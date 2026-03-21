Donación para hogares de Salto

El Departamento de Desarrollo Social de Salto recibió una donación de cubrepies polares de Apart Hotel Géminis. Parte del aporte ya fue distribuido en hogares estudiantiles y de adultos mayores.

Desarrollo Social recibió donación de Apart Hotel Géminis y la distribuyó en hogares

El Departamento de Desarrollo Social del Gobierno de Salto recibió una donación por parte de Apart Hotel Géminis. Una primera partida ya fue distribuida en los hogares estudiantiles y de adultos mayores.

El director del área, Facundo Marziotte, informó que el aporte consiste en una importante cantidad de cubrepies polares de distintos colores y presentaciones.

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“Lo primero es que estamos muy agradecidos por la donación y esta acción”, enfatizó.

Marziotte además destacó que, “en una primera instancia, hemos entregado parte de esta donación en nuestros hogares, quedando un remanente para distribuir en las próximas semanas, considerando que ya hemos ingresado en el otoño y el frío comenzará a sentirse”.

En ese sentido, subrayó la importancia de este tipo de contribuciones para mejorar las condiciones de abrigo de los usuarios.

Asimismo, el jerarca valoró el gesto solidario de la empresa y remarcó que todas aquellas instituciones o empresas que deseen colaborar serán bienvenidas. “Toda donación es importante y será distribuida como corresponde”, concluyó.

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