Diagnósticos de gestación con resultados dispares en la zona centro: preocupación por clima, manejo y sanidad

El Dr. Santiago Bordaberry reconoció un panorama cauteloso respecto a los diagnósticos de gestación en el centro del país, en una zafra marcada por la variabilidad de resultados y condicionada por factores climáticos, de manejo y sanitarios.

Según explicó, los datos relevados muestran una realidad heterogénea: “Estamos frente a una zafra que es una incógnita, con resultados muy variables. Hay predios con números buenos, otros regulares y algunos verdaderamente malos, pero en promedio estamos por debajo de las expectativas”.

Screenshot

Uno de los factores determinantes fue el déficit hídrico registrado desde diciembre, en un período clave para el rodeo de cría. Esta situación impactó especialmente en departamentos como Durazno, Flores, San José, Florida y Lavalleja, donde los diagnósticos resultaron más pobres que en años anteriores.

- espacio publicitario -

A esto se suma el estado en que llegó el ganado desde el invierno pasado. “Muchos rodeos no lograron recuperarse pese a una primavera que arrancó bien. Las vacas que parieron temprano sintieron ese desgaste y no pudieron recomponerse”, señaló.

Bordaberry también hizo hincapié en el comportamiento de las vaquillonas de primera cría, donde se detectaron bajas llamativas. “Se vincula mucho a que son hijas de la seca anterior, animales que se criaron en condiciones complicadas y eso termina pasando factura en su desempeño reproductivo”.

En cuanto a la gestión predial, el técnico consideró que en algunos casos hubo demora en la toma de decisiones. “La primavera generó cierta confianza y cuando se quiso reaccionar ya era tarde. Con los valores actuales del ganado, se justificaba aplicar medidas más agresivas para asegurar mejores índices de preñez”, afirmó.

De cara al invierno, la situación tampoco es la ideal. “Las vacas están firmes, pero no en el estado que deberían tener para encarar los meses fríos. Recién ahora están apareciendo pasturas de buena calidad en la zona centro, lo que da algo de margen”, explicó.

En materia sanitaria, el profesional advirtió sobre un escenario complejo. Señaló la reaparición de enfermedades como clostridiosis y carbunclo, además de problemas parasitarios, en un contexto de intenso movimiento de haciendas propio de la época.

Particular preocupación genera la garrapata, cuyo avance también afecta al centro-sur del país. “Aunque en zonas como Durazno la mayoría del territorio es libre, han aparecido focos que obligan a intervenir. Esto incrementa los costos y en algunos casos ya se vuelve difícil de controlar”, indicó.

Screenshot

Asimismo, alertó sobre la resistencia a tratamientos detectada por técnicos del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), lo que complica aún más el panorama sanitario. “Vemos con preocupación cómo avanza y el impacto que tiene, incluso con casos de tristeza en los rodeos”, agregó.

Pese a este contexto, Bordaberry destacó como aspecto positivo la respuesta de las pasturas tras las últimas lluvias. “Se dio un salto importante en los verdeos de invierno, tanto sembrados como espontáneos. Esa es hoy la principal esperanza para atravesar el invierno”.

Finalmente, subrayó la importancia de anticiparse a escenarios climáticos cada vez más variables. “Uruguay viene pasando de extremos año a año. Eso obliga a estar atentos, diagnosticar a tiempo y actuar en consecuencia. Hoy, con los valores del mercado, cualquier medida que permita lograr un ternero más termina siendo negocio”, concluyó.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/awlo