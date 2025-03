Diputado Horacio De Brum propone reunión de la Comisión de Ganadería en Salto y aborda crisis en frigoríficos

- espacio publicitario -

El Diputado Horacio De Brum viene participando de las primeras actividades con la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del parlamento.

En este sentido participó de la inauguración de la Expo Activa de Soriano junto al Pte. de la República Yamandú Orsi y el Ministro de Ganaderìa Alfredo Fratti.

En reunión con la comisión planteó dos temas de interés público como la situación de los frigoríficos y adelantó que gestionará una reunión de la misma en nuestro departamento para recibir a los actores del sector productivo.

«Como integrante de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, sesionamos el día martes 18 y yo ya había anunciado que iba a hacer una presentación sobre la situación de la industria frigorífica a nivel país y particularmente en lo que tiene que ver con el norte del país, principalmente con la situación que está atravesando Somicar Sociedad Anónima, que es Frigosalto, Daymán Meat, que ya cerró el año pasado, la situación de la Sociedad Anónima en Paso de los Toros y la situación también de Fricasa en Paysandú, más alguna otra situación en el sur lo que lleva a que hoy tengamos más de 2.200 trabajadores de la industria frigorífica en el seguro de paro, de un total de 14.000», señaló De Brum.

Agregó que tiene un agravante más y es que estos frigoríficos del norte del país tienen una característica muy especial, «que faenan ovinos, entonces hoy la situación es que cualquier productor del norte del país, si quiere vender su producción de ovinos para la industria frigorífica, tiene que remitirse al sur del país, Montevideo y Canelones, con todo lo que eso conlleva», sostuvo.

Brindando más datos dijo que son más de 430 trabajadores en Salto que perdieron su fuente de trabajo en estos últimos 11 meses, «y evidentemente que eso trae un tema social muy importante que nos preocupa y que nos ocupa.»

Y debido a eso es que solicitamos en el día de ayer en la Comisión de Ganadería invitar a la Comisión, al Sindicato Trabajador de la Carne, al FOICA, a la Federación Rural del Uruguay, al Instituto Nacional de la Carne como órgano rector de ese producto tan importante para el país, y también a la Comisión Nacional de Fomento Rural. Diferentes actores que van a empezar a concurrir a la Comisión de Ganadería a partir del 8 de abril. Bien.

Reglamentación para actividades ecuestres

Otro tema que el diputado colorado planteó a la Comisión, tiene que ver con la situación de la nueva reglamentación para las actividades secuestres, que comenzó a regir el 10 de febrero, y que el Presidente de la República, Yamandú Orsi, suspendió por 180 días su aplicación.

«Nosotros concurrimos el día lunes, aproximadamente a las 19 horas, en la Casa Quiroga, en la cual nos invitaron por parte de la organización de aparcerías y grupos tradicionalistas preocupados y fui invitado como representante nacional. En la oportunidad planteé mi parecer al respecto, y solicité también en la Comisión de Ganadería que luego de recibir a estas delegaciones por el tema de la industria frigorífica, se invite a la directiva completa del Instituto Nacional de Bienestar Animal para conversar, y siempre con ánimo no de confrontación, sino con ánimo constructivo para escuchar primero de primera mano cuál es su opinión al respecto, y tratar de conciliar, siempre respetando el bienestar de los animales involucrados, pero tratar de conciliar, por un lado, la reglamentación que va a empezar a regir dentro de 180 días, y tratar también de conciliar la posición que tienen las diferentes personas que se dedican a la organización de actividades ecuestres, a la organización de jineteadas y criollas, que ya forman parte de una tradición en el Uruguay que tiene que ver también con nuestra cultura»

«Por supuesto que estoy de acuerdo que continúen estas actividades » afirmó De Brum , y agregó que » por supuesto que hay que dar las garantías necesarias para que el animal sea cuidado y sea respetado, en eso no hay ningún tipo de duda, podemos estar de acuerdo en un montón de cuestiones, pero también no solamente en la reglamentación tenemos que tener la mirada de la capital de Montevideo, sino también tener la mirada del interior, porque más del 95% de estas actividades se concentran en todo el interior del Uruguay, no en Montevideo» señaló, porque apunta a que esto fue hecho «con una mirada solamente de la capital, entonces cuando uno tiene una mirada exclusivamente y no tiene todos los elementos, evidentemente los resultados en una legislación, en una reglamentación, no es la más adecuada».

Reunión en Salto

El Legisador participó ayer con la Comisión de Ganadería, Cultura y Pesca a la inauguración de la Expo Activa que se desarrolla todos los años en Soriano.

«Se trata de una muestra de tecnología, de innovación organizada por la Asociación Rural de Soriano que es de destacar en todos sus aspectos. Y bueno, también eso es una oportunidad para quienes formamos la Comisión de Ganadería, Cultura y Pesca de poder encontrarnos con diferentes referentes del Gobierno Nacional para por lo menos ir haciendo los primeros contactos. Estuvimos con el Presidente de la República, con Yamandu Orsi, con Luis Alfredo Frati, el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Estuvimos con autoridades del Plan Agropecuario, del Ministerio de Ganadería. Este primer contacto es fundamental», apuntó.

Un aspecto que destacó De Brum es la política de mantener reuniones en el interior.

«Una de las cosas buenas que ha decidido la Comisión es salir al interior del país donde está la producción, estar en contacto permanente con los productores, con la sociedad civil en general, para tratar de conocer de primera mano lo que está pasando, las necesidades que hay para luego como legisladores poder actuar en consecuencia. Y hoy es la primer salida que hace la Comisión de Ganadería, Cultura y Pesca.»

El Diputado gestiona una reunión en Salto.

«Seguramente en un tiempo no muy mayor, si todo sale bien, vamos a estar como Comisión de Ganadería también, que lo voy a proponer, sesionando en el Departamento de Salto, donde la idea, entre otras cosas, es recibir a todos los sectores productivos del departamento, a los trabajadores rurales, a las mujeres rurales, para conocer más de primera mano cuáles son las situaciones que nosotros entendemos que tenemos que ocuparnos como legisladores. Hay que salir al interior, hay que salir del Palacio Legislativo, y por suerte tengo muy buenos compañeros en esa Comisión de Ganadería que estamos en la misma sintonía y eso yo creo que es muy bueno y es muy beneficioso» adelantó nuestro entrevistado.