que les permita competir fuera de casa desde edades tempranas. Es verdad que el fútbol salteño nos ha sacado ventaja»

El fútbol de Salto hoy cosecha lo que sembró con años de insistencia en los torneos de la OFI. Carlos Fernando Cabillón, con la autoridad que le da su trayectoria, advierte que si Paysandú no recupera ese terreno en el mapa regional, la distancia seguirá creciendo. El fútbol no es solo de quien mejor trata la pelota, sino de quien más veces ha sabido resolver bajo fuego. Y en ese rubro, hoy por hoy, el fogueo habla salteño.

Divisional «B»: Ceibal y Nacional, los que se topan primero

Serie A: Ceibal, Nacional de Salto, Tabare de Baltar Brum, y el ganador de la llave entre Barrio Albisu de Liga Agraria y Cuareim de Bella Unión. Se trata en este caso de la Serie «A» en la Divisional «B» del Campeonato del Interior. En la primera fecha nomás, ardiente estreno para Nacional y Ceibal. Duelo de salteños con Ceibal oficiando de local. Un rival está pendiente. Es la duda.

Por lo demás, este calendario para ir teniendo en cuenta.

1° Fecha: Ceibal vs Nacional

2° Fecha: Tabaré vs Ceibal

3° Fecha: Ceibal vs Ganador

4° Fecha: Nacional vs Ceibal

5° Fecha: Ganador vs Ceibal

6° Fecha: Ceibal vs Tabare

No vayan que la Liga está cerrada

La comunicación a EL PUEBLO, provino de la Liga Salteña de Fútbol. Sucede que las oficinas en la tarde y noche de hoy viernes, estarán cerradas, teniendo en cuenta la suma de los administrativos a la embajada salteña que hoy después del mediodía viaja a Maldonado, sede del segundo partido en el marco de la final del Campeonato del Interior. El lunes en tanto, retorna a escena el Consejo Superior, con un par de temas urticantes, uno de ellos avalar la integración de la nueva Comisión de Reglamento. Todos los aspectos preliminares van siendo contemplados, aunque el Campeonato Salteño de la «A» está lejos en el tiempo aún: la fecha pactada para el inicio es el 26 de julio.

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