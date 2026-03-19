Diario El Pueblo presente en Asado solidario

El 29 de marzo se realizará un asado solidario en Salto a beneficio de Aldeas Infantiles SOS. Diario El Pueblo transmitirá en vivo el evento.

Asado solidario en Salto: una jornada para colaborar y compartir

El próximo domingo 29 de marzo se llevará a cabo un asado solidario en Salto, una propuesta que combina gastronomía, encuentro y compromiso social. La actividad tendrá lugar en La Chacra, ubicada en Ruta 3 km 482, y convoca a la comunidad a sumarse a una jornada pensada para colaborar con una causa de alto impacto social.

El evento es impulsado con el objetivo de apoyar el trabajo que desarrolla Aldeas Infantiles SOS Uruguay, organización que trabaja en la protección y cuidado de niños, niñas y adolescentes.

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Una propuesta con fuerte respaldo institucional

La iniciativa cuenta con el acompañamiento de diversas instituciones, empresas y organizaciones locales, que se suman como sponsors, colaboradores e impulsores de esta movida solidaria. Desde el ámbito empresarial hasta actores vinculados al turismo, la salud y la producción, el evento refleja un importante respaldo colectivo.

Además, se trata de una instancia que no solo busca recaudar fondos, sino también generar conciencia y fortalecer el tejido social a través de la participación ciudadana.

Diario El Pueblo, presente por segundo año consecutivo

Por segundo año consecutivo, Diario El Pueblo estará presente en esta actividad con una cobertura especial. El medio realizará una transmisión en vivo de todo lo que ocurra durante la jornada, acercando a la audiencia cada detalle del evento.

De esta manera, El Pueblo no solo se suma a la difusión y promoción de la propuesta, sino que también refuerza su compromiso con las iniciativas sociales del departamento, acompañando y visibilizando acciones que aportan a la comunidad.

Cómo participar

Las personas interesadas en asistir pueden conseguir sus tickets en los puntos habilitados.

Se espera una importante concurrencia en una jornada que promete combinar solidaridad, buena comida y un ambiente de encuentro para toda la familia.

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