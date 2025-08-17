Día del Niño: recuerdos de juegos que marcaron una época

- espacio publicitario -

El Día del Niño siempre trae consigo una cuota de alegría y ternura, pero también nos invita a mirar hacia atrás y recordar aquellos tiempos en los que la felicidad se encontraba en lo más simple. Bastaba con despertar en la mañana y descubrir, con ojos llenos de ilusión, el obsequio que nos esperaba.

No importaba el tamaño ni el precio, lo que valía era la sorpresa y la emoción de sentir que alguien había pensado en nosotros. Con un autito de lata, una muñeca de trapo, una pelota o hasta un trompo, éramos capaces de inventar mundos enteros.

Las calles y las veredas se llenaban de niños estrenando sus juguetes. Se escuchaban risas, gritos de entusiasmo y el clásico “¿me lo prestás?” que sellaba nuevas amistades. Compartir era parte del juego, y la imaginación suplía cualquier carencia.

Hoy, en tiempos donde la tecnología domina, vale la pena rescatar ese espíritu. Recordar que la verdadera magia estaba en la unión, en salir corriendo con el regalo recién estrenado y en sentir que, con tan poco, éramos tan felices.

El Día del Niño es, entonces, más que un día de regalos: es la oportunidad de revivir aquella inocencia y de regalar a las nuevas generaciones algo que nunca pasa de moda: tiempo, compañía y amor.