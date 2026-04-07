Dos detenidos por hurtos en zona de avenida Solari

Dos hombres fueron detenidos por hurtos en avenida Solari. Uno fue condenado a prisión y otro investigado por robo de cables en la zona.





Imágen con IA, meramente ilustrativa.

DOBLE PROCEDIMIENTO POLICIAL EN AVENIDA SOLARI: CONDENA POR REITERADOS HURTOS Y NUEVA DETENCIÓN POR ROBO DE CABLES

Se tomó conocimiento de un posible hurto en inmediaciones de las avenidas Solari y Pascual Harriague, a raíz del aviso de un usuario que manifestó haber observado a un masculino conocido portando posibles objetos sustraídos.

Ante la situación, personal policial que se encontraba realizando recorridas en la zona logró ubicar e identificar a un hombre de 39 años de edad, a quien se le encontró entre sus prendas un equipo de música. Consultado al respecto, el individuo expresó que el objeto era de su propiedad y que lo había retirado de su domicilio, aportando la ubicación del mismo.

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Concurriendo al lugar indicado, los efectivos entrevistaron a una joven de 25 años de edad, quien en ese momento constató la faltante del equipo de música, señalando como autor del hecho a su hermano —el hombre previamente identificado—. Asimismo, manifestó que el mismo sería consumidor de sustancias y que este tipo de situaciones se repiten con frecuencia, expresando su voluntad de radicar la denuncia correspondiente.

Puesta en conocimiento la Fiscalía de turno, se dispuso la detención del masculino, iniciándose las actuaciones pertinentes. Finalizadas las instancias judiciales, el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal y de Adolescentes de Segundo Turno de Salto dispuso la condena de R.M.dR.F. como autor penalmente responsable de la comisión de tres delitos de hurto, uno de ellos en grado de tentativa, en régimen de reiteración real, a la pena de cinco meses de prisión.

En un segundo procedimiento, se tomó conocimiento de que, en la zona de avenida Solari, un vecino se encontraba siguiendo a un hombre que presuntamente le habría efectuado un hurto, aportando descripciones del mismo.

Personal policial concurrió al lugar, logrando identificar a un joven de 21 años de edad, quien estaría vinculado al hurto de cables de ANTEL en la zona. Enterada la Fiscalía de turno, se dispuso la detención del individuo, siendo trasladado para la realización de los trámites correspondientes.

Ambos casos continúan bajo investigación, trabajando personal policial en el total esclarecimiento de los hechos.

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