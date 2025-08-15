Día del Niño: Descentralización llevó la celebración a escuelas rurales de Salto

- espacio publicitario -

Día del Niño en el interior de Salto

En el marco de las celebraciones por el Día del Niño, el director de Descentralización de la Intendencia de Salto, Daniel Galliazzi, visitó las escuelas rurales de Paso Cementerio, Cayetano, Casa Muguerza, Laureles y Campo de Todos.

La jornada incluyó animadores, juegos, obsequios y una merienda compartida, generando un ambiente de alegría y recreación para niños y niñas de estas localidades.

Galliazzi subrayó que el objetivo del Gobierno de Salto es acompañar esta fecha especial no solo en la ciudad, sino también en el interior del departamento, llevando propuestas que fortalezcan el vínculo con las familias y la comunidad educativa en cada rincón.

