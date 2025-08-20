Dominico se prepara para la Noche de la Nostalgia

La Pizzería y Parrillada Dominico celebrará la Noche de la Nostalgia este 24 de agosto con propuestas en sus dos locales.
Alex Toledo, responsable del emprendimiento, detalló que en La Parrilla de Dominico, en Viana 1499, se organizará una cena show completa por 1.200 pesos.
El menú incluye entrada caliente, asado vacío con guarnición y postre a elección, acompañado de una variada propuesta musical: la apertura estará a cargo de Sergio Hornos, luego un show en vivo de Valentín Silveira y, para cerrar la noche, música bailable con David Trindade.
“Quedan pocos lugares, por eso invitamos a la gente a no dejarlo para último momento”, señaló Toledo, recordando que los tickets se pueden adquirir directamente en el local de la parrilla.
En tanto, en Dominico Pizzería, se ofrecerá una ambientación especial con estilo nostálgico y musicalización a cargo de DJ David Trindade, que más tarde se trasladará a la parrilla para cerrar la velada.
Ambos locales se encuentran trabajando en los detalles de ambientación para darle un toque especial a la propuesta. RESERVAS AL 09 235 1613
Pizzería Dominico: Blandengues 320
Parrilla de Dominico: Viana 1499