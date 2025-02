Docente brasileña se despidió emocionada de su experiencia reciente en la colonia de vacaciones de la ACJ Salto

Ella es Gabriela Marcondes. Prof Ed. Fis. ACM Sorocaba ( San Pablo, Brasil ). Llegó a Salto el 6 de enero en el marco de un apoyo de la ACM de Sorocaba a ACJ/YMCA de Salto que se inició en 2012.

Según comentó a EL PUEBLO el Gte. de ACJ Salto Carlos Calisto , en ese acuerdo es que vienen 1 o 2 Profesores de Educ. Física ( formados en el Instituto de esa ACM) a apoyar las actividades de las Colonias tanto matutinas como vespertinas.

Este se ha llegado a 130 participantes con niños/as desde los 3 a los 15 años. Se trabaja en niveles por tramos etarios contando cada uno con dos Educadores Responsables de ambos sexos a cargo de cada Nivel.

«Con los calores existentes se ha trabajado en Clases de Natación; piscina libre; juegos en el patio bajo el lluvero, además de actividades de salón y charlas técnicas; y juegos de salón. Se programa cierre con actividades de carnaval. También Talleres y visita a Salto Grande.

Gabriela expresó a nuestro medio cómo esta experiencia ha impactado profundamente su crecimiento tanto personal como profesional. En sus palabras, «La experiencia fue increíble, me gustó mucho la oportunidad, de la confianza que ellos tuvieron conmigo. Me gustó mucho el tacto que yo tuve con los chicos, con las chicas, el madurar profesional que esta oportunidad me trajo. Yo soy muy grata por la oportunidad, perdón que yo estoy un poco emocionada», nos dijo con su voz entrecortada.

Esta reflexión espontánea da cuenta del entusiasmo y la satisfacción con la que Gabriela vivió su tiempo en Salto. La confianza y la relación cercana con los estudiantes fueron elementos clave para que pudiera desempeñar su labor de manera eficaz y enriquecedora. Para Gabriela, este fue un espacio para aprender y crecer, tanto en su capacidad para enseñar como en su habilidad para trabajar en equipo con otros profesionales de la educación.

“Acá yo aprendí mucho, la convivencia con otros profes, aprendí cosas nuevas, juegos, maneras de lidiar con los chicos, maneras de lidiar con algunas dificultades. Entonces yo aprendí mucho, creo que esto va a ser bueno para mí crecimiento, madurez, entonces fueron cosas muy buenas, experiencias muy enriquecedoras como persona”, comentó, resaltando la importancia de la interacción y el intercambio de conocimientos con colegas de distintas regiones.

Gabriela también destacó cómo esta experiencia le permitió expandir sus habilidades en el trato con los estudiantes y en la gestión de las clases. En particular, en lo que respecta a la enseñanza de la natación, disciplina en la que se especializó durante su carrera.

«Yo quedé la mayor parte con las clases de natación, entonces todo lo que yo sabía, yo quise pasar para los chicos, juegos en la piscina, técnicas de natación, todo lo que yo sabía de natación y un poquito de la hidro también quise compartir con ellos para que tuvieran una experiencia buena conmigo acá», detalló. El énfasis en las técnicas de natación, combinadas con juegos y actividades recreativas, fue una parte fundamental de su enfoque pedagógico.

La profesora también subrayó cómo organiza sus clases, asegurándose de que cada una se ajuste a un cronograma establecido que balancee aprendizaje y diversión: «Yo tengo mis clases, yo tengo un cronograma así a seguir, como si fuese un calentamiento, después, por ejemplo, dependiendo del objetivo de la clase, yo trabajo un poquito más de la técnica, enseñando el movimiento de alguna cosa, y después, más para el final, algún juego, alguna cosa para ellos se divertir, se contraer un poco». Este enfoque, que combina técnica con momentos de esparcimiento, es el que Gabriela cree que ayuda a mantener a los estudiantes motivados y comprometidos durante la clase.

Una oportunidad para el crecimiento

Más allá de la enseñanza, el crecimiento personal y profesional de Gabriela fue un tema recurrente en la entrevista. Explicó que, gracias a la oportunidad brindada en Uruguay, pudo reflexionar sobre su carrera y sobre lo que implica ser docente de Educación Física en un contexto internacional.

“Fue muy positivo para mí, aprendí tanto de los estudiantes como de mis colegas. Fue una oportunidad para ver diferentes formas de enseñar y distintas metodologías que me ayudaron a enriquecer mi práctica», comentó con gratitud.

Con respecto a su carrera profesional, Gabriela explicó que comenzó su trayectoria como estagiara (pasante), lo que le permitió ganar experiencia y adquirir una comprensión más profunda de las necesidades de los estudiantes. «Entonces, como ayudante, yo trabajé en una ACM de Sorocaba como estagiara por dos años, y después, me formé y continué en la ACM. Ahora, estoy ya un año como profesional. Entonces, en total, ya hace tres años que yo estoy dentro de la educación física», explicó.

«Cada día me siento más segura, aunque siempre hay cosas nuevas que aprender. Esta oportunidad en Salto, por ejemplo, fue un desafío que acepté con mucho entusiasmo», añadió.

Además de su formación y sus años de experiencia como docente, Gabriela resaltó la importancia de estar en contacto con otras culturas y contextos educativos. Esta fue su primera visita a Uruguay, lo que le permitió conocer una nueva realidad profesional y educativa. «No, fue mi primera vez», respondió cuando se le preguntó si había estado antes en el país.

Gabriela se mostró agradecida por el respaldo recibido por parte de la institución y de los estudiantes, quienes le ofrecieron una bienvenida cálida y receptiva.

Al hablar sobre el futuro, expresó su deseo de seguir ampliando su repertorio de conocimientos y habilidades, y de seguir haciendo una diferencia en la vida de sus estudiantes, no solo enseñándoles destrezas físicas, sino también valores que contribuyan a su formación integral. «Quiero seguir aprendiendo, seguir creciendo como profesora. Esta experiencia me dejó muchas lecciones que voy a llevar conmigo para siempre», concluyó.