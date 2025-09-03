Dos heridos de bala y varios hurtos en las últimas 24 horas en Salto

Salto, 03 de septiembre de 2025

PLANILLA DE AGUAS CAÍDAS

Precipitaciones registradas en las últimas 24 horas:

BELÉN: 10 mm

SARANDÍ DE ARAPEY: 14 mm

BIASSINI: 65 mm

QUINTANA: 18 mm

VERA: 23 mm

SALTO – CIUDAD: 7,5 mm

Pasos crecidos: Punta de Valentín, Picada Pereiriña, Mataojo, Mataperro, Paso del Horno y Nuevo Arapey.

DISPAROS DE ARMA DE FUEGO

Próximo a la hora 18:30 de ayer, mediante comunicación al Servicio 9-1-1, personal policial concurrió a calles Juan Monpoey y Pascual Harriague, barrio Artigas, por femenina lesionada en el cuello.

En el lugar se entrevistó a una mujer de 36 años, quien manifestó que se encontraba en su vivienda cuando dos masculinos que circulaban en moto marca Zanella, modelo Zapucai 125 cc, sacaron una escopeta y efectuaron tres disparos, impactando uno de los perdigones en su cuello.

La víctima expresó no requerir asistencia médica, dado que la lesión no sería de entidad, pero que radicaría denuncia al respecto. Se puso en conocimiento al Sr. Fiscal. Se trabaja.

HURTO EN COMERCIO

A la hora 18:30 de ayer, mediante comunicación al Servicio 9-1-1, personal policial concurrió a un comercio ubicado en Av. Armando I. Barbieri, a la altura del 1300, por hurto en local comercial.

En el lugar se tomó conocimiento de que dos masculinos menores de edad fueron detenidos por tentativa de hurto. La denunciante, una mujer de 34 años, manifestó que los autores intentaban llevarse mercadería.

Se puso en conocimiento al Sr. Fiscal. Se continúa trabajando.

PERSONA HERIDA DE ARMA DE FUEGO

Próximo a la hora 21:15 de ayer, mediante comunicación al Servicio 9-1-1, personal policial concurrió a calles Yacuí y Juan Carlos Gómez por masculino herido de arma de fuego en la vía pública.

En el lugar se ubicó a un hombre de 30 años, consciente, quien presentaba herida de arma de fuego a la altura del muslo. La víctima manifestó que dos masculinos en moto le efectuaron un disparo sin mediar palabra, dándose luego a la fuga.

Al lugar acudió unidad de emergencia médica, siendo asistido por facultativo a cargo, quien diagnosticó en forma primaria: herida de arma de fuego con orificio de entrada sin salida, con posible arteria comprometida.

Enterado el Sr. Fiscal. Se trabaja.

HURTO EN VEHÍCULO

Siendo la hora 00:15 de hoy, mediante comunicación al Servicio 9-1-1, personal policial concurrió a calles Gorgonio Aguiar e Instrucciones del Año XIII por hurto consumado en vehículo.

En el lugar se entrevistó a un hombre de 78 años, quien manifestó que le hurtaron combustible y una rueda auxiliar de su automóvil.

Se realizaron recorridas por la zona con resultado negativo. Se trabaja.

Salto, 02 de septiembre de 2025

HURTO EN LOCAL COMERCIAL

A la hora 06:55 de hoy, personal policial concurrió a un comercio ubicado en la intersección de Av. Benito Solari y calle Catalán por hurto.

En el lugar se entrevistó con el propietario, quien manifestó que tomó conocimiento por parte de un camión de abastecimiento de que la reja de una de las ventanas se encontraba desmontada y el vidrio dañado. Al arribo constató además el hurto de $14.408 (catorce mil cuatrocientos ocho pesos uruguayos) que se encontraba en el interior de la caja registradora.

Concurrió personal de Policía Científica. Se trabaja.

HURTO DE VEHÍCULO

A la hora 07:50 de hoy, personal policial concurrió a una vivienda ubicada en calle Orestes Lanza al 400 por hurto.

En el lugar se entrevistó con una mujer de 50 años, quien manifestó que, mediante daños en el portón perimetral, ingresaron y hurtaron una moto Baccio PX 110 cc.

Se trabaja.