domingo, 10 de agosto de 2025
6.6 C
Salto
DEPORTES

Divisional C. ALQUILARON BALCONES Y LA PUNTA PARA CINCO

Eleazar "Chito" Silva
Por Eleazar "Chito" Silva
21
Tiempo de lectura: <1 min.
Diario EL PUEBLO digital
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/16hg

La temporada 2025 de la Divisional C tuvo su puntapié inicial este sábado 9 de agosto, marcando el arranque oficial en materia de venta de entradas y recaudaciones.

En la primera fecha, Florida venció 3 a 0 a Tigre, Santa Rosa y Club de Pesca empataron sin goles, Albion superó 2 a 0 a Quinta Avenida–Treinta y Tres, Huracán derrotó 2 a 0 a Rodó, Paso del Bote ganó 2 a 0 a Barcelona y San Eugenio se impuso 2 a 0 a Lazareto.

Con estos resultados, encabezan la tabla Florida, Albion, Huracán, Paso del Bote y San Eugenio, todos con 3 puntos.

La segunda fecha tendrá los siguientes cruces: Lazareto vs Florida, Santa Rosa vs Huracán, Quinta Avenida–Treinta y Tres vs Barcelona, Paso del Bote vs Albion, Club de Pesca vs Rodó y Tigre vs San Eugenio.

(Registro gráfico: Club de Pesca)

