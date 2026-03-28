Dirección del Hospital de Salto explica medidas por bacteria KPC y uso de asistencia integral

Autoridades del Hospital de Salto justifican uso de asistencia integral para aislar pacientes ante presencia de bacteria KPC y evitar un brote.



La directora del Hospital de Salto, Dra. Gabriela González, junto a la adjunta Andrea Libonati, se refirieron a la situación sanitaria generada por la presencia de la bacteria KPC y defendieron la decisión de utilizar el sector de asistencia integral para el aislamiento de pacientes, en medio de cuestionamientos de funcionarios.

Contexto sanitario y explicaciones de la dirección

En el contexto de manifestaciones y planteos de funcionarios y exfuncionarios, las autoridades brindaron explicaciones sobre el escenario que atraviesa el centro de salud, marcado por la presencia de un germen altamente contagioso.

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González explicó que la problemática no radica en el funcionamiento del área de asistencia integral, sino en un tema de salud pública que requiere atención inmediata. Señaló que la KPC es una bacteria que debe ser controlada apenas aparece para evitar su propagación.

Asimismo, indicó que desde el año pasado se reactivó el Comité de Infecciones del hospital, lo que permitió detectar situaciones que podrían llevar tiempo presentes, entre ellas la circulación de este germen.

Etapas de la bacteria y riesgos

La bacteria presenta dos etapas: colonización e infección. Actualmente, el hospital se encuentra en la fase de colonización, lo que implica que hay personas portadoras sin desarrollar la enfermedad. Sin embargo, las autoridades advirtieron que es clave frenar su evolución, ya que en fase de infección el tratamiento es más complejo y costoso.

En ese sentido, se alertó sobre el impacto sanitario y económico que podría generar un brote, incluso afectando el funcionamiento del hospital.

Protocolos y medidas de control

Como parte de los protocolos, a pacientes que ingresan a emergencia y requieren internación se les realizan estudios para detectar si están colonizados. En caso positivo, deben permanecer en aislamiento, dado que el contagio se produce por contacto con superficies o elementos de uso cotidiano.

Las medidas adoptadas responden a recomendaciones científicas y a lineamientos del Comité de Infecciones Hospitalarias, tanto a nivel local como central.

Aumento de casos y decisión de aislamiento

Durante la última semana se registró un aumento significativo de casos, con 14 pacientes colonizados que requerían aislamiento simultáneo. Ante esta situación, las autoridades señalaron que no existe otro espacio en el hospital con capacidad para aislar a esa cantidad de personas.

Por ese motivo, se resolvió utilizar el sector de internación de asistencia integral, tras evaluar distintas alternativas sin encontrar una solución viable.

Uso del área de asistencia integral

La directora indicó que la medida fue comunicada previamente al gremio y remarcó que el área forma parte del hospital, por lo que está bajo la órbita de la dirección. También aclaró que su uso será excepcional y únicamente cuando sea necesario.

En relación a posibles acuerdos previos que limitarían el uso del sector, González señaló que no se encontró documentación que respalde esas versiones, aunque se mantiene la intención de no afectar el beneficio para los funcionarios.

Alternativas descartadas y complejidad operativa

Entre las alternativas analizadas, se mencionó la instalación de carpas, opción que fue descartada. Además, se explicó que el aislamiento requiere separar pacientes según sexo, lo que aumenta la complejidad organizativa.

Aplicación de protocolos y medidas complementarias

Por su parte, Libonati subrayó que las decisiones se tomaron siguiendo los protocolos del Comité de Infecciones Hospitalarias. Indicó que se recorrió el hospital sin encontrar otro espacio adecuado y que la urgencia sanitaria no permite demoras en la toma de decisiones.

También destacó que se implementaron medidas complementarias, como cambios en los productos de limpieza, aplicación de lineamientos del nivel central y reuniones permanentes para el monitoreo de la situación.

Diálogo y objetivo sanitario

Las autoridades informaron que se mantienen instancias de diálogo con distintos actores, incluidos representantes sindicales, personal del área y usuarios.

Finalmente, coincidieron en que el objetivo principal es preservar la salud de pacientes y funcionarios, evitando que la situación evolucione hacia un escenario más complejo.

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