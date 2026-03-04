Director de FAO visitó Uruguay y reforzó cooperación alimentaria

El director general de la FAO, QU Dongyu, visitó Uruguay y se reunió con autoridades para fortalecer la cooperación en sistemas agroalimentarios sostenibles y seguridad alimentaria.

El director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), QU Dongyu, realizó una visita oficial a Uruguay los días 2 y 3 de marzo de 2026, con una agenda centrada en fortalecer la cooperación internacional y avanzar en la transformación de los sistemas agroalimentarios sostenibles.

Durante su estadía en Montevideo, el jerarca estuvo acompañado por una delegación del organismo integrada por Godfrey Magwenzi, director general adjunto y director de gabinete; Hua Yang, directora adjunta de gabinete; Rodney Hunter, asesor especial del director general; Shen Hong, asistente del director general; y Fernando Filártiga, coordinador superior en Paraguay. En Uruguay, la delegación contó además con el acompañamiento del representante interino de la FAO, Pablo Rabczuk.

Reunión con el presidente Yamandú Orsi

Uno de los principales encuentros de la agenda fue la reunión con el presidente de la República, Yamandú Orsi, quien destacó el rol de la FAO como un socio estratégico para Uruguay en materia de seguridad alimentaria.

En la reunión también participó el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, y se abordaron temas vinculados a la seguridad alimentaria, el manejo del agua, el riego y la importancia de los pastizales en los sistemas productivos del país.

Dongyu señaló que se sentía honrado de reunirse nuevamente con el mandatario uruguayo y sostuvo que Uruguay y la FAO son aliados clave en la transformación de los sistemas agroalimentarios. En ese sentido, afirmó que ambas partes continuarán trabajando de forma conjunta para promover la seguridad alimentaria, fortalecer los medios de vida rurales y mejorar la resiliencia frente al cambio climático.

Posteriormente, el director general mantuvo un diálogo bilateral con el canciller Lubetkin en el Palacio Santos, donde analizaron las prioridades de cooperación entre el organismo internacional y Uruguay.

El canciller subrayó la vocación del país de asumir un rol activo en la producción sostenible de alimentos y en su aporte a la seguridad alimentaria a nivel mundial.

Encuentro con el Ministerio de Ambiente

La agenda también incluyó una reunión con el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, quien estuvo acompañado por el subsecretario Oscar Caputi y otros jerarcas de la cartera.

En ese ámbito se presentaron las políticas que Uruguay impulsa en materia de desarrollo sostenible, con énfasis en la gobernanza del agua, las estrategias para reducir el uso de plaguicidas y la promoción de bioinsumos en la producción agropecuaria.

Lanzamiento del Año Internacional de los Pastizales y los Pastores

En el marco de la visita, el Instituto Nacional de Carnes (INAC) realizó el lanzamiento en Uruguay del Año Internacional de los Pastizales y los Pastores 2026, una iniciativa impulsada a nivel global para destacar la importancia de estos ecosistemas.

Uruguay ejerce el coliderazgo de esta conmemoración junto con Mongolia, con el objetivo de visibilizar el aporte de los pastizales y de las comunidades pastoriles a la seguridad alimentaria, la biodiversidad y la acción climática.

El evento contó con intervenciones del director general de la FAO, del canciller Lubetkin y del presidente de INAC, Gastón Scayola, quien destacó la articulación entre distintas instituciones del Estado para promover un desarrollo equilibrado en sus dimensiones económica, social y ambiental.

Recorridas y actividades institucionales

Durante la visita, Dongyu también recorrió la Oficina de la FAO en Uruguay, donde mantuvo un encuentro con el equipo técnico para revisar las principales líneas de trabajo del organismo en el país.

La delegación realizó además una visita guiada por Montevideo que incluyó un recorrido por el Mercado Agrícola de Montevideo, donde pudo conocer distintas producciones locales.

Tras su paso por Uruguay, el director general se trasladó a Brasilia, donde participará en la 39ª Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe. En ese marco está previsto además un encuentro bilateral con el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay, Alfredo Fratti.

La visita oficial del titular de la FAO reafirma la cooperación entre el organismo internacional y Uruguay, consolidando una agenda común orientada a fortalecer la seguridad alimentaria, la sostenibilidad ambiental y la transformación de los sistemas agroalimentarios.

