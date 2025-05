“Diario EL PUEBLO ha logrado ser uno de los medios de prensa más influyente y representativo de la ciudad”

- espacio publicitario -

El Contador Guillermo Luzardo además de ser un joven empresario emprendedor, es desde hace un par de años el Presidente del Centro Comercial e Industrial de Salto, institución que este año cumple 120 años de vida y de trabajo en nuestra sociedad. Institución claramente arraigada en nuestra comunidad que esta semana organizó un encuentro entre los cinco candidatos a Intendente de nuestro departamento planteando preguntas y temas que tienen que ver con el destino de Salto, demuestran lo que es el grado de convocatoria y de respeto que posee. Luzardo conduce la cámara empresarial que es referente en nuestra sociedad, por lo que fue consultado por Diario EL PUEBLO.

– ¿Qué valoración hacen desde el Centro Comercial del trabajo que realizan las cámaras empresariales con los medios de comunicación a la hora de informar?

– Los medios de comunicación en general cumplen un rol fundamental a la hora de comunicar el trabajo de las cámaras empresariales, ya sea por trabajo, proyectos, inquietudes, necesidades, relatar los logros que las cámaras de alguna manera vamos consiguiendo, y también poner en debate o en conocimiento de la opinión pública mucha información, llegar a la gente para que haya un debate necesario en temas que requieren una discusión entre la los ciudadanos y las distintas cámaras empresariales. En ese sentido, los medios de comunicación han logrado comunicar a la población en general de manera exitosa todo lo que las cámaras empresariales han venido trabajando en estos últimos tiempos.

– Una institución como el Centro Comercial que este año cumple 120 años y Diario EL PUEBLO que tiene 65 años de vida, ya ambos son parte de nuestra sociedad.

– Tal cual. Al igual que el Centro Comercial e Industrial de Salto se puede decir que Diario EL PUEBLO es una institución para el departamento de Salto, porque ha logrado ser uno de los medios de prensa más influyente y representativo de la ciudad. Todo salteño sabe que la información que sale en Diario EL PUEBLO es relevante y muy representativa. Nos quedamos tranquilos que lo que sale ahí es una información de buena fuente, porque a veces pasa en el mundo de las redes sociales, donde hay medios que no conocemos del todo y que publican noticias que a veces no son reales, que terminan siendo falsas, y eso no pasa justamente con una institución como Diario EL PUEBLO, que tenemos la confianza y la tranquilidad que lo que allí se publica, tiene detrás un trabajo serio y profesional.

– Este martes el Centro Comercial organizó un conversatorio con los cinco candidatos a Intendente, pero la tarea no terminó ahí, ¿cómo sigue la historia?

– Se trata de llevar adelante una idea que surgió en la Directiva, porque este año el Centro Comercial cumple 120 años de historia de su fundación, y al ser una institución tan longeva, nos sentimos de alguna manera con la obligación de generar contenido. Entonces, en base a eso, es que nos propusimos llevarle al gobierno departamental, una vez que pasen las elecciones y que sea elegido el nuevo gobierno, 120 inquietudes en referencia a los 120 años que tenemos como comercio y que pensamos que ayudará al sector comercial, industrial y turístico a tener más y mejores empresas que van a terminar redundando en una mejor sociedad.

– ¿Qué mensaje puede dar a Diario EL PUEBLO y a sus lectores ante el inicio de esta nueva etapa bajo una nueva Dirección que aspira a seguir informando a nuestra sociedad de la manera profesional que usted destacaba más temprano?

– En principio, felicitarlos y desear el mayor de los éxitos no solo por los 65 años de historia sino también que a lo largo de esos 65 años siempre se han logrado adaptar a los tiempos de cambio con todos los avances tecnológicos que hemos tenido últimamente, y vemos cómo el Diario se ha adaptado en las redes sociales, en el streaming, en diferentes plataformas que hoy por hoy es de lo que más se consume, y ahí Diario EL PUEBLO está presente. Así que además de éxitos, deseamos que sea por muchos años más que tengamos a Diario EL PUEBLO junto a toda la gente que hay detrás, porque se trata que son muchas fuentes de trabajo que aportan su trabajo y entrega al Diario, y que en esa tarea tan noble como es el periodismo, desearle lo mejor, que sigan adelante y que continúen los éxitos.