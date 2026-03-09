Durazno, el de la copa 20

La nueva consagración de Durazno en el Sur, con la Dirección Técnica de Alfonso Enrique Domínguez, campeón de la Copa Libertadores con Peñarol en 1987. De visitante había goleada a Colonia y de local por la mínima expresión. El título número 20 para Durazno en la historia.

ASÍ PASÓ

Campo de juego: Estadio Profesor Alberto Suppici de Colonia hora 22:00

Árbitros de Flores y Paso de los Toros: Gonzalo De León (Flores), Walter Aberasteguy (Flores) y Daniel Sosa (P. de los Toros). Cuarto Árbitro: Marcos Beltrán (Ecilda Paullier.

Público: 3.000 personas. COLONIA 0 : Ian Mernies, Luciano Soria, Gabriel Barrotti, Santiago Aguinaga (81 Lucas Geymonat), Richard Fernández, Diego Díaz, José Luis Torres (46 Damián Ale), Agustín Noy, Facundo Rodríguez . (Luciano Raicoff), Rodrigo Pérez y Dienzo Sáfari (46 Federico Cóccolo). DT: Fernando Dominicci DURAZNO 1: Rodrigo Santellán, Pablo Álvarez, Martín Bonfrisco, Martín Ferrand, Diego Pereira, Rafael Mendy, Isaías Delgado (56 Mauro Olivera), Diego Seoane (70 Emanuel Zapata), Stiven Sosa, Nicolás Bravo (86 Maximiliano Bolognini) y Alexander García (86 Agustín Monzón). DT: Alfonso Domínguez. Goles: Alexander García a los 82 minutos para Durazno.

Así pasó

Campo de juego: Parque Ernesto Dickinson.

Partido de ida. Categoría de Mayores. Torneo del Litoral Norte. Árbitro central: Carlos Eduardo Paz (MUY BIEN). Asistentes: Wilson Menecez-Juan Desidero (Terna de la Liga de Fútbol de Artigas)

SALTO ( 1)- Fernando Nicolás Sánchez; Juan Gabriel de los Santos, Junior Rodríguez, Richard

Eduardo Rodríguez, Oscar Nicolás Cáceres; Ricardo Javier Gómez (Facundo Moreira), Matías Batista

(Agustín Custodio), Paolo Tabáres, Alan Aranda (Alexis Rodríguez); Nicolás Arbiza, Javier Vargas.

Director Técnico: Rony Guzmán Costa. PAYSANDÚ (0)- Martín de los Santos; Enzo Vidiella, Maximiliano Netto, Ángel Sosa, Jonathan Martins; Nicolás Duarte, Juan Ruiz, Navadián, Maximiliano Perg; Ricardo Laforcada, Santiago Falcón. Director Técnico: Carlos Fernando Cabillón. GOL: 47′ del segundo tiempo, Agustín Custodio (S). Expulsados: no hubo. EL MEJOR DE LA CANCHA: Nicolás Sánchez-Paolo Tabáres-Agustín Custodio. EL MEJOR DE PAYSANDÚ: Maximiliano Perg.

Campeonato Apertura: Nacional perdió contra los suplentes de Juventud; Racing los mira de arriba

Batacazo en Las Piedras. Luego de una dura derrota clásica, Nacional no levantó la cabeza y cayó 3:1 ante un equipo alternativo de Juventud. Golpe muy bajo para el equipo de Jadson Viera, que se sumerge en una crisis deportiva temprano en el campeonato y que se retiró silbado del Parque Artigas. El equipo de Las Piedras selló una contundente victoria por 3 a 1 -la primera en el campeonato- y se llenó de confianza para afrontar el duelo por Copa Libertadores. Nacional, en cambio, solo se llevó sensaciones negativas y una gran incertidumbre respecto al futuro de su técnico.

GOL: 18′ Alejo Cruz (J), 31′ Gonzalo Gómez (J), 48′ Maximiliano Gómez (N), 52′ Mateo Izaguirre (J).

Racing, en lo más alto. Una agónica conquista le alcanzó para superar a Cerro y treparse a la punta del torneo. El cero, parecía inamovible en el tanteador. Pero, cuando nada lo hacía suponer, el dueño de casa sacó máximo provecho de un gran entrevero dentro del área albiceleste, que encontró libre de marcas a Bautista Tomatis. El delantero argentino, ni lerdo ni perezoso con un zurdazo a media altura mandó la pelota al fondo del arco en el minuto 90. Tras la nueva fecha jugada, Racing, Deportivo Maldonado, Central Español y Peñarol suman 10 puntos. El hecho es que Racing tiene la mejor diferencia de goles, por lo tanto surge primero en la tabla general. Defensor Sporting, Danubio y Wanderers 8 puntos, Torque, Liverpool y Nacional 7, Albion 5, Juventud 4, Cerro Largo 3, Boston River, Cerro y Progreso 2. En el cierre del domingo, Defensor Sporting y Central Español empataron 0 a 0 en el estadio Luis Franzini.

En el ojo de la tormenta

Luego de la dura derrota ante Juventud, el técnico de Nacional, Jadson Viera, quien ahora se encuentra en el ojo de la tormenta y con su puesto en duda, habló brevemente, donde se hizo responsable. “Hay que aceptar el momento, no hemos encontrado el funcionamiento que queremos, la autocrítica es fuerte, en pocas llegadas nos hacen goles. El máximo responsable soy yo, ya se lo dije a los jugadores”, expresó el técnico albo, quien concluyó: “Tenemos que corregir un poco de cada cosa. Los jugadores se entregan todos, esa es la verdad. No estamos en nuestro mejor momento”.

