Divisional «B» en el Fútbol Sala

Cerro: el privilegio de ser puntero en soledad

La Liga Salteña de Fútbol Sala no da respiro. En el marco de la 5ª Fecha de la segunda rueda de la Divisional B, Cerro ratificó su gran momento y se mantiene como el único líder de la tabla general, tras derrotar con autoridad a Albión. La jornada estuvo marcada por una paridad extrema en varios encuentros y un promedio de gol que mantuvo a los espectadores al borde del asiento. No fue para menos



📝 De partido en partido

📊 Resultados

Partido Resultado CAAS vs Paso del Bote 9 – 3 Huracán vs Fénix 8 – 7 Barrio Artigas vs Palomar 13 – 13 Cerro vs Albión 12 – 7 Barcelona vs Juventus 4 – 2



PARA EL APUNTE

Cerro no suelta la punta. El equipo de la «Villa» demostró por qué es el puntero. Con un contundente 12–7 sobre Albión, los albicelestes manejaron los tiempos del partido y sacaron una diferencia que les permite mirar a todos desde arriba con tranquilidad.

Lluvia de goles en el empate de la fecha. Barrio Artigas y Palomar protagonizaron el partido más frenético de la jornada. Un 13–13 que habla a las claras de la vocación ofensiva de ambos, pero también de una intensidad que no permitió que ninguno lograra cerrar el arco.

Triunfo ajustado del «Globo»:Huracán se llevó tres puntos de oro tras vencer a Fénix por la mínima (8–7) en un duelo de ida y vuelta constante.

Barcelona logró una victoria estratégica ante Juventus por 4–2, en lo que fue el partido con menos goles de la fecha, pero quizás uno de los más tácticos y cerrados.

CAAS pisa fuerte: Con una goleada 9–3 ante Paso del Bote, CAAS sigue sumando y se posiciona como un rival de cuidado en esta recta final del campeonato.

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El margen de error se achica

Con estos resultados, Cerro se encamina como el gran candidato, pero la paridad mostrada por equipos como Barcelona y la capacidad goleadora de Barrio Artigas prometen un cierre de rueda vital. El margen de error se achica y cada punto vale oro para meterse en la definición por el ascenso.

Para tener en cuenta desde EL PUEBLO, la tabla general en el fútbol de la «B». Cerro 37, Palomar 35, Barrio Artigas 32, Huracán 30, Fénix 23, Albion 18, Juventus 16, CAAS, Barcelona y Paso del Bote 12, River Plate 9.

Saladero, Hindú y Progreso, pero ninguna puerta se cierra

Pasaron cinco de los seis partidos enmarcados en la nueva fecha de la Divisional B de la Liga Salteña de Fútbol, con resultados que impactaron en la tabla sin más trámite. Uno de ellos resultó esencial: el 1 a 0 de San Eugenio sobre Saladero.

Pero es verdad que en la B no se cierra ninguna puerta para la mayoría, si de ascensos en la tabla se trata. Porque mañana miércoles en el Parque Carlos Ambrosoni, juegan Chaná y Dublín Central y de haber un ganador, es uno más para sumarse a la zona de vanguardia.

Para el apunte: de los 12 equipos de la «B», un total de seis superan el 50% de los puntos jugados.

La nómina incluye a Saladero, Hindú, Progreso, Tigre, San Eugenio y Sud América. En el polo opuesto de la tabla, Cerro y Palomar con 4 unidades Cabe puntualizar que en el caso de la «B», se jugarán en la primera fase dos ruedas (acumulados) y quien sea primero al término de los 16 partidos (la segunda rueda en series), habrá alcanzado el primer ascenso a la Divisional «A» para la temporada 2027.

Saladero………12 puntos. Hindú…………..12 puntos. Progreso………12 puntos. Tigre…………….11 puntos. San Eugenio….10 puntos Sud América… 10 puntos Dep. Artigas….. 8 puntos. Chaná………….. 7 puntos. Dublín Central…7 puntos. Cerro…………….. 4 puntos. Palomar…………. 4 puntos

El historial de los mayores: Maldonado llegó a los6 y Salto se quedó en 3

En la temporada 2003/2004 de la mano de una reestructuración llevada a cabo por OFI, reuniría a las selecciones de todas las Confederaciones en un solo Campeonato. Finalmente sólo se disputó de esa forma en temporadas puntuales, jugándose el resto de los años en el viejo sistema de Confederaciones.

Campeones por temporada

Temporada Campeón 2003/04 Mercedes 2004/05 Colonia 2005/06 Maldonado 2006/07 San José 2007/08 Colonia 2008/09 Lavalleja 2009/10 Artigas 2010/11 Durazno 2011/12 Colonia 2012/13 Mercedes 2013/14 Tacuarembó 2014/15 Salto 2015/16 Soriano Interior 2016/17 Canelones 2017/18 Durazno 2018/19 Paysandú 2019/20 Salto 2021/22 San José 2022/23 Lavalleja 2023/24 Mercedes 2024/25 San José 2025/26 Maldonado

📊 Títulos por departamento

Pos. Departamento Títulos 1 Durazno 11 2 Tacuarembó 9 3 Paysandú 7 4 San José 6 4 Maldonado 6 6 Cerro Largo 4 6 Colonia 4 6 Soriano 4 9 Salto 3 9 Rivera 3 9 Canelones 3 9 Lavalleja 3 13 Rocha 2 13 Florida 2 13 Maldonado Interior 2 16 Artigas 1 16 Flores 1 16 Río Negro 1 16 Soriano Interior 1 16 Colonia Interior 1

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