Dos salteños a Islas Canarias para disertar en jornadas por el Día Mundial para la Prevención de los Ahogamientos

Julio Texeira y Sandra Nickleson fueron invitados por la Asociación “Canarias, 1500 kms. de Costa”, en su condición de “expertos internacionales en socorrismo y seguridad acuática, a participar en calidad de invitados especiales” en las “jornadas conmemorativas del Día Mundial para la Prevención de los Ahogamientos”. Estas jornadas se realizarán los días 24 y 25 de julio en Las Palmas de Gran Canaria. Por este motivo, EL PUEBLO dialogó con Julio Texeira, para conocer detalles de la actividad internacional a la que fueron invitados.

¿De qué trata esta invitación que le acaban de hacer de Islas Canarias sobre una jornada en el marco del Día Mundial para la Prevención de los Ahogamientos?

«Todos los años se hace algo especial a nivel mundial en diferentes lugares. Generalmente, estamos recorriendo algunos lugares en nuestro país, pero en este caso aceptamos la invitación de Sebastián Quintana de la Asociación 1500 kilómetros de Costa de Islas Canarias de España, porque quieren hacer una doble jornada el 24 y el 25. Una capacitación en playa en nuestra especialidad, que son las tablas, los kayaks y los elementos recreativos deportivos, porque somos unos convencidos de que es donde hay que atacar para disminuir el ahogamiento.

A través de los congresos internacionales y de estar en los mismos grupos, Sebastián, que ha sido muy generoso y ha estado también en nuestra ciudad presentando su documental, ahora nos hace extensiva una invitación para poder ir.

En realidad, no enseñamos nada a nadie, sino que transmitimos la experiencia que tenemos en el agua. Estamos realmente felices que desde “Eco Vida Aventura”, ese emprendimiento familiar que hace muchísimos años tenemos, hoy nos llegue esta invitación. Así que estaremos en una disertación teórica práctica y después práctica en la playa, por Islas Canarias, el 24 y 25 de julio.

Claro, porque fue invitado junto a Sandra Nickleson.

Sí, Sandra, mi compañera de vida, mi esposa, es la que nos guía en todo lo que es lo educativo al ser maestra. Me gusta el rescate, me gusta el socorro y la gestión de riesgo. Me trato de capacitar todos los años porque somos de los que decimos que si te la crees y si decís que sabes todo, estás en el horno.

En la invitación que les hacen desde Canarias, ponen que tanto usted como Sandra son dos referentes en Sudamérica en materia de prevención de ahogamiento.

Esos son mimos al alma. Hoy tengo 54 años, a los 18 fue mi primera temporada como guardavida zafral en Playa Las Cavas, así que imaginate, el camino no quedó en la tarea de ser guardavidas, cuidarnos bien en playa o en pileta, sino que siempre tuvimos ese bichito de decir, algo más hay que hacer.

De ahí que comenzamos a hacer los instructorados internacionales, a ser conocidos por adaptar, también decimos que algunas cosas hemos intentado inventar, pero en realidad uno adapta cosas en lo que ve a nivel internacional, y tratamos siempre de traer a nuestra tierra ese tipo de cosas de los congresos internacionales.

No tenemos la disposición económica y la mayoría de las veces no está la voluntad política para que eso crezca, porque no le dan importancia. Si te ponés a pensar, ¿cuántos mueren en ahogamiento en comparación con las personas que mueren en siniestros de tránsito? Son muchos más, entonces a veces no mueve la aguja. Y los que decimos que todas las vidas son importantes y que todas las vidas hay que prevenirlas, porque a nivel mundial decimos que todas las muertes por ahogamiento son predecibles y que se pueden prever, o sea que una muerte por ahogamiento es algo mal que se hizo. Por eso estamos en esa tarea desde hace muchísimos años.

Imagino que no solo irán a disertar sobre prevención de ahogamiento, sino que además podrán intercambiar información con técnicos de otros países.

Eso es lo que más nos gusta. Pero obviamente que nos gusta mucho contar lo que hacemos en nuestra ciudad, en nuestro Salto. Les parece increíble que en nuestro Salto, por ejemplo, hace 15 días hayamos ido al refugio de personas en situación de calle a dar un taller de reanimación cardíaca básica y de ahogamiento.

Esas cosas como que no les entran en la cabeza y para nosotros es algo natural. O de ir al INR a trabajar con las madres y llevarnos los (perros) Terranova para que sea el vínculo al hablar del ahogamiento. Y a ellos ese tipo de cosas realmente les parecen increíbles, insólitas y también es verdad que por eso nos llaman.

Más allá del expertise que tenemos en el medio acuático, que es nuestra pasión, te cuento que recién venimos de remar con un grupo hermoso y, más allá de eso, creo que esa otra pata social es la que ellos, a veces, no pueden entender, que sea algo tan natural o de que la interrelación que tenemos con prefectura, con bomberos, con los diferentes Ministerios, que hacemos una actividad en el agua y todos colaboran y apoyan, no es tan fácil allá.

Y en este evento, dentro del cronograma también está que va a estar toda la guardia civil y la militar, que después se va a hacer otra instancia de una charla con nosotros en base a eso, para intercambiar. Indudablemente, vamos a traer muchas cosas para hacer, pero también en eso hay que ser conscientes que a veces uno viene con todo ese viento en la camiseta y acá te rompen la camiseta, porque hay cosas que no se pueden o no las quieren hacer.

Hace dos fines de semana estuvimos haciendo una capacitación que se llamó Navegar Seguro en termas de Guaviyú, que llenamos el cupo de 20 personas, lo hicimos con kayaks, con tablas en las piletas. O las remadas de la luna, salir a remar de noche, y ese tipo de cosas contarlas en otros lugares y contar de cómo se organiza, de qué prevenciones tenemos, y de que no es solamente me junto y voy a remar, sino que lleva toda una logística atrás para evitar el tema del ahogamiento y del rescate. Así que contentos por todo eso.