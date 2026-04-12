Disparos, agresiones y apuñalamiento en investigación

Se tomó conocimiento de la ocurrencia de disparos de arma de fuego en la zona de Costanera Norte, sin registrarse personas lesionadas. En el lugar, personal policial entrevistó a una mujer de 46 años, quien manifestó haber recibido una llamada de sus hijos, informándole que, mientras se encontraban frente a un local bailable, un masculino que circulaba en moto exhibió un arma de fuego tipo revólver, efectuando al menos cinco disparos. Posteriormente, se hicieron presentes las presuntas víctimas, dos jóvenes de 22 y 18 años de edad, quienes confirmaron lo sucedido. Enterada la Fiscalía de turno, se dispusieron actuaciones, continuándose con las tareas de investigación para el esclarecimiento del hecho.

Por otra parte, efectivos policiales concurrieron a la zona este de la ciudad ante un llamado por agresiones. En el lugar se entrevistó a una mujer de 48 años, quien manifestó haber sido agredida por dos femeninas de 18 y 43 años de edad. Se realizó la correspondiente consulta con Fiscalía, continuándose con las actuaciones a fin de esclarecer lo ocurrido.

Asimismo, personal policial se hizo presente en Barrio Artigas ante el reporte de una mujer herida por arma blanca. En el lugar se procedió al traslado de una femenina de 36 años de edad, quien presentaba una herida en la zona del cuello, encontrándose consciente. Fue derivada a un centro asistencial, donde, tras ser evaluada por personal médico, se le diagnosticó herida cortopunzante en el lado derecho del cuello, quedando internada y siendo sometida a estudios complementarios. Posteriormente, ingresaron al nosocomio otras dos personas presuntamente vinculadas al hecho, quienes presentaban múltiples lesiones en el rostro. Se recepcionaron las denuncias correspondientes y se continúa trabajando bajo la órbita de Fiscalía para el total esclarecimiento del caso.

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